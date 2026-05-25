Eva Pérez Fernández: «La literatura es mi buena estrella»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Siempre sale de casa con la sonrisa puesta. Habla de su condición de poeta sin darse importancia, hasta con cierta vergüenza. Pero Eva Pérez Fernández (Burgos, 1973) es consciente de que la trayectoria que comenzó dejando miguitas de pan en el camino ya son cantos de río sobre los que pisar con solidez. «Mi poesía soy yo, me reflejo en ella perfectamente. Cuando alguien recita un poema mío me emociono, porque lo veo desde otro lado, con cierta distancia, recuerdo cuándo lo escribí... Todavía no estoy acostumbrada».

Para comenzar, la escritora rememora su infancia y su adolescencia, donde el veneno de la literatura se inocula en uno sin darse cuenta, como cuando caminas mar adentro y el agua que hace unos instantes mojaba tus pies ahora ya baña todo tu cuerpo. «La lectura y la escritura siempre han estado en mi vida. Desde muy pequeñita me encantaba leer y, a partir de los once años, comencé a escribir un diario», explica. «En ellos relataba todo lo que me ocurría cada día y lo que se me pasaba por la mente, sin muchos filtros. Un día de verano, en el pueblo [Castrillo de Rucios], saqué del armario donde guardaba unos treinta y tantos cuadernos y los quemé en la chimenea de la casa vieja. Había tenido esa tentación durante muchos años, las páginas de esos diarios estaban llenas de calamidades».

Además del hábito que suponía visitar el diario cada jornada, a los 17 años escribió su primer poema. «Ese sí que lo tengo, fechado y bien guardado... ¡Fue el desamor!», ríe. «Luego estuve muchísimos años sin escribir... Circunstancias de la vida. Pero desde hace unos cuantos lo he retomado y creo que he sacado todo lo que en ese tiempo guardé en mi interior. Y he visto que era mucho», asevera. «Sé que todos los poetas decimos lo mismo, que escribimos por necesidad. En mi caso es más que vital... A mí me quitan la literatura en este momento y se me presenta un gran vacío (se emociona). Esto va mucho más allá de publicar mis libros, que puede ser algo circunstancial. ¡Yo escribía para mí, ni mi familia lo sabía!... Es todo, es una forma de sentir la vida. Ni laboral ni personalmente he tenido mucha suerte, pero sé que la literatura es mi buena estrella».

Su bibliografía reúne cuatro obras hasta el momento. Arrancó su carrera en 2021 con ‘Los paisajes de mi piel’ y siguió con ‘Bajo la voz del silencio’ (2022), ‘nomeolvides’ (2024) y ‘Ossilenquia’ (2025). Siempre ha publicado en el sello barcelonés Parnass Ediciones, «primero con Amalia Sanchís, que se jubiló, y ahora con Núria Aguiló siempre he tenido una conexión enorme. Me han acompañado en el camino desde el principio».

En enero de 2021, la borrasca Filomena arrasó la península ibérica con un temporal de frío y nieve. No sólo azotó a Madrid, como destacaban los medios de comunicación, siempre tan epicentristas. En Burgos también dejó su herida y Eva Pérez Fernández fue una de las afectadas. «Me caí yendo al trabajo y tuve varias lesiones graves. En ese momento terrible de salud, tanto física como mental, un amigo de Barcelona, con el que intercambiaba textos, me animó a sacar mis poemas con Parnass, donde él publicaba... Me insistió mucho, le envié cuatro poemas y se los mandó a su editora. A los pocos días, el anterior a mi cumpleaños, me dijo que a su editora le habían encantado y que adelante con ello. ¿Adelante con qué?, le dije. Pues con el libro, me contestó», señala la escritora y admite que la selección y organización de los poemas de ‘Los paisajes de mi piel’ fue un proceso muy difícil, pero definitivo para Eva. «La portada de este libro es la silueta de una mujer desnuda. También es la primera vez que yo me desnudaba poéticamente».

Sola en la madrugada

Eva Pérez Fernández pone mucha cabeza y corazón en la escritura. Aunque a lo largo del día tenga otras ocupaciones, siempre tiene chispazos mentales hacia su vocación. Luego llega la noche, que es su pequeño refugio a la vez que su gran castillo donde velar sus versos al margen de todo. «Me gusta el silencio y la soledad para escribir. Y la madrugada, ahí me pierdo y me abandono. Y si por circunstancias sólo puedo escribir de día bajo la persiana y recreo la noche», ríe. «Releo lo último que he escrito y evoco los sentimientos que los produjeron».

