El aviso del director de la Academia de Dibujo de Burgos sobre la IA: «Es un enemigo muy poderoso»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La implantación de la tecnología 2D y 3D en la Academia Provincial de Dibujo de Burgos hace ya 15 años marcó un punto de inflexión, un camino de no retorno hacia el futuro sin desprenderse del arte hecho a mano. Nada que ver, sin embargo, con lo que estaba por venir. Cuando nos quisimos dar cuenta, la inteligencia artificial amenazaba con coparlo todo. De un plumazo a base de pasos agigantados en un camino que parece no tener fin.

«La IA es un enemigo muy poderoso», reconocía este miércoles el director de la Academia, Carlos Sáez, durante la inauguración oficial de la tradicional exposición de fin de curso a cargo del alumnado. No pretendía, ni mucho menos, ponerse catastrófico. De hecho, quiso dejar claro que «también es una herramienta de trabajo muy interesante». Siempre y cuando, eso sí, se impongan una serie de «límites éticos y educativos» para que el arte, como cualquier otra disciplina creativa, jamás pierda el alma de los autores que lo hacen posible.

Resulta inevitable obviar la existencia de todas esas aplicaciones que quien más y quien menos alberga en el teléfono móvil. Valeska Polo Gamarra, profesora de Dibujo 2D, ya ha introducido la IA en sus clases. Como base, no como recurso. Para abordar anatomía, por ejemplo, recurriendo a modelos digitales en lugar de personas de carne y hueso.

La clave, a juicio de Sáez, reside en defender los «derechos de imagen» de los creadores. Al mismo tiempo, recomienda encarecidamente a sus alumnos que «no cuelguen nada en ninguna red». Nada susceptible, al menos, de ser replicado al instante sin respetar la autoría original.

Polo Gamarra es consciente de que la inteligencia artificial «se ha presentado muy de golpe» y Sáez lo secunda. Algo que ya se aprecia incluso en el mundo del cine, con «vídeos suplantando imágenes de Brad Pitt o cualquier actor». Visto lo visto, no le cabe duda de que la única manera de cerrar esta puerta es iniciar una «lucha muy dura», ya sea desde sindicatos gremiales o a través de los tribunales.

Al margen de lo que depare el día de mañana, el presente es lo que importa. Y no había mejor enclave para exponer la «esencia» del alumnado de la Academia Provincial de Dibujo que su propia sede, el Consulado del Mar, hasta el domingo 7 de junio. Una institución educativa con 240 años de historia a sus espaldas bien merece una sala céntrica, coqueta pero espectacular, para poner de relieve «el trabajo diario de los artistas y de su cuerpo docente.

Satisfecho con la rehabilitación del Consulado del Mar, Sáez no desaprovechó la ocasión de agradecer el empeño de la Diputación Provincial para recuperar la «relevancia» y «esencias» de un inmueble que requería un lavado de cara y mejores condiciones de accesibilidad.

«Por aquí han pasado grades artistas», recordó la diputada responsable del área de Cultura, Raquel Contreras, mientras ensalzaba la dedicación de Sáez al frente de la entidad durante las tres últimas décadas. No sin antes, eso sí, reconocer que «todos los alumnos y profesores han hecho posible que esto sea una realidad».

El centro ampliará su oferta con «clases magistrales con artistas, cursos matinales y algún tipo de colaboración»

Con 70 alumnos matriculados en este curso que a punto está de finalizar, el director confía en que la exposición permita captar nuevos talentos de cara al próximo ejercicio. Por si fuera poco, avanzó su intención de implementar novedades en años venideros como «clases magistrales con artistas, cursos matinales y algún tipo de colaboración».

«Trabajar aquí es un sueño», confesaba Polo Gamarra minutos antes de dejarse llevar, junto a varios de sus compañeros, por las obras más representativas de sus pupilos a lo largo del presente curso. Se nota, vaya si se nota, que la «ilusión» permanece intacta desde la primera clase hasta la última. Y es que «a diferencia de la Educación Secundaria, donde todo es obligatorio, aquí los chavales vienen con ganas y le ponen mucho empeño».

Pase lo que pase con la IA, Sáez seguirá siendo de la «vieja escuela». Fiel defensor del dibujo tradicional, no reniega de la tecnología aunque sabe, por experiencia propia y ajena, que la genialidad humana siempre será insustituible. Y que las musas, tan escurridizas como deslumbrantes, han de alimentar la pasión de todos aquellos creadores que muestra la mejor versión de sí mismos cada vez que enfundan un lapicero, un pincel, un bolígrafo o cualquier otra herramienta capaz de transformar la nada en belleza.