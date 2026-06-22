Rehabilitación con un robot como ayudante

Publicado por María Merino Burgos Creado: Actualizado:

La tecnología lleva años ampliando su presencia en ámbitos como la industria, la educación o la sanidad, pero es en la rehabilitación donde su incorporación empieza a transformar de forma más visible la práctica clínica. En ese escenario, la Universidad de Burgos ha integrado un robot humanoide en la formación práctica del Máster Internacional en Terapia de la Mano, desarrollado junto al Instituto Politécnico de Leiria, en Portugal, dentro de una estrategia orientada a incorporar innovación aplicada a la intervención terapéutica.

El dispositivo, denominado MATEO, permite diseñar sesiones de rehabilitación personalizadas y registrar con precisión los movimientos de las personas durante la terapia. Su integración abre nuevas posibilidades en la rehabilitación del miembro superior y plantea nuevas formas de interacción entre usuario, profesional y tecnología a lo largo del proceso de recuperación funcional.

Se trata de un robot social desarrollado por la empresa Inrobics, incorporado como herramienta de apoyo a la docencia, la investigación y la práctica clínica. El sistema guía ejercicios, interactúa con los usuarios y recoge información mediante sensores y cámaras, lo que permite realizar un seguimiento detallado de la evolución funcional y disponer de datos objetivos sobre el progreso de cada persona sin depender exclusivamente de la observación clínica directa.

La coordinación del programa recae en Olalla Sáiz Vázquez, profesora de la Universidad de Burgos desde 2014. Su trayectoria investigadora incluye trabajos sobre valoración funcional tras quemaduras, estimulación eléctrica funcional en esclerosis múltiple y la técnica WALANT en lesiones del pulgar, además de su participación en el grupo de investigación TECTO, donde combina actividad científica y aplicación clínica.

La incorporación de MATEO responde a una doble finalidad, explica Sáiz. Por un lado, reforzar el perfil especializado del máster mediante la introducción de herramientas tecnológicas avanzadas. Por otro, explorar nuevas vías en la rehabilitación del miembro superior a partir de la inteligencia artificial y la robótica aplicada, con el objetivo de mejorar la intervención, el seguimiento clínico y la motivación del usuario durante el proceso terapéutico.

El nombre del robot surge de la unión de las siglas del máster, MATE, y la letra O, en referencia a la Terapia Ocupacional, disciplina estrechamente vinculada a esta formación.

Su papel en rehabilitación se articula en tres dimensiones, la mejora de la motivación del usuario, la obtención de datos objetivos sobre el movimiento y la personalización de las intervenciones, ajustadas a las necesidades específicas de cada caso.

Desde el equipo implicado en su desarrollo se señala que la necesidad detectada en este tipo de terapias pasa por hacer los procesos más motivadores, medibles y adaptativos. En este sentido, el robot se incorpora como una herramienta que facilita la adherencia al tratamiento, ofrece retroalimentación inmediata y reduce la dependencia de registros manuales, lo que permite sistematizar la evolución del usuario con mayor precisión.

Su llegada al entorno formativo del máster ha permitido observar su impacto directo en el aprendizaje del alumnado. Durante los primeros meses de uso, se destaca su capacidad para captar la atención de los estudiantes y favorecer una participación más activa en las sesiones prácticas. La coordinadora del máster subraya que lo más relevante de esta experiencia es la facilidad con la que MATEO se integra en las prácticas y despierta interés entre el alumnado.

En el ámbito asistencial, la principal diferencia respecto a una sesión convencional no reside en reemplazar la labor del terapeuta, sino en complementarla. El robot permite ajustar los ejercicios a las características del usuario, introducir elementos interactivos y reforzar la motivación durante el proceso terapéutico, al tiempo que facilita la obtención de información objetiva sobre la evolución.

La capacidad de MATEO para medir el movimiento con precisión permite analizar variables como el rango articular, la precisión o la calidad del gesto. Esta información facilita un seguimiento más detallado de la evolución y aporta una base sólida para ajustar progresivamente los ejercicios, señala Sáiz.

La personalización constituye otro de los pilares del sistema. El profesional configura cada sesión en función de los objetivos terapéuticos, seleccionando actividades y ajustando los niveles de exigencia. A ello se suma la capacidad del sistema para adaptar de forma progresiva la dificultad según el desempeño de cada caso, lo que permite avanzar hacia una rehabilitación más individualizada.

La dimensión motivacional ocupa también un lugar central en su diseño. La interacción con un sistema que no emite juicios reduce la presión percibida por la persona y favorece un entorno en el que el error forma parte del proceso de aprendizaje.

La tendencia hacia la incorporación de inteligencia artificial y robótica en el ámbito sanitario apunta a consolidarse en los próximos años, según Sáiz. En este contexto, herramientas como MATEO se perfilan como apoyos cada vez más habituales dentro de la práctica rehabilitadora, siempre bajo supervisión profesional y sin sustituir el juicio clínico.

Este avance responde a una necesidad creciente en la rehabilitación, donde la repetición de ejercicios, la medición constante y la adaptación individual forman parte del trabajo diario. El desafío se sitúa ahora en su integración efectiva en la práctica asistencial y en la formación de profesionales capaces de utilizar estas herramientas con criterio clínico.

En el ámbito universitario, su incorporación en la Universidad de Burgos dentro de un máster con proyección internacional refuerza el carácter innovador del programa y su posicionamiento como formación especializada en terapia de la mano. La experiencia permite al alumnado trabajar con tecnologías que conectan la práctica clínica con la robótica, la inteligencia artificial y la rehabilitación basada en datos.

De cara al futuro, el proyecto avanza hacia la consolidación de su uso en el entorno académico y la recogida sistemática de experiencia para evaluar su impacto real en la práctica terapéutica. A partir de ahí, se plantea el desarrollo de protocolos específicos para distintas patologías del miembro superior, la apertura de nuevas líneas de investigación en robótica aplicada a la rehabilitación y la exploración de su aplicación en colectivos como personas mayores, población infantil y personas con afectación neurológica.