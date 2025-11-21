El Pleno instará a la Junta a crear un nuevo Centro de Día en el García Lorca pese a la oposición del PP

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El debate entre los grupos políticos no consiguió poner de acuerdo a las distintas formaciones en ninguna de las proposiciones planteadas en el Pleno ordinario de noviembre.

La unanimidad brilló por su ausencia, si bien hubo alianzas varias de PP con Vox, o de PSOE con Vox, así como algunas abstenciones que permitieron sacar adelante varios planteamientos. Es el caso del acuerdo plenario, con los votos favorables de PSOE y Vox, para instar a la Junta a crear un Centro de Día para mayores en los locales del Centro de Salud de Federico García Lorca, ahora que está próxima la inauguración de la nueva dotación sanitaria del Silo.

La concejala socialista Dolores Ovejero no consiguió reunir el apoyo del Partido Popular a esta idea, ya que el concejal delegado de Mayores, José Antonio López, consideró que la administración regional «no ha dejado desasistidas a las personas mayores».

El popular criticó que la propuesta del PSOE no incluía ni estudio de viabilidad de los locales, ni siquiera un estudio de la edad media por barrios. Además, desveló que esos locales son en parte de la Tesorería General del Estado y que están cedidos a la Junta para este uso sanitario y, por tanto, opinó que deberán revertirse a su titular. A este respecto, Ovejero remarcó que lo que pide su proposición es que la Junta gestione un cambio de uso en los locales para que puedan desempeñar unas funciones muy necesarias para el distrito Este de Burgos.

Desde Vox, el portavoz, Fernando Martínez-Acitores, consideró que este tipo de dotaciones son necesarias y que «está bien planteado que se utilicen unos locales que van a dejar de tener uso». Es más, planteó que el Ayuntamiento ceda parcelas para generar nuevas dotaciones sociales tanto en la zona Sur como en la Oeste.

Un momento del Pleno ordinario de noviembre, en el Ayuntamiento de Burgos.TOMÁS ALONSO

Artes plásticas

En otra proposición del PSOE, sobre la creación de un centro de artes plásticas en las antiguas naves de Renfe, fue la abstención de Vox, la que propició que saliera aprobada con 12 votos a favor y 11 en contra, los de PSOE y PP, respectivamente.

A pesar del resultado positivo, Andrea Ballesteros, por el PP, dejó claro que el equipo de Gobierno tiene sobre la mesa importantes proyectos culturales, que están recogidos, en el dosier de la Candidatura a Capital Cultural Europea. No quiso desvelar, «por acuerdo de confidencialidad», más detalles, salvo que próximamente los grupos podrán conocer ese documento, así como otros planes en el ámbito cultural que serán presentados en cuestión de semanas.

La popular aseguró que las naves de Renfe son activos municipales que están a la venta, por lo que no existe interés en el equipo de Gobierno por invertir en este patrimonio que ya es municipal desde que se disolvieron los consorcios.

Desde el PSOE, Blanca Carpintero, defendió la propuesta y lamentó que el PP no quiera sumarse a lo que para ella es un proyecto de ciudad. Así recordó también que las naves llevan 15 años a la venta, sin ningún éxito.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

La proposición del PSOE en rechazo a la violencia machista y a favor del respaldo a las asociaciones de la ciudad que trabajan en el ámbito de la prevención y la protección a las víctimas no encontró entendimiento, ni en Vox, ni tampoco en el Partido Popular. Y eso que se presentaba al hilo de que el 25 de Noviembre, el próximo martes, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

«Le voy a ser muy franca, la proposición no me gusta, no me gusta nada, y no me gusta porque es profundamente sectaria, como siempre», con estas palabras iniciaba la concejala del PP, Mila del Campo, el debate tras la presentación de la moción que realizó Estrella Paredes.

A pesar de este inicio, luego ofreció una transaccional cargada de posicionamiento político: «le propongo instar al Gobierno de España a garantizar la plena fiabilidad de los sistemas de control telemático de agresores», en referencia a la polémica con las pulseras de control a los maltratadores que han estado en entredicho por sus fallos.

Paredes recogió el guante si se incluía volver a poner en marcha el botón del pánico que, según dijo, el PP metió en un cajón. Del campo no considera viable esta opción y, finalmente, la proposición se rechazó por los votos de PP y Vox. Por cierto, que la concejala Marta Alegría aprovechó para cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al acusar al PSOE de ser el «enemigo de las mujeres» con sus políticas fallidas con los medios telemáticos o la ley del solo sí es sí.

El PP también propuso al resto de grupos crear una nueva categoría en los premios ‘Ciudad de Burgos’ bajo el nombre de ‘Ciudadanola Comprometido/a’. La idea salió adelante con el apoyo de Vox y el PSOE tomó la decisión de abstenerse.