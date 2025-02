El retraso con las autorizaciones de terrazas impide cobrar la tasa a la hostelería

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El retraso que acumula el área municipal de Licencias en la resolución de las autorizaciones de terrazas de hostelería está causando daños colaterales. Uno de ellos es que todavía no se ha cobrado la tasa que pagan anualmente los hosteleros, normalmente, en el mes de enero.

El presupuesto de 2025, en vías de aprobación definitiva, realiza una previsión de ingresos por esta tasa que se eleva a 400.000 euros, frente a los 390.000 euros que se contemplaron en 2024. Esta cantidad, por tanto, que se recauda a principios de año, todavía no la ha ingresado el Ayuntamiento de Burgos.

Empresarios del sector aseguran que no han recibido la carta de pago y desde la Concejalía de Hacienda, su responsable político, Ángel Manzanedo, especifica que no se tiene todavía un padrón «ajustado» de los establecimientos que ya tienen autorizada la instalación de veladores. Por tanto, no se pueden girar los recibos a los establecimientos «porque van todos en un mismo paquete».

También está sobre la mesa la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa, ya que, de acuerdo a la norma reguladora de instalación de terrazas, se debe actualizar para cobrar por metros cuadrados de vía pública utilizada por los hosteleros, en lugar de por número de mesas como se hacía hasta ahora.

El edil de Hacienda indica que cuando se disponga de ese padrón definitivo de las terrazas autorizadas, se podría trabajar en ese otro frente.

Mientras tanto, desde el área de Licencias está en marcha la modificación de la ordenanza reguladora y el concejal Juan Manuel Manso anunciaba este martes que están listos los cambios «en tiempo récord».

Así se da cumplimiento al acuerdo plenario al que se llegó el pasado diciembre, para resolver una crisis abierta con los hosteleros a cuenta del retraso en la tramitación de las autorizaciones para instalar terrazas en sus negocios.

Sin embargo, el concejal popular no ha dado muchos más detalles sobre esos cambios que están consensuados con los empresarios de la hostelería, pero no con el resto de formaciones políticas (PSOE y VOX), a quienes se los presentarán en las próximas horas. Tiene que ser rápido porque el equipo de Gobierno del PP confía en llevar a aprobación esas modificaciones en el Pleno ordinario previsto para el viernes 21 de febrero.

A preguntas insistentes de los periodistas, convocados para hablar de estas novedades en esta área municipal, Manso ha respondido: «no voy a avanzar nada, así que reitero mis disculpas». Simplemente, ha asegurado que «está en la línea de reducir las sanciones, hacerlas más sensatas, adecuar espacios, así como alguna cuestión estética y acabar con las situaciones de provisionalidad que no son deseables».

En relación con las autorizaciones pendientes de resolver, que es una de las principales razones que desató el malestar de los hosteleros por la tardanza en conocer si tienen o no el permiso para instalar veladores, Manso ha señalado que en cuanto se apruebe la modificación del texto, se pondrá en marcha un plan de choque para desatascar las pendientes. «La idea es que en un mes se puedan resolver las peticiones y no en seis o siete, como ocurre ahora», mantiene.

Por cierto que desde la Federación de Hostelería, han indicado que en las reuniones con el equipo de Gobierno buscando «pulir» la última normativa, que se aprobó sin votos en contra en el mandato que compartieron PSOE y Ciudadanos, se ha buscado salvar una parte de las terrazas penalizadas, es decir, algunas de las no autorizadas desde Licencias.

La propuesta, que han trasladado y que esperan que quede incluida en el nuevo texto, conseguía «sin tocar mucho y respetando la orden ministerial de Accesibilidad, salvar entre un 15 y un 20% de las terrazas que habían perdido su autorización» por incumplir la norma local.