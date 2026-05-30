El Burgos CF, ante el partido que puede marcar el camino hacia el ascenso

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El Burgos CF tiene que ganar y esperar porque el billete para estar en la fase de ascenso a Primera División no solo pasa por que el conjunto de Luis Miguel Ramis gane este domingo en El Plantío al Andorra, sino por la derrota de alguno de los rivales que ahora mismo tiene por delante en la clasificación y que optan a una de las cuatro plazas del play-off: Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón. Es decir, cinco equipos para cuatro plazas, un grupo en el que también podría entrar el Eibar si se dieran algunos resultados.

A las 18.30 horas comenzará a rodar el balón en el estadio municipal de El Plantío en lo que será una tarde de consulta constante de los teléfonos móviles para seguir los resultados del resto de partidos en los que, inevitablemente, estará puesta la mirada de los aficionados y del banquillo.

El cuadro burgalés llega al choque en un momento de ánimo inmejorable después de ganar sus dos últimos partidos ante el Granada CF sobre la bocina (0-1) y ante la CyD Leonesa (0-2). Ahora, los blanquinegros buscarán otra victoria con la que poder aferrarse a sus posibilidades de meterse en el Play-Off de ascenso a Primera División y lo harán en un El Plantío a rebosar que será una auténtica caldera.

En frente, espera un FC Andorra sin nada en juego después de haber conseguido la salvación con holgura y que llega al partido tras caer ante la AD Ceuta (0-2) en un partido intrascendente para ambos. Esta circunstancia será clave, ya que serán los jugadores del Burgos CF los que tendrán que ir manejando los tiempos del partido, y su estado de nervios, en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos.

Ya en su comparecencia del viernes, el entrenador del conjunto blanquinegro, Luis Miguel Ramis, trataba de quitar toda la presión posible a sus jugadores al indica que "no hay que hacer cuentas. Hay muchas posibilidades en las que nosotros nos metemos en Play-Off, pero todas ellas pasan por ganar este partido".

Sí que hay que hacer cuentas, pese a los señalado por Ramis. Unas cuentas que pasan por esa victoria ante el Andorra y el tropiezo de uno de los cuatro equipos que ahora están por delante en la clasificación y que ocupan en este momentos los puestos que dan el pase a la fase de ascenso.

Los números dan bastantes opciones al Burgos CF, partiendo del hecho de que, si ganan los de Ramis, todos sus rivales tendrían que ganar para que se quedara fuera. De ellos, el Almería es el que llega a esta última jornada en la tercera plaza, con 71 puntos, dos más que el Burgos CF, que suma 69. En este caso, si los de Ramis ganan y el equipo andaluz pierde o empata, los blanquinegros se podrían por delante en la clasificación al tener mejor golaveraje entre ambos. En este caso, el Almería, al igual que el Burgos CF, se mide ante un equipo que no se juega nada en la clasificación, el Valladolid.

El Málaga es cuarto en la tabla, con 70 puntos, equipo con el que el golaveraje es desfavorable para el Burgos CF, aunque en este caso no hay posibilidad de empate en la clasificación, por lo que solo puede pasar que el equipo andaluz quede por delante o por detrás de los Ramis. El Málaga visita a un Real Zaragoza ya descendido.

Las Palmas, quinto en la clasificación, tiene también 70 puntos, por lo que se da la misma situación que con el Málaga. El conjunto canario tiene una salida complicada con el Deportivo de La Coruña, que ya ha certificado su ascenso directo a Primera, pero tiene ante sí el reto de hacerlo como campeón de Segunda, para lo que necesita ganar y que el Racing de Santander pierda su partido contra el Cádiz.

El último equipo con el que se juega una plaza en el play off el Burgos CF es el Castellón, empatado a 69 puntos con los de Ramis pero con mejor golaveraje. El equipo castellonense tiene como rival al Eibar, que sí se juega algo en este última jornada, ya que si gana al Castellón, una derrota del Burgos CF y otra de Las Palmas por más de dos goles le podría dar el pase al play off, por lo que saldrá con el objetivo claro de ganar.

Estas son las combinaciones para que el Burgos CF pueda sellar su pase a la fase de ascenso, solo queda que cumpla con el objetivo, ganar y que alguno de los resultados de sus rivales le sea favorable.