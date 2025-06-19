El Ayuntamiento de Burgos investigará la polémica de las gastronetas de la Isla

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El caso de las gastronetas del Paseo de la Isla se investigará después de que el PSOE votara a favor de la proposición de Vox que pedía crear una comisión de investigación sobre el trabajador eventual del PP, Fran Salvador, para «asegurar que el proceso sea llevado a cabo con total objetividad» y «se analicen las denuncias de presiones por parte de este trabajador, para determinar si se han vulnerado los principios de libre concurrencia».

El voto favorable de los socialistas a la propuesta de Vox llegaba después de que PP y Vox dijeran 'no’ a su proposición de «cesar inmediatamente» al trabajador. El PSOE incluyó una enmienda a la petición de los encabezados por Martínez- Acitores, que la formación aceptó.

«Hay que investigar porque hay indicios de que un trabajador eventual ha llamado a un hostelero para que no concurra a este proceso, pero hay que hacerlo respetando la presunción de inocencia», apuntó el portavoz de Vox, Fernando Martínez- Acitores, quien aseguró que la comisión de investigación se debe desarrollar «en pos de la transparencia del Ayuntamiento de Burgos».

En este mismo sentido, se expresaba la concejal de Vox, Blanca Carpintero, quien pedía a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala que «no se ponga de perfil en este asunto».

En este sentido, el Partido Popular, en boca de su portavoz Andrea Ballesteros, se enrocó en señalar que «el proceso administrativo ha sido legal y muy claro» y reiteró en varias ocasiones que «no se trata de una licitación pública sino de una autorización de uso de suelo público, dos cuestiones muy diferentes».

Y es que, tal y como señaló la popular: «si en este tipo de procesos solo hay un concurrente no se hacen bases, pero si hay dos o más deben salir bases y así sucedió». Unas bases que «se publicaron en la web municipal», negando así que «no se publicitaran».

Bases que, tal y como señaló Carpintero, «se sacaron porque al PP le entra el miedo cuando el hostelero que denuncia las presiones para no concurrir al espacio de la Isla a través de las llamadas de presión de Fran Salvador acuda a la sede de su partido a preguntar qué está pasando».

Ballesteros, sin embargo, no hizo alusión en ninguna de sus intervenciones- ni en la proposición de Vox ni en la del PSOE- a las llamadas telefónicas hechas por Fran Salvador y lamentó que PSOE y Vox «hayan hecho la pinza para llegar a la comisión de investigación».

A este tenor, Carpintero aseveró que «en el Partido Popular están empeñados en justificar lo injustificable» y criticó que hayan decidido suspender la feria de gastronetas de Isla Fantasía «por prudencia» a la vez que «aseguran que el proceso ha sido claro y legal». Así, espetó a la alcaldesa que «lo que quiere es que se abra otro procedimiento judicial contra otro trabajador» al que «hemos oído en una grabación que provoca vergüenza».