Scafo tacha de «ilegal» la huelga de técnicos del Fórum y tomará «medidas» si se rescinde el contrato

El gerente de Scafo Eventos, Manuel Arribas, considera que la huelga que están llevando a cabo los técnicos de su empresa que prestan servicio en el Fórum Evolución es «ilegal» porque «no se han cumplido todos los pasos exigidos». Alega, además, que esta situación le ha generado un estado de «indefensión bastante importante» pese a que «la mayoría de los trabajadores están siguiendo con total normalidad». El problema, según su versión, reside en que quienes no secundan la protesta han de soportar «amenazas y coacciones» a raíz de un conflicto promovido por «dos o tres personas».

Asegura Arribas, en declaraciones a este periódico, que los promotores de la «mal llamada huelga» dieron el paso cuando se juntaron «dos de los momentos más importantes tanto para el Fórum como para la ciudad de Burgos»: el estreno de El Fantasma de la Ópera y la Dance World Cup. «Han pensado que haciendo fracasar estas actividades tendrían mucho más eco», sostiene. Aparte, amenaza con tomar las «medidas oportunas» si la sociedad municipal ProBurgos decide rescindir el contrato con la empresa.

Con la huelga todavía en pie y las negociaciones en punto muerto, el gerente de Scafo alude al «acuerdo parcial y no total» alcanzado con los trabajadores en el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA). Solventado el escollo de los reconocimientos médicos, algo que según aduce «a nadie se le ha negado», Arribas tampoco ve «ningún problema» en garantizar jornadas de ocho horas y que se garanticen 12 entre medias de descanso.

Advierte, eso sí, que «este sector no es como una fábrica, de lunes a viernes ocho horas, y así tengo 160 horas mensuales y completo un salario digno». En este caso, la carga de trabajo «se concentra entre viernes, sábado y domingo, en turno partido dividiendo montaje y desmontaje según la demanda de cada evento». Por lo tanto, señala que «se están limitando el horario que pueden cumplir» y, por ende, «sus honorarios se verán severamente disminuidos».

La imposibilidad de enterrar el hacha de guerra se debe, tal y como esgrime Arribas, a que «no sabemos qué petición vamos a tener de personal ni cambios de última hora, puesto que no somos los que contratamos los eventos». En este sentido, apostilla que «no es que no queramos llegar a un acuerdo sobre citaciones, somos los máximos interesados en que esa parte pueda ser posible, pero no depende de nosotros».

Dadas las circunstancias, el máximo responsable de Scafo reconoce haber «desplazado» trabajadores de fuera porque «con el personal activo de Burgos para grandes eventos es insuficiente». No obstante, asevera que se trata de algo «habitual» aunque subraye que, de cara a El Fantasma de la Ópera, «nos tocó traer bastante más gente porque los trabajadores prefirieron ir a la plaza de toros a montar un concierto».

Entretanto, los técnicos que secundan la huelga -con un seguimiento mayoritario, según remarcan- volvieron a concentrarse este viernes, primero frente al Ayuntamiento y después junto al Fórum. Este sábado, de nuevo, se movilizarán a las puertas del Palacio de Congresos y el viernes 18 de julio, aparte de interpelar al equipo de Gobierno (PP) en el turno de ruegos y preguntas durante el pleno municipal, se manifestarán en la Plaza Mayor.

Cristian Gonçalves, trabajador de Scafo y representante de Personal de UGT, afirma que la empresa «no se ha pronunciado» desde que se rompieron las negociaciones mientras lamenta que «nos han sustituido por gente externa». Arribas, por su parte, manifiesta ser víctima de un gran «daño reputacional» que le ha llevado a interponer varias denuncias ante la Policía Nacional, en Valladolid, por difamación y difusión de «información falsa».