Una fiesta para celebrar el talento teatral de los pueblos de Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Poner en valor el talento de las compañías de teatro no profesionales de la provincia de Burgos». Ese es el objetivo del Certamen Provincial de Teatro 2025, que este mes de octubre pone el broche de oro a una nueva edición con las representaciones de las tres compañías finalistas en el Teatro Principal: el grupo de teatro Escena3, con la obra ‘Lavar, marcar y enterrar’ de Juanma Pina; el grupo de teatro El Duende Teatro, con la obra ‘Conversaciones con mamá’ de Santiago Carlos Oves y el grupo Teatrueba, con la obra ‘Deconstuyendo PIC-NIC’ de Fernando Arrabal.

«El teatro no es solo una manifestación artística, también de lo que sentimos y compartimos», apunta la vicepresidenta de la Diputación de Burgos, Inmaculada Sierra, al tiempo que recordó que «ocho compañías han participado en esta edición del certamen» y «han dado todo de ellas».

Esta fase previa del certamen se ha llevado a cabo durante los meses de agosto y septiembre, y además de las compañías finalistas también participaron el grupo de teatro Cuadro Artístico Mirandés de Miranda de Ebro; la asociación teatral Segundo Acto de Aranda de Duero; el grupo de teatro La Jarrilla de Villayuda; la asociación La Mueca de Burgos y el grupo de teatro Gomel de Gumiel de Mercado.

Ahora toca disfrutar del talento de los finalistas en lo que será «una celebración del esfuerzo, la creatividad y el talento» de las compañías amateur de la provincia que «tienen un compromiso vital con el teatro y ofrecen espectáculos que nos interpelan y transforman con un talento llegado de todos los rincones de la provincia».

David José Díaz, director de Teatrueba, quien apuntó que la compañía que dirige «cuenta con componentes de toda la comarca» puso en valor el certamen porque «es muy difícil encontrar un circuito escénico amateur» y «actuar en el Teatro Principal es todo un orgullo».

Sobre ‘Deconstuyendo PIC-NIC’, el director explicó que se trata de una obra del teatro del absurdo con «un punto de teatro griego y de crítica» que «muestra a una peculiar familia haciendo un picnic en el frente».

Con la misma ilusión se expresó Elías Tristán, miembro del grupo de teatro El Duende. «Somos actores de diversos puntos de la comarca de la Ribera del Duero, donde contamos con ocho formaciones de teatro amateurs». Aseguró que «el objetivo de nuestra compañía es hacer cultura en los pueblos».

Al Teatro Principal llegan con la obra ‘Conversaciones con mamá’ que «relata el día a día de una madre y su hijo». La compañía estrenó la pieza en 2019 y desde ese momento ha realizado sesenta representaciones. «Es un orgullo que el teatro que hacemos en los pequeños pueblos se vea porque el teatro es vida».

Además de las tres compañías finalistas, el público podrá disfrutar de una compañía invitada. En esta ocasión de la propuesta del grupo de teatro La Northa. La joven directora de la Escuela Municipal de Teatro, María Burgos, y el actor Senén Valera pondrán en escena la obra ‘5677 Homenaje a Lorca’, segundo premio Categoría Letras de Arte Joven.

«El teatro es el único arte en el que nos enfrentamos a nosotros mismos», apuntó Burgos, quien celebró que «volver a casa como actriz es siempre hermoso».

‘5677 Homenaje a Lorca’ «habla de esa parte de Burgos que no conocemos y que retrata al Federico García Lorca en su etapa como estudiante». Basada en las obras literarias ‘Impresiones y paisajes’ y ‘Poeta en Nueva York’, hace homenaje a su autor, comparando los inicios del escritor con el final, tanto en sus pensamientos como en el contexto histórico.

«Burgos y Nueva York están más unidas de lo que parece y se parecen más de lo que creemos», apuntó la actriz y directora, quien animó a los burgaleses a «aprender a valorar esos chapiteles que rozan el cielo con amabilidad», al tiempo que recordó que «este certamen empieza con la ilusión de un pueblo».

Esta fase final tendrá lugar en el Teatro Principal, los días 11, 12 y 19 de octubre. Cerrará el certamen la compañía invitada el sábado 25 de octubre. Todas las representaciones son a las 19.30 horas y la venta se realizará a través de Telentradas y en los puntos de venta habituales.