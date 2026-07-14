El Instituto de la Lengua falla este sábado el primer ‘Certamen Literario Valpuesta’

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El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza los días 17 y 18 de julio en el Palacio de la Isla de Burgos el Encuentro Literario Valpuesta, propuesta que reúne a los autores finalistas del ‘Certamen Literario Valpuesta’, convocado en diciembre de 2025 con el propósito de impulsar la literatura de la comunidad, descubriendo, apoyando y difundiendo a los jóvenes emprendedores de las letras, y tutelando al mismo tiempo su proceso creativo con la implicación de autores actuales vinculados a Castilla y León. El encuentro servirá de escenario para hacer oficial el nombre de los ganadores y los trabajos premiados en las dos modalidades establecidas, narrativa y poesía.

La comisión de selección de los trabajos presentados en esta primera convocatoria ha acordado designar a ocho autores para participar en el Encuentro Literario Valpuesta, fase final del certamen. Los escritores finalistas participan en este encuentro concebido como un espacio de formación, intercambio y reflexión sobre el proceso de creación literaria.

La selección de los textos presentados se ha realizado atendiendo a los criterios establecidos en las bases de la convocatoria, valorándose especialmente la calidad literaria de las obras, la originalidad de las propuestas y la innovación creativa que ofrecen los trabajos.

El Encuentro Literario Valpuesta cuenta con la implicación del escritor burgalés Óscar Esquivias, Premio Castilla y León de las Letras y ganador del IV Premio de la Crítica de Castilla y León que convoca el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua con la novela Inquietud en el paraíso, y de la abulense María Ángeles Álvarez, ganadora del XXIII Premio de la Crítica de Castilla y León con el poemario El dolmen. Ambos autores, cuyas respectivas trayectorias constituyen una referencia destacada en el panorama literario de la región, compartirán sus conocimientos y experiencia con los ocho autores finalistas de ambas categorías.

Diálogo y convivencia

La intención del Encuentro Literario Valpuesta es crear un espacio de diálogo y convivencia durante los dos días de sesiones con los autores invitados. Ambos escritores participarán en la totalidad del encuentro, compartiendo sus experiencias y conversando con cercanía y libertad sobre las múltiples facetas del oficio de escribir.

Así, se busca también que el debate incluya cuestiones que forman parte de la vida literaria y que, con frecuencia, quedan fuera de la publicación del libro: se trata de profundizar en sus respectivos comienzos, ver cómo encontraron una voz propia, cómo afrontan el proceso creativo, cuál ha sido su relación con el mundo editorial, cómo gestionaron las primeras dificultades o qué aprendizajes consideran esenciales para construir una trayectoria literaria. La intención es que las preguntas sean tan importantes como las respuestas y que el intercambio de experiencias resulte tan enriquecedor como las propias intervenciones de ambos.

Cada uno de los premios está dotado con una cuantía económica de 3.000 euros e incluye la edición y publicación de la obra galardonada por parte de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Además, la institución desea expresar su agradecimiento a todos los autores que han participado en la primera convocatoria del Certamen Literario Valpuesta, destacando el elevado nivel de las obras presentadas a concurso y el compromiso de los jóvenes escritores de la Comunidad con la creación literaria. Con esta convocatoria, la Junta de Castilla y León y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua reafirman su compromiso con la promoción de la lengua española, la creación literaria y el apoyo a las nuevas generaciones de escritores de Castilla y León.

Escritores finalistas seleccionados

NARRATIVA: Elisa Mata Pintos, por la obra 'El monstruo que escondes'; Álvaro González Villoria, por 'Los nombres que no se dicen'; Icíar F. Boyano, por 'Criaturas de Nido Ajeno'; Israel Barjollo Soler, por 'Mediocre'.

POESÍA: Víctor Miguel García Soria, por la obra 'Quiero oler tu violencia'; Diego Braña, por 'Las oscuras golondrinas nunca volvieron'; Elisa Alonso Engelmo, por 'Carne de cisne'; Jaime Colina Revuelta, por 'El azar o el deseo'.