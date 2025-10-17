Los organizadores de la primera Feria de la Morcilla entregan 7.900 euros a tres asociaciones

Un momento del acto para entregar la recaudación de la primera Feria de la Morcilla, en la Escuela de Hostelería y Turismo de Burgos.ÓSCAR CORCUERA

Hace poco más de un mes que los burgaleses disfrutaban de raciones y pinchos de morcilla a los pies de la Catedral de Burgos. Fue con motivo de la I Feria de la Morcilla de Burgos IGP se desarrolló el pasado 13 de septiembre en las Llanas y fruto de aquella jornada se logró reunir 7.900 euros, que este viernes se ha repartido entre tres asociaciones burgalesas: Atalaya Intercultural, Las Calzadas y Amycos.

Los organizadores y patrocinadores de este evento se han reunido con los responsables de estos colectivos para hacer entrega de esta cantidad y, a la vez, comentar que están dispuestos a celebrar una segunda Feria de la Morcilla para 2026.

La Federación de Peñas, la Fundación Caja Rural Burgos y la IGP Morcilla de Burgos aunaron esfuerzos para propiciar esta cita que "puso en valor nuestro legado gastronómico", como indicaba Tomás Fisac, presidente de la Fundación Caja Rural, que destacó que como broche final a este evento se produce "un gesto solidario que refleja lo mejor de nuestra tierra, la unión, la generosidad y el compromiso con los demás".

Por su parte, Rafael González, director general de la marca de garantía IGP Morcilla de Burgos, agradeció la oportunidad de participar y aportar "un granito de arena" para estos tres colectivos que trabajan con distintas realidades como son la inmigración, la discapacidad y la cooperación internacional. Para la IGP, "que trabaja 24 horas al día en promocionar nuestra tierra, es muy importante que nos dejéis formar parte de vuestra vida. No lo creo que no lo podéis imaginar el orgullo cuando hacemos una acción que no solamente es gastronomía, es ayuda", indicó González, que añadía que en otras ocasiones han colaborado con la ELCYL o con Síndrome de Down.

Desde la Federación de Peñas estuvo presente Rodrigo Ibeas, coordinador de este evento e integrante de la peña Rincón de Castilla, explicó que el proyecto nació con la idea de hacer partícipe a la ciudadanía, algo que se consiguió sobradamente con la repercusión que consiguió la primera Feria de la Morcilla. Pero indicó que también tenían claro que debía tener un componente solidario y, para ello, decidieron recaudar dinero para entregar a posteriori a estas tres asociaciones burgalesas, que trabajan en ámbitos tan distintos, todos ellos de relevancia social. "Se puede colaborar y con muy poca inversión privada y pública se pueden conseguir muchas cosas y esperamos que este no sea la primera y última feria, sino la primera de muchas", indicó Ibeas.

Como representante de las asociaciones beneficiadas de este cheque solidario tomó la palabra Mari Luz Gónzález Alegre, presidenta de la Asociación Las Calzadas, que afirmó que tan importante es el dinero que reciben para seguir en marcha con las decenas de actividades que desarrollan los tres colectivos como visibilizar el trabajo que desarrollan a diario.

En cuanto a la organización de una segunda Feria de la Morcilla, los organizadores y patrocinadores, comentaron que se trabajará en ello por el interesante componente solidario que tiene, pero todavía no están claras las fechas, en las que podría haber algún cambio, ya que el último fin de semana de octubre se va a desarrollar el primer Festival de la Morcilla, que en este caso promociona la Federación de Hostelería con el Ayuntamiento de Burgos y la participación de la IGP Morcilla de Burgos. Así, no coincidirían tan seguidos en septiembre y octubre dos eventos relacionados con este alimento. También esperan que las administraciones públicas, tanto Ayuntamiento de Burgos como Diputación, se impliquen en la organización de este evento.