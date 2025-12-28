Un servicio clave frente al envejecimiento: Burgos ya reparte más de 16.000 menús a domicilio cada mes

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Más tiempo en casa y bien alimentados. Estas son dos de las premisas que cumple el servicio de comida a domicilio para sus usuarios, pensado para personas con algún grado de dependencia, que no deja de crecer en cuanto a los menús entregados en hogares de Burgos, con una media que supera los 16.200 menús repartidos cada mes.

Según la información actualizada facilitada por la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento capitalino, en lo que va de año, con datos hasta el 30 de noviembre, se han distribuido 178.896 menús, lo que supone un crecimiento con respecto al mismo periodo del año anterior del 16%. Entonces se repartieron 154.299 entre el 1 de enero y el 30 de noviembre.

Pero para conocer la evolución y el incremento que ha tenido este servicio social público, podemos remontarnos al año 2013, hace ya 12 años, cuando se repartieron 41.821 en toda la anualidad. En este tiempo se ha multiplicado por cuatro este tipo de atención a domicilio, que se gestiona desde los Servicios Sociales municipales, pero que financia la Junta de Castilla y León.

El acuerdo marco con la administración regional para costear los servicios sociales cubre una parte importante del servicio, pero los propios usuarios en función de su renta también contribuyen.

En estos momentos, según los datos facilitados a través de la presidenta de Servicios Sociales, Mila del Campo (PP), los usuarios del servicio se hacen cargo de un 42% del coste de esta prestación, que se paga siempre teniendo en cuenta el nivel de renta. Las cuotas varían desde la gratuidad total, para personas que tienen reconocido un 100% de bonificación, hasta los 4,80 euros por menú.

El coste total del servicio, a fecha 30 de noviembre de 2025, con casi 179.000 menús distribuidos, fue de 940.990 euros, por lo que se acerca al millón de euros al año. De esta cantidad, 393.236 euros los aportaron los usuarios. Por comparar con datos de 2024, cuando se repartieron 154.299 menús, el gasto alcanzó los 811.504 euros, de los que 323.552 fueron abonados por las personas que lo tienen concedido.

El área de Servicios Sociales publicó el pasado junio el nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio que está en vías de formalizarse con la Unión Temporal de Empresas formada por IGMO y Ausolan. En la etapa actual, la firma que lo está llevando es IGMO hasta que se materialice el nuevo acuerdo.

Con la nueva propuesta de adjudicación se va a encarecer en 13 céntimos el coste medio del menú al pasar de 5,26 a 5,39 euros, un incremento que se debe fundamentalmente al aumento de los costes de personal y de las materias primas con las que se elaboran las comidas.

Nuevas altas

En lo que va de año 2025 se han gestionado 332 nuevas altas, de las cuales 180 han sido tramitadas por mujeres y 151 por hombres. Los usuarios en activo en este momento son 739. Hay 54 personas pendientes de iniciar la entrega de los menús, otros 68 que han solicitado una suspensión temporal y 607 recibiendo el servicio.

El perfil del usuario de la comida a domicilio indica que el 55,3% son mujeres y el 44,7% hombres. El 86,10% de las personas beneficiarias tienen más de 65 años y el 13,90% son personas con alguna discapacidad de distintas franjas de edad. Otro detalle de interés es que el 20% son mayores de 90 años.

Estos datos hablan de una prestación más que consolidada y necesitada por las personas dependientes, pero también muestran que ese incremento de usuarios tiene que ver con el envejecimiento poblacional.

Este servicio de asistencia domiciliaria, igual que la ayuda a domicilio o la teleasistencia, contribuye a que estas personas puedan mantenerse más tiempo en sus entornos de convivencia y retrasar que tengan que trasladarse a la casa de un familiar o bien a una residencia.

Desde Servicios Sociales se indica que no se dispone de una encuesta de satisfacción por parte de los usuarios, pero que se atienden las quejas que se presentan a través del servicio de atención ciudadana 010. En 2025 se han atendido 166 quejas, sin que ninguna de ellas haya supuesto la apertura de un expediente sancionador al haberse resuelto de manera favorable para los intereses del servicio.

El nuevo contrato ha mantenido las mejoras del anterior, entre las que destaca la elaboración de menús diversos para los usuarios, según sus necesidades, en función de si tienen alguna patología prescrita por su médico. De esta manera, los hay sin sal, para diabéticos, hipocalórico o triturado. Así, se cumple con las necesidades nutricionales y también con las circunstancias médicas de cada persona. Además, se tienen en cuenta, como no podría ser de otra manera, las posibles alergias alimentarias, así como si el usuario necesita alguna adaptación en el menaje.

El objetivo es favorecer la prevención de trastornos de salud por una alimentación insuficiente o poco equilibrada.

A la hora de decidir la empresa adjudicataria se valoran cuestiones como que se utilicen envases reciclables, frente a los de un solo uso, para reducir los residuos, así como que los vehículos de reparto sean preferentemente no contaminantes e isotérmicos para mantener en buenas condiciones los alimentos desde que salen de las cocinas. La higiene en la manipulación y el reparto, es otro de los requisitos a tener en cuenta, así como la variedad de dietas.

Con el servicio de comida a domicilio, se presta apoyo a la persona dependiente, pero también a sus cuidadoras que constituyen la red natural de atención. Además de evitar tener que preparar cada día un menú, también se elude tener que hacer la compra de alimentos, dos cargas que pueden resultar muy pesadas para personas con algún grado de dependencia.