Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Andaba Ismael Alí de Unzaga enfrascado en su próxima novela, «muy de Burgos» por petición popular, cuando leyó una noticia que le hizo dar un giro de 180 grados. «Resulta que había desaparecido una mujer en Madrid. La Policía llevaba tiempo buscándola y nada. Entonces empiezan a investigar más a fondo y descubren que su inquilina había buscado en internet cómo desmembrar un cadáver y meterlo en bolsas para hacerlo desaparecer».

De aquel escabroso suceso sacó algo en claro. ¿Hasta qué punto puede cualquier hijo de vecino llevar una doble vida? «Todos tenemos dos caras», reconoce el artista y escritor burgalés mientras palpa la portada de Desprendimiento de rutina (Sonora, 2026), su quinta e inesperada novela en la que salta de la comedia -su zona de confort- al drama con sabor a thriller.

Bien le vino -literariamente hablando- el asesinato de esa pobre mujer para trazar un punto de partida cuanto menos inquietante. De pronto conocemos a Cristina, hija abnegada, humilde y «hierática» que cuida de su madre viuda. Pero hete aquí que también es Laura: empoderada, caprichosa, tirando a ricachona y ladrona de guante blanco. Y ojo, porque es probable que haya más capas que el lector, a priori, ni siquiera es capaz de imaginar.

A la hora de trazar este relato, de todo menos lineal, Alí de Unzaga descarga todo el peso dramática sobre Cristina (o Laura) y el resto de mujeres de su familia. Son ellas quienes llevan la voz cantante, con «sus envidias, sus tiras y aflojas y sus peleas de pequeñas y, sobre todo, de mayores». Para describir y justificar narrativamente «por qué se comportan así», se documentó -tal y como acostumbra- en materia de salud mental, trastornos de doble personalidad y desarme emocional.

De repente, cuando llevaba unas 80 páginas escritas, cayó en la cuenta de que «mis sobrinas de Madrid se llaman Cristina y Laura». Nada tienen que ver, afortunadamente, con la protagonista de Desprendimiento de rutina. Eligió ambos nombres de manera «inconsciente» y decidió dejarlos. Lo importante, al fin y al cabo, es el relato que se abre camino en una tela de araña donde Laura (o Cristina) «tiene que cambiar su manera de vestir, de ser y de actuar completamente». Obviamente, «no las puede mezclar porque se lía gorda».

Las vidas de esta persona tan enigmática guardan plena similitud con la fotografía. «Cuando haces una foto, coges un encuadre y eliminas partes. Por lo tanto, estás trucando la realidad», explica el autor, también docente en el instituto Diego Marín Aguilera, comparando esta disciplina que tanto le apasiona con la realidad del día a día. Y es que, guste o no, «cuando sales a la calle te vistes y te maqueas de una determinada manera, ya sea para ir a una boda, a trabajar o para hacer deporte». Dicho de otra forma, «todo el mundo se pone un disfraz» en función de las circunstancias.

Ahondando en al psique de esta mujer a la que casi de entrada podríamos llamar Crislaura, Alí de Unzaga no pudo resistir la tentación de introducir el arte como elemento de peso dentro de la trama. De hecho, la portada rinde homenaje a Amedeo Modigliani. Mejor traído imposible porque los rasgos «prácticamente impenetrables» y el carácter estricto de su protagonista encajaban como anillo al dedo con las musas del pintor italiano.

De tanto ir el cántaro a la fuente, el arte inunda gran parte de la novela. «Laura habla con los cuadros y los cuadros también le hablan a ella». Tal es la fascinación de suerte de femme fatale por la belleza pictórica que «en un pasaje, uno de los más chulos, discute con un cuadro de (Fernando) Botero que le critica y acaba tirándole la comida». Y ya puestos a tirar de arte, vayamos con el séptimo. ¿Cómo? Con «un final muy sorprendente y cinematográfico».

Lo que no hay en esta ocasión, a diferencia de las anteriores -inclusive Mariposa Grove (Sonora, 2021)- es hueco para la risa. «Como dijo Jesús Toledano durante la presentación, no hay humor ni comedia sino todo lo contrario», admite orgulloso de haber conectado mucho mejor de lo previsto con el público. Hasta el punto de que «hay gente que me dice que le ha revuelto por dentro». Y que «engancha y no puedes parar de leerla hasta terminarla». O que «me ha mantenido alerta y confundida a partes iguales».

Se siente cómodo Alí de Unzaga en este terreno. Se nota. «La vida es más drama que comedia. Pero claro, si lo haces todo muy dramático al final no podemos ni respirar». No en vano, se alegra de haber dado este salto y no cierra la puerta a una segunda entrega de Desprendimiento aunque tampoco le va la vida en ello.

«Escribir me encanta y no es tiempo perdido. Todo lo contrario». Lo asegura con vehemencia y lo aplica al pie de la letra, pues ya tiene otro proyecto en mente al margen de esa novela tan burgalesa que «va por la mitad y tendré que retomar algún día».

Lo siguiente, avanza, irá sobre música. Otro vicio confesable sobre el que tanto ha escrito y pintado. «Es algo que llevo pensando desde hace tiempo y lo quiero llevar a la práctica», reconoce antes de precisar que no todavía no se ha puesto a ello. De lo que está seguro, mientras el proyecto sigue «revoloteando» en su cabeza, es de que «será una historia muy chula» independientemente de cómo la afine.