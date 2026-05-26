Paloma Ruiz-Rivas: «La literatura juvenil es una etiqueta de las editoriales»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Paloma Ruiz-Rivas lleva instalada seis años en Burgos y está muy a gusto con la ciudad y sus gentes. Es de Madrid, pero sus raíces se hunden en Ampuero (Cantabria). «Es un pueblo muy bonito que, al no tener playa, todavía no está colonizado por el turismo. Yo nunca he vivido allí, pero mi padre me transmitió un arraigo muy fuerte hacia esa tierra», explica.

Tras acabar el Bachillerato, Ruiz-Rivas comenzó la carrera de Geografía e Historia. Pero aprobó una oposición en Televisión Española y varios años en el ente público en programas como ‘Tira de música’, ‘Primera Fila’ o ‘A debate’ y en informativos a finales de los años 80. «Es el trabajo más divertido que he tenido nunca, siempre era distinto, era muy activo... Coincidí con figuras como María Antonia Iglesias o Jesús Hermida, entre otros», recuerda.

Pero dio un giro a su vida y se fue a vivir a México. «Cuando volví a España me juré no volver a vivir en una ciudad grande. El DF es algo inabarcable, acabé muy saturada», admite. Allí cursó estudios de Filosofía e inició su carrera literaria mientras colaboraba con revistas y otros medios. «Publiqué ‘Historia de la papisa Juana’ y, ya en España, gané la Mención de Honor del premio Leer es Vivir de Editorial Everest por ‘El mundo de Ayub’ y después publiqué la novela fantástica ‘Samarana’».

A su regreso se instaló en la provincia de Madrid. «No en la capital, eso no podría», subraya. Hace unos años se afincó en Burgos por motivos familiares y está encantada «salvo por el viento. Aunque mucha gente me ha dicho que ya no hace tanto frío como antes», ríe. Hizo el grado de Historia y Patrimonio en la UBU «cerrando esos estudios que comencé de joven» y es profesora de escritura. «En México ya estuve en algunos. Cuando volví a España coordiné uno para adultos y otro para niños y ambos funcionaron muy bien. Un día en la Biblioteca de San Juan lo comenté, presenté la propuesta, les gustó y ahí estoy con el taller. Como los alumnos sólo pueden estar un año y a muchos les gusta seguir hemos organizado un grupo, llamado Fabulario, donde hacemos comunidad, yo ahí no soy tan profesora».

Paralelamente a su actividad profesional, la literatura siempre ha estado en la vida de Ruiz-Rivas. «Me recuerdo escribiendo desde muy joven. Tengo en casa varias novelas escritas, pero no me he molestado en buscar editores... Ahora he publicado dos novelas juveniles casi a la vez y las tengo que hacer caso. Veremos en un futuro».

Dos novelas juveniles

Paloma Ruiz-Rivas, aunque sus obras se adscriben a este género o nicho literario, reniega del término ‘literatura juvenil’. «Creo que es una etiqueta de las editoriales. Es la literatura para todos los públicos de toda la vida, no tiene más misterio», asevera y advierte que «me permite una libertad que no me da la narrativa adulta, que está más encorsetada. Aquí hago lo que me da la gana. Hay que hacerlo bien, pero tienes una gran libertad», ríe.

Ejemplares de las dos novelas de Paloma Ruiz-Rivas.SANTI OTERO

En 2026 han llegado a las librerías dos obras de la escritora. ‘Cómo me enamoré de un elfo’ (Malas Artes Editorial) «trata de una joven, Lucía, que está muy deprimida por la traición de su novio y su mejor amiga. Un día por el parque se encuentra con un joven extraño, Rastivere. Todo se complicará a partir de ahí, porque enamorarse de un chico como ese no te pone la vida fácil», indica la autora y recuerda que presentó esta obra en la Biblioteca Pública de San Juan el pasado marzo junto a Fernando Ortega Barriuso.

Por su parte, ‘La cabeza del León Dormido’ (editada por Diario de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca) «es el eje de un proyecto que integra divulgación, material pedagógico basado en ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) y promoción de la LIJ. Está dirigido a lectores a partir de 9 con propuestas diferenciadas para el último ciclo de Primaria y el primero de Secundaria», indica Ruiz-Rivas. «Sobre la base de la novela se ha creado un programa de recursos didácticos y actividades experienciales para que los jóvenes se aproximen de forma activa a la Prehistoria, la evolución humana, la arqueología y el patrimonio. La idea es ofrecer más que una novela, se trata de conectar literatura, ciencia y aprendizaje mediante una experiencia participativa. Todo este programa está ya listo para aplicarse, y una parte se ha puesto en práctica en un colegio con un piloto que tuvo una respuesta muy positiva» celebra y apunta que todos los contenidos científicos de la novela están supervisados por el profesor de Prehistoria de la UBU Ángel Carrancho.

La editorial Diario de Atapuerca ha preparado una actividad para la promoción lectora dentro de la Feria del Libro para el martes 2 de junio. «La dinámica está basada en la novela juvenil ‘La cabeza del León Dormido’, vinculada a la prehistoria en Atapuerca. Los niños deberán resolver las preguntas de unos marcapáginas repartidos por bibliotecas, librerías y otros espacios de la ciudad. Quienes resuelvan el reto y acudan el martes 2 a las 6 de la tarde a la carpa pequeña del Espolón podrán participar en una aventura prehistórica y conseguir una sorpresa», explica la escritora. La actividad, gratuita y recomendada a partir de 8 años, incluirá juegos participativos, retos de supervivencia e inmersión en la vida de hace 40.000 años. La propuesta busca acercar la prehistoria y el patrimonio a los más jóvenes a través del juego y la lectura. «La presentación del libro va a ser como un juego, muy entretenido, donde me acompañará María Vázquez. Tras el verano, el 30 de septiembre, haremos otro acto en el Museo de la Evolución donde me acompañará Ángel Carrancho», concluye la escritora.