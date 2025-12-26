El PSOE plantea ampliar recorridos hasta en cuatro líneas de los autobuses de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

"Creemos que es el momento de ampliar recorridos en varias líneas de autobús municipal como la 3, la 5, la 8 o incluso la 10". Así se manifestaba la concejala socialista Virginia Escudero, que realizó un balance de año de los servicios de Movilidad y de Participación Ciudadana.

Desde el grupo municipal socialista hacen un llamamiento al presidente del Servicio de Movilidad y Transportes (Smyt), César Barriada, para que actúe con valentía y acometa las necesarias modificaciones de líneas que se vienen comentando desde que era presidente José Antonio López sin que haya habido avances. Desde el punto de vista de Escudero, el crecimiento de la ciudad hacia zonas como el V-1 y el S-3 hace necesario llegar a esas zonas con nuevas paradas para atender a los nuevos vecinos. "Las líneas 3 y 5 son líneas que van muy ajustadas ya en tiempo y en recorrido, entonces creemos que tienen que darles una vuelta en general, al menos, a una de las dos", precisaba la concejala que no obvia que para ampliar recorridos sería necesario añadir más vehículos o cambiar horarios.

Como ejemplo, indica que la línea 3 y la 5 su punto de inicio o final es el barrio de Vistalegre y comenta que podrían alargarse hasta la estación de tren y Villímar.

En este sentido, recuerda que los socialistas fueron valientes en el pasado mandato a la hora de implantar un nuevo mapa de líneas trabajado desde el consenso con otros grupos políticos y añade que los usuarios de los autobuses han ido en aumento desde aquella época.

Además, señala que es importe mejorar el servicio nocturno de Búho, como se reclama en distintos barrios donde hasta se han iniciado recogidas de firmas.