Eva Pérez Fernández, con sus cuatro poemarios en el Café Petricor.Óscar Corcuera

Uno de los aspectos que singularizan los poemas de Eva Pérez Fernández es que la gran mayoría de composiciones no tienen título. «Creo que son más frescos así. Me gusta que cuando el lector llegue al poema sea como una ventana donde se asoma sin que el título le dirija la mirada hacia un lado concreto». Por el contrario, los poemarios están bautizados muy concienzudamente «y siempre se me ocurre al final, cuando termino el libro».

‘Ossilenquia’ lo presentó en noviembre del año pasado en la parroquia de la Sagrada Familia. «Es un lugar importante en mi barrio. El párroco, Donato Miguel [Gómez Arce], escribe los prólogos de mis libros. También es poeta y buen amigo», desvela. El título es una palabra inventada que descolocó incluso a sus familiares. «Me decían que lo buscaban en internet y que no aparecía», ríe. «Es una palabra formada por O de olvido, S de soledad, Sil de silencio y Enquia, que es un término inventado, la enfermedad del alma».

Este cuarto poemario tiene un hilo narrativo. Hay algunos poemas de sus tres primeras obras y otros nuevos que se unen en «una historia, con algo de ficción, con tres personajes [Ammar, Elara y Ossilenquia], creo una lucha entre el silencio, la memoria, el olvido... Escogí 29 poemas de mis anteriores obras más 33 nuevos, hice un dibujo... Y le propuse a mi editora meter unos códigos QR para escanear y escuchar algunos poemas recitados. Invité a todas las personas que habían colaborado conmigo en los anteriores libros y ahí está su voz junto a la mía».

La vida literaria

Hay autores que rehúyen como de la peste de los ambientes letraheridos. Otros, por el contrario, gozan de esas atmósferas de complicidad donde la literatura es motor y gasolina, núcleo y alrededores. «A mí me encanta, disfruto y aprendo a la vez. Por ejemplo, pocas cosas me gustan más que ir a una librería y perderme entre las mesas y las estanterías, tocar los ejemplares. Luego me llevaré algo o no, pero el rato que he pasado allí siempre es maravilloso», reconoce la poeta burgalesa con una sonrisa.

También participa en dos tertulias, Los Lunnis (que se celebra los lunes, de ahí el nombre) y Caleidoscopio (los jueves), publica en las revistas Culdbura y en la propia de Caleidoscopio y ha colaborado con medios y publicaciones de países como México, Uruguay, Argentina, Ecuador, Puerto Rico, Noruega, Estados Unidos o Perú, entre otros. «Esto de llegar a tantos países me ha hecho una ilusión enorme». También participa en el proyecto Cordia donde algunos escritores locales charlan con personas centenarias de la residencia de la Fundación Caja de Burgos y recogen sus vidas.

Eva Pérez Fernández acude con entusiasmo a todas las presentaciones literarias que puede. «Conoces nuevos autores, aprendes mucho, te encuentras a amigos o haces nuevos... Me encanta», subraya. «Tengo muchísimo cariño a Félix Alonso [Camarero], por ejemplo. Y he congeniado muy bien con poetas tan extraordinarios como Eliseo González o Ricardo Ruiz, por decirte algunos nombres. Luego están mis compañeros de Caleidoscopio, donde hay muy buenos escritores... Es un lujo estar rodeada de estas personas», incide. Respecto a sus propias presentaciones, revela «que las cuido mucho, acompañadas por voces poéticas y música de guitarra».

En la mesilla de la escritora burgalesa siempre han estado los poetas de la Generación del 27, «que son una referencia para mí». También han hecho parada y fonda otros como Miguel Hernández, Pablo Neruda, Gloria Fuertes, Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik, Idea Vilariño, Ida Vitale, Sylvia Plath, Gabriela Mistral o Rosalía de Castro, por decir algunas plumas que en los últimos años son faros poéticos para la autora burgalesa.

Además de firmar ejemplares de su obra en la Feria del Libro el próximo 6 de junio, Eva Pérez Fernández participará el 10 de junio en el proyecto ‘Encuentros con el arte’ de la Biblioteca Pública de San Juan con el artista G. Gandía en un taller titulado ‘Encuentro con la palabra’. Y seguro que en breve protagonizará muchas actividades más que serán anunciadas en su cuenta de Instagram, donde con regularidad da cuenta de su vida literaria, una trayectoria llena de pasión de la que quedan muchos capítulos por escribir.