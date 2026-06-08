«Los burgaleses apoyan a la Feria del Libro de una manera increíble»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

El pasado domingo, a última hora de la tarde, cuando ya comenzaban a recoger sus respectivas casetas, se mezclaban en los rostros de los libreros el cansancio y la satisfacción. Habían sido once días de Feria del Libro de Burgos donde el buen tiempo -con algunos días de muchísimo calor- y la atractiva programación habían acercado al entorno de la plaza Mayor a miles de burgaleses y visitantes. «Hacemos un balance superpositivo de la Feria», admite Álvaro Manso, presidente de la Asociación Provincial de Libreros. «Creemos que la mayoría de los objetivos se han cumplido con creces».

Para celebrar el medio siglo edición de este evento, los libreros echaron el resto en su organización bajo el lema ‘50 años en un abrir y cerrar de hojas’. Se aumentó el número de actividades y de espacios para las presentaciones -además de las carpas del Espolón y los salones del Teatro Principal, este año se añadió el Fórum Evolución-, se incrementó el número de autores invitados y se reforzaron las programaciones infantil y juvenil. «El esfuerzo, según los primeros datos, ha merecido la pena. Tendremos una reunión próximamente para analizar todos los datos, pero estamos muy contentos por la repercusión de la Feria. Las colaboraciones con empresas e instituciones han funcionado, las ventas han aumentado en los puestos de la plaza Mayor y todos los autores se han marchado muy satisfechos de su participación», señala Manso sobre esta cita que se ha convertido, con el transcurso del tiempo, es uno de los eventos culturales más importantes de lo que se celebran anualmente en la capital del Arlanzón.

En una tópica conversación de ascensor sería un tema para romper el silencio del viaje con el vecino de turno. Aquí no lo es, el tiempo es determinante en el desarrollo de la Feria de Libro. «En una ciudad como Burgos, que te acompañe la meteorología es decisivo para que vaya bien una convocatoria que se hace en la calle. Llevamos unos años en que el tiempo cada vez es mejor a estas alturas del curso y para la Feria es fundamental», recuerda el librero de Luz y Vida.

Hace una mención para los autores burgaleses que, además de protagonizar algunas presentaciones, «han firmado mucho en los fines de semana» y apunta los nombres de María Estébanez e Ismael Alí de Unzaga como dos de los que más libros han despachado. «Con respecto a los demás libros, el más vendido ha sido ‘Maite’, de Fernando Aramburu. Y de títulos como ‘Lo inesperado’ de Pedro Simón y ‘La Cámara de las Maravillas’ de María Oruña también se han despachado muchos ejemplares. Los tres escritores presentaron y firmaron el mismo día, el jueves 4 de junio, donde se llegaron a reunir más de 900 personas en torno a las actividades de la Feria» apunta y señala que «la programación infantil y juvenil ha ido muy bien. Pero esto no es ninguna novedad, todos los años los pequeños y los jóvenes, que este año tenían actividades propias, responden en la Feria».

Otra de las novedades de esta edición fue la presencia de algunas de las más importantes editoriales del mercado español acompañando a las librerías en sus respectivas casetas. «Se han vendido bastante bien los fondos que cada sello envió. Tenemos la intención de repetirlo en año que viene. Ha habido editoriales que cuando se han enterado que estaban otras, querían apuntarse rápidamente», ríe. «Tenemos una sensación muy buena sobre esta iniciativa y los autores y editores que nos han visitado también» asevera Álvaro Manso y enumera, además de los anteriormente citados, a plumas como Elísabet Benavent, César Pérez Gellida, Lana Corujo, Jesús Carrasco, Sergio del Molino, Santiago Díaz o Leonardo Padura, entre otros, que se fueron muy satisfechos de la cita burgalesa. «Y sin olvidar a Nazareth Castellanos, que llevó a más de 500 personas a la Sala de Congresos del Fórum».

Crecimiento coherente

El estupendo sabor de boca que ha dejado la Feria del Libro 2026 en los libreros les hace pensar en una edición para 2027 también ambiciosa. «Sabemos que esta era especial por los 50 años, pero ha sido tan buena la respuesta que quizá podemos seguir creciendo y continuar con un programa tan extenso y variado como el que acaba de finalizar. Tenemos que analizarlo todo con detalle, porque el crecimiento tiene que ser coherente», indica Manso. «Porque han quedado dos cosas muy claras. Una, que los burgaleses siguen apoyando a la Feria del Libro de manera increíble. Y dos, que la ciudad admite la programación de multitud de actos en el mismo día y en todos hay una gran afluencia», subraya y admite que el único problema de la programación surgió con el cambio de día de Manuel Vilas, que pasó del viernes 5 de junio al jueves 4, y «que quizá no supimos comunicarlo con la suficiente fuerza o porque hacerlo sólo en redes no vale. Muchas personas preguntaron por Vilas el viernes cuando su presentación ya se había hecho el jueves», confiesa el presidente de los libreros.

Álvaro Manso, tras este completo balance de la Feria de Libro que acaba de cerrar sus puertas, lanza un último mensaje. «Tenemos un evento cultural de primer orden, reconocido por todos los ciudadanos burgaleses y por muchos de los que nos visitan también, pero los libreros hemos echado de menos la presencia de la representación municipal en algunos de los actos», concluye.