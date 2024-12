Visitar Atapuerca en 2024. Precios y horarios para este Puente de Diciembre

Turistas en la trinchera del ferrocarril, en los yacimientos de Atapuerca.S. L. C.

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Puente de Diciembre arranca con varios días para disfrutar. Si tienes oportunidad para escaparte a Burgos y conocer la evolución humana desde todos los puntos de vista es tu momento antes de que el invierno se eche encima. El puente de la Constitución y la Inmaculada da pie a realizar una escapada que bien merece un paseo por la trinchera que esconde el pasado más remoto de la humanidad en Europa y donde vivieron los primeros castellanos y leoneses. Hay demanda. Es un buen momento para acercarse a los recursos del Sistema Atapuerca. Es un puente ideal para protagonizar una inmersión completa en la prehistoria. ¿Cómo organizar la visita? ¿Cuánto cuesta? ¿Hay que reservar? ¿Cómo organizar la visita? ¿Cómo llegar? Aquí resolvemos tus dudas.

Lo primero es comprobar si hay plazas disponibles para visitar los yacimientos de Atapuerca. Sí lo que quieres es visitar el Museo de la Evolución Humana no tendrás problema. La entrada es libre y no es necesario reservar. El horario del 6 al 9 de diciembre es de 10 a 20 horas. El lunes la instalación suele cerrar por descanso semanal, algo que no harán este 9 de diciembre al ser festivo en Castilla y León y en otros puntos del país. La inmersión completa en la prehistoria se quedará corta si solo visitas el Museo de la Evolución, la visita se complementa en torno a todos los recursos del Sistema Atapuerca.

El Centro de Acceso a los Yacimientos (Cayac) en Ibeas nos prepara para la visita a la Trinchera del Ferrocarril donde se realiza el trabajo científico que se explica en el Museo de la Evolución Humana poniendo Atapuerca en el contexto mundial de la evolución del hombre. Para el último momento te recomendamos la visita al Centro de Arqueología Experimental (Carex) donde aprenderás y comprobarás lo difícil que era sobrevivir, comer, comunicarse o hacer fuego como lo hacían los primeros seres humanos.

La ruta para vivir la prehistoria en primera persona debería arranca en los yacimientos. En la Trinchera del Ferrocarril un equipo de guías, que forman parte del Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA), analizarán los hallazgos y relatarán historias como la de Miguelón, la Molinera, los primeros europeos como Pink y Homo sp, los neandertales que están presentes por toda la sierra o Homo antecessor la especie descrita en este yacimiento burgalés hace 30 años.

¿Cómo llegar a Atapuerca?

Para llegar a los Yacimientos hay que pasar, en primer lugar, por el Centro de Acceso a los Yacimientos, Cayac. Está a pie de la N-120 (Burgos Logroño) tras atravesar la localidad de Ibeas de Juarros. Es la primera salida a la izquierda. No te asustes. Sí es un camino de zahorra y, sí, será mejor que reduzcas la velocidad especialmente tras las lluvias porque se generan algunos baches.

Desde la misma carretera un gran edificio gris llamará tu atención. Es el Cayac. En su interior cuentan con la exposición ‘La Sierra de Atapuerca, patrimonio natural y cultural’ que relata la épica historia que rodea el descubrimiento de los yacimientos, la fauna y la flora de la zona y su evolución a lo largo de los 1,5 millones de años que ya se excavan en la sierra cada verano. También hay hueco para las reproducciones de algunos fósiles emblemáticos. Si vienes un día laborables o sábado, el Cayac abre de 9.30 a 15 horas del 6 al 9 de diciembre.

Desde este gran edificio gris salen lanzaderas de autobuses hasta la Trinchera del Ferrocarril porque no es recomendable acceder a pie a los yacimientos en vehículo particular. Primero porque el puente se llena de turistas y no hay espacio suficiente de aparcamiento y porque todo lo que rodea a estas áreas de trabajo científico son también un entorno natural que hay que proteger.

La visita a los yacimientos de Atapuerca está supeditada a las horas de luz disponibles. En verano se intensifican las visitas a la Trinchera del Ferrocarril no así en invierno que al anochecer antes se reducen las rutas guiadas. De esta manera, este mes de diciembre las visitas son de martes a viernes a las 11 de la mañana y sábados, domingos 10, 11, 12 y 13.

¿Qué es el Carex?

El Centro de Arqueología Experimental (Carex) es la instalación que une el antiguo Parque Arqueológico en el pueblo de Atapuerca con la instalación del Centro de Visitantes transformado en un espacio expositivo sobre la evolución tecnológica del hombres y zona de talleres y programación de espectáculos muy utilizado especialmente en verano. Está ubicado a las afueras del pueblo de Atapuerca (esta es la ruta).

