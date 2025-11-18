Cuando un edificio se convierte en sostenibilidad

Publicado por María Merino Burgos Creado: Actualizado:

Imagina un edificio que también parece tener vida propia: ajusta la luz, regula la temperatura, cuida el consumo de agua y se preocupa por el confort de quienes lo habitan. Suena casi a ciencia ficción, y sin embargo, eso es lo que persigue AGORA, un proyecto que quiere transformar edificios normales en espacios inteligentes y sostenibles.

La Universidad de Burgos ha puesto a prueba estas ideas en la Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud, un lugar que se ha convertido en un auténtico laboratorio vivo. Allí se combinan paneles solares, microgeneradores eólicos, baterías de almacenamiento y cargadores inteligentes para coches eléctricos. Además, sensores IoT capturan todo: desde la calidad del aire hasta la temperatura exacta en cada aula, y la información alimenta algoritmos de inteligencia artificial que optimizan el funcionamiento del edificio sin que nadie tenga que mover un dedo.

Sara González Moreno, investigadora del proyecto, confiesa con entusiasmo que lo que más le emociona es ver cómo la teoría se transforma en realidad. “La verdad es que es fascinante. Podemos medir en tiempo real cómo pequeñas intervenciones, que parecen detalles, marcan una gran diferencia: detectar pérdidas de energía, ajustar el confort, ahorrar agua… Y todo ocurre sin interrumpir la vida diaria del edificio. Es como ver un corazón latiendo mientras late, y darte cuenta de que la investigación puede cambiar la vida de las personas, de manera tangible”.

AGORA es un proyecto que quiere convertir los edificios en lugares más inteligentes y sostenibles. Combina energías renovables, sensores e inteligencia artificial para reducir el gasto de luz y agua, mejorar el confort de las personas y cuidar el medio ambiente. Además, cuenta con un sólido consorcio de socios que combina experiencia tecnológica y académica. Lidera la coordinación Sensing & Control, mientras que el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) aporta su know-how en innovación aplicada. La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y la Universidad de Burgos (UBU) contribuyen con su investigación y experiencia en eficiencia energética y sostenibilidad, además de aportar el edificio piloto, y LODI completa el equipo con su conocimiento especializado, formando un grupo multidisciplinar que permite abordar el proyecto desde distintos frentes y garantizar resultados sólidos y replicables.

Se eligió la Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud como lugar piloto porque es uno de los espacios más emblemáticos y representativos del campus de la Universidad de Burgos. Además, reúne características que comparte con muchos edificios educativos en España: un uso intensivo, una gran afluencia de personas y un consumo elevado de energía y agua. Todo ello lo convierte en un escenario perfecto para probar, medir y comparar los resultados antes y después de aplicar las nuevas soluciones, transformándolo en un auténtico demostrador de eficiencia y sostenibilidad.

En Burgos se están implementando tecnologías que combinan eficiencia activa y pasiva, junto con sistemas de monitorización avanzada para el confort de quienes usan el edificio. Entre ellas, destacan los paneles fotovoltaicos que generan electricidad renovable y microgeneradores eólicos que aportan energía complementaria, así como baterías de almacenamiento y sistemas Vehicle-to-Grid que integran los coches eléctricos en la gestión energética. Por otro lado, se trabaja en la eficiencia pasiva, analizando y mejorando la envolvente térmica del edificio, detectando pérdidas de calor y optimizando la calidad del aislamiento. Todo ello se complementa con sensores ambientales que miden temperatura, humedad o CO₂, herramientas de termoeconomía que permiten identificar ineficiencias y orientar el mantenimiento, y una plataforma web que centraliza los datos y facilita la monitorización de las instalaciones en tiempo real.

Además, se están probando innovaciones que podrían cambiar por completo la forma en que gestionamos los edificios. Por ejemplo, un cargador inteligente para vehículos eléctricos que ajusta la carga según la disponibilidad de energía renovable o la demanda del propio edificio, facilitando así una integración real entre movilidad eléctrica y eficiencia energética. También se aplican sensores IoT que monitorizan en tiempo real consumos de electricidad y agua, calidad del aire, temperatura y confort térmico, alimentando algoritmos de inteligencia artificial capaces de optimizar automáticamente el funcionamiento del mismo. Es un sistema que aprende, se adapta y mejora día a día, convirtiendo el centro educativo en un espacio demostrador de sostenibilidad y digitalización.

El verdadero reto de este proyecto no es solo tecnológico, sino humano y organizativo, señala González. Integrar energías renovables, almacenamiento, cargadores inteligentes, sensores IoT y algoritmos de inteligencia artificial en un mismo edificio, que además sigue en funcionamiento para docencia y uso diario, requiere coordinación, paciencia y mucho trabajo en equipo entre universidades, empresas y administraciones. Cada paso, cada ajuste, representa un aprendizaje y una forma de demostrar que la innovación puede replicarse de manera realista.

Lo más interesante es que todo esto tiene un impacto tangible en la vida diaria de las personas. Aulas, oficinas y espacios comunes más cómodos, un consumo de energía y agua más eficiente, facturas más bajas y un entorno saludable y confortable, sin que los usuarios tengan que preocuparse por ello. La combinación de energías renovables, monitorización inteligente y gestión automatizada permite vivir en edificios que trabajan por nosotros, mejorando la calidad de vida y al mismo tiempo reduciendo su huella ambiental.

En definitiva, lo que se está logrando en este piloto de Burgos es un modelo replicable: un edificio que sirve de demostrador para que otras instituciones públicas y privadas puedan aplicar estas soluciones, acelerando la transición hacia un parque edificatorio más sostenible y eficiente. Es la promesa de un futuro donde los inmuebles no solo sean espacios donde trabajamos o estudiamos, sino aliados activos en la gestión responsable de los recursos y en la construcción de entornos más inteligentes y sostenibles.

Los siguientes pasos del proyecto se centran en validar todas las soluciones implementadas en los edificios piloto y difundir los resultados, mostrando con datos reales los ahorros energéticos y las mejoras alcanzadas. Pero AGORA no se queda en un simple proyecto experimental: la meta es que todo lo aprendido se convierta en una base sólida para futuros desarrollos y aplicaciones reales. Así, estas tecnologías podrán replicarse en más edificios, impulsando de manera tangible la transición hacia un parque edificatorio más sostenible y eficiente, donde cada espacio contribuya activamente al bienestar de quienes lo habitan y al cuidado del medio ambiente.