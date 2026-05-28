«La Guerra Civil española comenzó por el fracaso del golpe de Estado»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Una de las efemérides que está recorriendo el presente curso, con todo tipo de publicaciones, encuentros y otro tipo de actividades, son las nueve décadas del comienzo de la Guerra Civil española. La Feria del Libro de Burgos se suma a esta conmemoración con una mesa redonda que se celebrará este viernes, a las 19:30 horas, en la Sala Polisón del Teatro Principal, y que lleva el título de ‘Nuestra Guerra Civil, noventa años después’.

En ella intervendrán el historiador Gutmaro Gómez Bravo, que acaba de publicar ‘Cómo terminó la guerra civil española’ (Crítica); el escritor José Ángel Mañas, que ha abordado el conflicto en ‘Los últimos días de la República de derechas’ y ‘Los últimos días de la República de izquierdas’ (ambos publicados en Algaida en 2024) y en un dietario sobre el año 1936 que está publicando en la revista digital Zenda; y el escritor y periodista burgalés Miguel Ángel Santamarina, que este febrero presentó ‘La guerra que cambió España: Efemérides de la Guerra Civil’ (Ediciones B).

«El título de la charla define muy bien lo que queremos contar, que es cómo debemos afrontar esta contienda noventa años después», señala Miguel Ángel Santamarina. «Hay dos conceptos. El primero, tenemos que desinstrumentalizar el conflicto para no echárnoslo en cara, no adaptarlo a discursos políticos de hoy. Tampoco justificar unos muertos y despreciar a otros. Intentar ser más objetivos, con la distancia del tiempo, el estudio y el análisis de lo que sucedió», subraya. «Segundo concepto: la diferencia del esfuerzo de la persona que investiga un tema, acudiendo a los archivos, profundizando en la documentación, con criterios científicos o periodísticos, y esa otra que un vídeo de Tik Tok te resume la política de Franco o el comunismo en la II República, por decir dos asuntos muy complejos».

La ciudad de Burgos, bautizada como ‘la Capital de la Cruzada’ en el BOE de 1961 por el Gobierno franquista, tendrá un gran protagonismo en este coloquio. «En el libro de Gutmaro Gómez Bravo, que es buenísimo y las ventas lo están respaldando, Burgos tiene una gran importancia. El final de la guerra se orquestó con una gran operación de inteligencia, con un personaje muy novelesco al frente, el coronel José Ungría, en el Cuartel General de Burgos con ayuda de los servicios alemanes e italianos», indica el escritor burgalés.

La Guerra Civil estalló el 18 de julio por el golpe de Estado planificado por un grupo de generales del Ejército encabezado, entre otros, por Emilio Mola, José Sanjurjo y Francisco Franco, y se dio por finalizada el 1 de abril de 1939, en un parte de guerra firmado por el futuro dictador en el Palacio de la Isla, su residencia durante el conflicto. Pero antes y después ocurrieron muchísimos incidentes, enfrentamientos, luchas políticas y también armadas.

«Antes estuvo la II República, que fue un intento de tener una democracia plena en España y hacer efectiva la ruptura con la tradición monárquica. Después, estuvo la larga dictadura de Franco que comenzó en uno de los momentos más importantes de la historia de Europa, con el ascenso de los totalitarismos: el comunismo en Rusia y países de su influencia, el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, un clima político y bélico muy tenso que desembocó en la II Guerra Mundial», explica Santamarina. «No es por caer en el cliché de que nuestra Guerra Civil fue la antesala de la II Guerra Mundial, pero es cierto que muchas cosas que luego se ven en esta ya se había puesto en práctica en España. Los ataques contra la población civil, la deshumanización del adversario, los campos de concentración, la propaganda, los bombardeos de la aviación contra ciudades, la experimentación con armas... Sin duda, fue un conflicto fundamental en la primera mitad del siglo XX».

Dar luz a la historia

Entre otros, los objetivos de los historiadores es esclarecer los hechos ocurridos en un espacio físico y temporal con rigurosidad y ecuanimidad, además de echar abajo conceptos erróneos, relatos tergiversados o esos embustes, ahora llamados bulos por su velocidad de propagación, que tanto contaminan a la sociedad. «Por ejemplo, el Gobierno de la República siguió funcionando hasta 1939, no terminó al comenzar la contienda. U otra idea que quiero que quede clara en el coloquio: la Guerra Civil comienza porque fracasa el golpe de Estado. No todo el Ejército, como muchas veces se ha dicho, se sublevó. De los veintidós generales de División con mando de tropa, sólo cuatro se rebelan. Hay generales como Campins, lo cuenta muy bien Lorenzo Silva en su libro ‘Con nadie’, que es asesinado por mantenerse fiel a la República. Lo mismo les ocurrió a Aranguren, Pita, Núñez de Prado o el propio Domingo Batet [comandante en jefe de la VI División Orgánica de Burgos]», subraya Santamarina.

«La instrumentalización que se hace de la Guerra Civil nos lleva resumir el discurso en cuatro lemas. Y eso siempre te lleva al error y más en un hecho histórico tan complejo donde se enfrentaron también bandos muy complejos. Espero que en esta charla que haremos en la Feria del Libro demos algo de luz a estos equívocos y falsedades», concluye el escritor, periodista y editor de zendalibros.com.

Otras actividades

Además, a las 18 horas también en la Sala Polisón, la escritora Amaya Muñoz Vicario presentará su última novela, ‘Habla por mí’, un thriller de misterio en el que su protagonista, Clara, lleva una vida rutinaria en Burgos hasta que Nadia, su vecina -una mujer atrapada en una red de explotación sexual- aparece asesinada. La policía cierra el caso como un simple ajuste de cuentas. Pero Nadia no ha desaparecido del todo. Empieza a manifestarse en reflejos y alucinaciones. Junto a sus amigas, Clara decide investigar. Pero cuanto más avanzan, más peligro corren. Y más se enfrentan a sí mismas. En el acto, la autora estará acompañada por Yolanda Gutiérrez Alonso.

Por otro lado, a las 19:30 horas en la carpa grande del Espolón, se realizará la actividad ‘Cuentos para reír la vida’, organizado en colaboración con la Biblioteca Pública de Burgos.