La visita de la zona exterior requiere de reserva y es el complemento de la inmersión que propone Atapuerca desde el punto de vista turístico y didáctico: puedes vivir como estos grupos de primeros humanos y aprender cómo hacían fuego, elaboraban herramientas, cazaban o realizaban sus dibujos en la pared de la cueva.

El horario de entrada al Carex en el último puente del año, del 6 al 9 de diciembre es de 9.30 a 15.00. Además se plantean visitas explicativas con guía para las zonas de exterior e interior que permiten comprender mejor el estilo de vida y la tecnología de los primeros humanos que habitaron la sierra de Atapuerca. Se plantean visitas guiadas al interior y al exterior de la muestra expositiva del Centro de Arqueología Experimental con una muestra única de la evolución tecnológica del ser humano. En este puente las rutas guiadas por la instalación son a las 10,30, 11.45 y 1245 horas.

¿Hay que hacer reservas para visitar Atapuerca?

Para la entrada a los yacimientos y al Carex sí es necesario reservar hueco. En cambio en el Museo de la Evolución y en el Centro de Acceso a los Yacimientos el acceso es libre. También debes concretar plaza en autobús desde el Cayac o el Carex o la ruta conjunta del MEH y los recursos en Ibeas y Atapuerca.

Las reservas de visitas, que son guiadas, tienen una hora y media de duración. Puedes reservar por teléfono (947421000) de lunes a sábados de 9 a 17 horas y domingos de 9 a 14 horas. También por email escribiendo a reservas@museoevolucionhumana.com. Aquí deberás exponer el tipo de entrada, número de personas, la hora y el día. Si vas a venir en el Puente del 23 de abril recuerda que los grupos se llenan y encontrarás hueco si hay disponibilidad de plazas.

En esta reserva se informará cómo llegar a Atapuerca. Lo importante es identificar el punto de encuentro que puede ser el Cayac de Ibeas de Juarros (aquí puedes ver la ruta de acceso desde Burgos capital) o en el Carex en Atapuerca (aquí puedes ver cómo acceder desde la ciudad de Burgos). Si quieres participar en alguno de los talleres o actividades que propone el Museo de la Evolución Humana (muy recomendables los infantiles y familiares por su originalidad) sí debes inscribirte porque hay un cupo de plazas determinado (enlace para la inscripción a actividades del MEH).

Es recomendable realizar la visita en dos días. El primero pasar por los yacimientos de Atapuerca, para saber dónde empezó todo, seguir en el Carex, para descubrir la vida en la prehistoria, y, para el día siguiente, terminar con una visita al completo del Museo de la Evolución donde poder ver los fósiles originales y conocer, de forma didáctica y amena, el largo camino de la evolución humana. Puedes intercalar en la ruta otros recursos turísticos que hacen de Burgos un destino cultural y de naturaleza de primer nivel. O seguir disfrutando la prehistoria con visitas alternativas al propio entorno de los yacimientos o una inmersión en la fauna original con la que convivían nuestros antepasados.

¿Cuánto cuesta visitar Atapuerca

El precio de las entradas para visitar los diferentes elementos del Sistema Atapuerca se ha mantenido inalterable desde hace una década. No se mueve el coste de la inmersión completa en la prehistoria que ofrecen los yacimientos de Atapuerca y todo el complejo que se distribuye entre la capital de Burgos, el pueblo de Atapuerca e Ibeas de Juarros.

De esta manera el precio de la entrada oscila entre los seis euros de la visita individual a yacimientos o Museo de la Evolución o Carex a los 17 del combo completo de entradas en todos los recursos del Sistema. Además hay descuentos para multitud de perfiles e incluso entradas gratuitas.

El tiquet del MEH cuesta seis euros, tiene tarifa reducida a cuatro euros para estudiantes con carnet, grupos superiores a ocho personas, jóvenes de 8 a 18 años, peregrinos y familias numerosas. Es gratis para profesionales de la docencia, el patrimonio o periodistas, desempleados, mayores de 65 años y menores de ocho y Amigos del MEH. Además se puede visitar gratis los miércoles por la tarde y martes y jueves a partir de las 19 horas. ¡Ojo!, el 23 de abril la entrada será gratuita y no se abren las reservas on line.

También se cobran seis euros por la visita guiada a los yacimientos que mantienen los mismos criterios que en el MEH para la entrada reducida a cuatro euros y la gratuidad la circunscribe a menores de ocho años, personas con discapacidad, desempleados y víctimas del terrorismo. En el Carex la entrada es de cinco euros y cuatro reducida y gratuita en los mismos casos que en el Yacimiento.

En cuanto a los paquetes turísticos de Atapuerca hay dos modalidades. Las visitas que unen Museo y Yacimientos a un precio de 12 euros y nueve en la reducida. El combo total que incluye Museo, trinchera del ferrocarril y centro de arqueología experimental tiene una tarifa general de 17 euros, 13 reducida y cuatro euros para desempleados.