Atención Primaria atrae a 11 médicos MIR pero quedan 30 plazas sin cubrir

Burgos consigue cubrir el 67% de su oferta de plazas para Médicos Internos Residentes (MIR). Es decir, tras la última adjudicación celebrada en la tarde de ayer, en la que se reservó la única plaza de médico de familia del Área de Salud de Aranda son 11 los residentes que se han sentido atraídos por la consulta en un centro de salud. La de Aranda fue la ultima reserva realizada en Castilla y León por los médicos en formación. Son 31 las plazas que han quedado desiertas de las 91 ofertadas por seis entidades relacionadas con la salud.

El área de Atención Primaria vuelve a dejar huecos sin cubrir. Es, precisamente, la sección sanitaria que más déficit tiene de personal dado el ritmo de jubilaciones que se registra. Pero no atrae a los jóvenes médicos. ¿Por qué las consultas de Medicina de Familia no atrae a jóvenes profesionales? «Es un cúmulo de circunstancias por un lado desconocimiento, porque en las facultad no hay asignaturas potentes como puede tener Cirugía o Cardiología que tienen mucho peso, mientras que la de Familia es una optativa y está menos ponderada en el grueso de la carrera», explica el portavoz del colectivo MIR en el Colegio Oficial de Médicos de Burgos, Luis Casaval.

Por otro lado, el interés de los médicos con mejor nota mira, también, a la medicina privada. «Desde la pandemia la medicina privada ha vivido un incremento y ha mejorado mucho su atención y para ir por ese camino siempre es más fácil a través de una especialidad como cardiología, cirugía vascular o urología», explica.

Así las cosas, precisamente en Burgos lo primero que se cubre es Cirugía plástica y reparadora. «En España hay un total de 40 plazas de esta especialidad y sí que es verdad que es una de las que tiene mucho recorrido en la privada pero la elección temprana de Burgos tiene más que ver con el reconocimiento que tiene el centro en temas de reimplante de miembro porque el nivel del centro es algo que se tiene mucho en cuenta».

Las especialidades que primero se cubrieron en Burgos, con los MIR mejor posicionados (por debajo del puesto 500) fueron Cirugía Plástica y reparadora y Traumatología. Después fueron completándose poco a poco hasta terminar por cerrarse el cupo de especialidades del Complejo Asistencial Universitario de Burgos el pasado 16 de abril. El reparto de plazas arrancó el pasado 8 de abril en todo el país. En el centro hospitalario 12 especialidades ofrecieron 46 plazas de médicos en formación.

A ellos hay que sumar la plaza de médico forense que saco este año el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Burgos, Ávila, Segovia y Soria. También hay plazas de Medicina del Trabajo en la unidad de Salud Laboral y otra plaza de medicina preventiva ofertada por la unidad de Medicina Preventiva y de Salud Pública de Castilla y León en Burgos. Esta última está entre las 31 plazas que han quedado desiertas en el proceso de adjudicación de residentes.

Aunque el gran desajuste se produce en Atención Primaria. Algo habitual año tras año mientras la sangría de jubilaciones deja vacías las consultas del médico de cabecera. «Son muchas plazas y siempre quedan vacantes, no es algo raro», explica Casaval. En la provincia se han ofertado 41 plazas de las que se han adjudicado 11 de las que diez están asociadas al área de salud de Burgos y una, la última reservada a las 17.37 del último día de adjudicación de plazas, en Aranda de Duero. Es la última plaza reservada en Castilla y León y permite a los centros de salud de la zona de la Ribera del Duero incorporar a un médico residente aunque han quedado ocho vacantes. En Miranda de Ebro no ha habido tanta suerte. Blanco total porque de las 11 plazas reservadas ninguna ha sido elegida.

¿Cómo atraer médicos de familia?

El desconocimiento, la falta de retos profesionales, la dispersión, poco desarrollo en la medicina privada... Parecen las razones que alejan a los residentes en formación de las consultas de los centros de saludo. ¿Existe alguna fórmula para ser más atractivos? «Una estabilidad a largo plazo posteriormente al periodo de formación lo haría más atractiva», considera Luis Casaval. A ello suma un refuerzo al proceso de investigación o desarrollo personal más allá de la consulta. «En Primaria el médico puede llegar hasta donde quiera llegar pero necesita medios que se le escuche para poder avanzar hasta donde se pueda y tener con qué», puntualiza.

Los médicos MIR llegarán a Burgos a lo largo de la primera quincena del mes de mayo . Suele haber un acto de bienvenida y a partir de ahí se incorporan a su puesto y empiezan a desarrollar un plan de formación que dura entre cuatro y cinco años. Durante todo ese tiempo tendrán un doctor de referencia. Se van adquiriendo competencias año a año pero «siempre tienes una supervisión de tu médico de referencia». Las competencias se adquieren a lo largo de esos cinco años en el que se adquiere la categoría de médico adjunto. La continuidad ya como médicos en ejercicio sin supervisión se complica. «La Administración ha comprometido contratos de fidelización de dos o tres años, para dar estabilidad que era una demanda en la que se está progresando», explica el portavoz de los MIR en el Colegio de Médicos de Burgos.

En cuanto al sueldo de los MIR, en Castilla y León más bajo que en otras comunidades, no es para Luis Casaval una razón de peso para elegir un lugar y otro para realizar la residencia. «El salario no es de las variables que más peso tienen en la elección, la primera es la especialidad y la elección de un centro de referencia en ese área», confirma.