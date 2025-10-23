Rechazo «rotundo» de Vox a una hipotética «peatonalización dura» de la calle Santander

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El túnel de la calle Santander que proyecta el equipo de Gobierno no es, a juicio de Vox, la peor opción posible. Sería «muchísimo más grave» apostar finalmente por una «peatonalización dura» que, inevitablemente, conllevaría una reordenación permanente del tráfico. Algo a lo que la formación verde se opone en «rotundo», tal y como expresaba este jueves el concejal Ignacio Peña mientras criticaba duramente la gestión del PP, sus otrora socios hasta la sonada ruptura de la coalición entre ambos partidos hace casi un año.

Si de entrada a Vox le preocupa «profundamente» que se vaya a cerrar el tráfico por las catas arqueológicas previstas, más aún le inquieta que el proyecto del túnel se guarde finalmente en un cajón y que la peatonalización sea el único camino a seguir. Eso conllevaría, según Peña, cambiar el sentido de la circulación en las calles de San Lesmes y Gran Teatro. Por no hablar de la «reubicación de ocho líneas de autobús en una zona que ya de por sí está congestionada».

Sobre dicha cuestión, el edil subrayó que no quedaría más remedio que «meter paradas con calzador» en zonas cercanas donde se registra una elevada afluencia de autobuses urbanos. Tal es el caso de la avenida del Cid, la calle Vitoria o la avenida del Arlanzón. Aparte, la estadística municipal refleja que la calle Santander soporta un tráfico de 1.270 recorridos semanales.

A la espera de que el Ejecutivo municipal mueva ficha, Peña reclamó «valentía» al PP de Cristina Ayala. «Nos preocupa que el Ayuntamiento recule en cualquier cuestión que suscita oposición vecinal», sentenció al recordar ejemplos concretos como el aparcamiento en altura en la calle María Amigo, la incineradora en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Cortes o el recorte -por imposición de Vox- de las ayudas a tres ONG que asisten a población migrante. El mismo que acabó propiciando el ‘divorcio’ de los de Santiago Abascal con los ‘populares’.

Partiendo de esta base, el concejal lamentó que el Ejecutivo municipal se dedique a hacer «anuncios de purpurina y política de escaparate», gobernando «a golpe de titular» y sin «atender las verdaderas necesidades de los ciudadanos». Del mismo modo, reiteró que el PP gobierna en minoría «sin contar en absoluto con la oposición». También sin transparencia, ya que tanto Vox como el PSOE se enteran «de todo a través del humo que venden».