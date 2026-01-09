Galván: "En Anduva nos vamos a sentir más arropados"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El CD Mirandés regresa a Anduva este sábado para recibir al Almería en el que será el último partido de la primera vuelta, que el conjunto rojillo cierra en la zona baja de la clasificación. El entrenador del Mirandés, Jesús Galván, se mostró feliz de regresar a Anduva. "Yo a la afición no le puedo pedir más, simplemente que haga lo que ha venido haciendo en Mendizorroza, que es animar, que es apoyarnos como lo hicieron el viernes pasado en Eibar", indicó.

Comentó que la afición "está deseosa de que vengamos aquí, igual que los jugadores, igual que el cuerpo técnico, porque es nuestra casa, es nuestro fortín, nos vamos a sentir más arropados".

Sobre las tres nuevas incorporaciones, el técnico destacó que, salvo Selvi Clua, que no puede jugar por la cláusula del miedo al enfrentarse al Almería, respecto a Cabello y Hernández indicó que "los dos pueden tener participación, tenemos que valorar muchas cosas, pero yo creo que los dos pueden tener participación. No sé si de inicio o a lo largo del partido, pero los dos van a tener participación seguro porque nos dan un salto de calidad".

Sobre el Almería, que destaca por su capacidad ofensiva, "hemos trabajado distintas fases en defensa, bloque alto, bloque medio, bloque bajo, yo creo que es un equipo que sobre todo de medio campo hacia adelante son jugadores de primer nivel", con jugadores que han estado en Primera, "es un equipo hecho y diseñado para estar donde está, pero bueno, vamos a pelear, vamos a tener nuestras armas, nuestro plan de partido y esperemos llevarlo a cabo".

A partir de la segunda vuelta, como señaló hace unos días Iker Córdoba, son todo finales para el Mirandés. Galván aseguró que "yo creo que el equipo está preparado para jugar finales porque ahora no nos vale sumar de un punto a un punto, tenemos que sumar de tres porque estamos a siete puntos de la salvación y no nos vale el empate",

Insistió en que "estamos preparados, el fútbol nos tiene que devolver todo lo correcto que está haciendo en estos últimos partidos, en perder en los minutos finales y para eso hemos estado trabajando durante toda la semana, para que esos minutos finales lleguemos con margen".

Sobre las decisiones arbitrales, el técnico dijo que "no voy a cambiar mi discurso, yo pido respeto, yo creo que el árbitro intenta hacer bien su trabajo, siempre lo hacen, pero pido respeto por la ciudad, por el club, por la afición porque somos un equipo más de segunda división y el viernes pasado me sentí eso, me sentí que nos habían faltado al respeto a todos".