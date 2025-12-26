«Las inversiones que planteamos en el presupuesto son difícilmente cuestionables»

Cristina Ayala afronta sus terceras Navidades en el cargo de alcaldesa de Burgos. En los días previos a la que podría ser su segunda cuestión de confianza para aprobar el presupuesto, se muestra convencida de que el equipo de Gobierno utilizará «todas las estrategias legales a su alcance» para sacar adelante las cuentas para 2026. La primera edil, que se siente cómoda gobernando en minoría tras la ruptura del bipartito, espera ver obras en 2026 en el Mercado Norte y en Expo Burgos, dos de sus proyectos estrella.

PREGUNTA.- El Partido Popular ya dispone de su borrador del presupuesto y la hoja de ruta. ¿Espera algún cambio de aquí al día 29, cuando está previsto el Pleno extraordinario para votarlo?

RESPUESTA.- Hay que partir de que el año pasado íbamos a elaborar el presupuesto con Vox y este año la situación es distinta, ya que estamos en un gobierno en solitario. Lo que hemos hecho es proponer un presupuesto que los tres partidos puedan votar, porque incluimos cuestiones del día a día e importantes para las distintas formaciones. Con Vox incluimos lo que veníamos haciendo desde el pacto de gobierno; entendemos que también son sus proyectos. Respecto al Partido Socialista, hemos incluido una propuesta que es distintiva para ellos. No era un farol de la alcaldesa: ofrecí llevar a cabo el bulevar y, aunque no es nuestro proyecto original, creo que mejoraría la calle Vitoria y por eso lo incluimos. Es un presupuesto para que todos lo puedan votar.

P.- Vox lo ha llamado presupuesto socialista...

R.- Efectivamente, Vox dijo hace unos días que era un presupuesto socialista, pero no sé qué tiene de tal. Las infraestructuras no son ni socialistas, ni populares, ni de Vox. Son de la ciudad. Es un presupuesto muy inversor. Las frases generales hay que explicarlas y apoyarlas en datos, porque cualquiera puede decirlas, pero otra cosa es que respondan a la realidad.

Puede que no sea su proyecto ideal de ciudad —lógicamente gobierna el Partido Popular—, pero la cuestión es: ¿tienen propuestas para sumar a lo que nosotros ya llevamos? Si no las tienen y solo quieren bloquear porque hay elecciones en tres meses, que lo expliquen.

P.- ¿Cree que la negociación ha sido suficiente?

R.- Cuando tuvimos el grueso de las inversiones, lo cerramos en octubre y propusimos hablar de ello. Configurar el resto de capítulos (personal, gastos corrientes, etc.) siempre lleva más tiempo, pero lo distintivo de un equipo son las inversiones. Sin embargo, nos hemos encontrado con muy pocas ganas de negociar. Propusimos hablar de inversiones y ambos partidos nos cerraron la puerta con mucha grandilocuencia, pero con poca sustancia sobre por qué no quieren apoyar este presupuesto.

P.- No sé si haber el proyecto del túnel de la calle Santander o incluir el Ambigú, son puntos que enfrentan y donde no hay posibilidades de acuerdo.

R.- Me encantaría saber por qué, pero ni siquiera se han puesto en esos términos. Si hubieran dicho: «si sacas esto de la negociación, te apruebo el presupuesto», habríamos llegado a ese punto, pero no han querido concretar. Probablemente, ya traían un posicionamiento determinado. Nosotros siempre les dijimos que buscábamos proyectos en positivo. Entiendo que mi proyecto de ciudad no es el de Vox ni el del PSOE, pero aquí no se trata de vetar o restar, sino de proponer cosas que hacer para llegar a un acuerdo.

P.- ¿Cree que la existencia de la comisión de investigación sobre los contratos vinculados a las fiestas de San Pedro ha enrarecido la relación entre las tres formaciones con representación en el Ayuntamiento?

R.- No, la comisión de investigación es un paripé para crear un relato que oscurezca la fantástica gestión de ocio que ha hecho este equipo de Gobierno. Es un relato paralelo y falso donde no hay irregularidades ni ilegalidades. Lo que se está viendo es que las cosas se hacen como se han hecho siempre; si antes no eran ilegales, ahora tampoco lo son. Están perdiendo el tiempo.

P.- En este proyecto de presupuesto se ha incluido la solicitud de un crédito bancario para alcanzar más inversiones. ¿Cuál es la explicación? ¿Se anticipa a las dificultades en una futura negociación de incorporación de remanentes?

R.- No es tan sencillo de explicar, la inclusión del crédito es mucho más ambicioso que una cuestión puntual de remanentes; nosotros apostamos por un proyecto de ciudad. En este 2025 tenemos cifras de ejecución históricas que se acercarán a los 60 millones de euros en inversiones que ya son una realidad, no solo proyectos sobre el papel.

¿Por qué pedimos un crédito? Primero, porque ahora podemos hacerlo. Al inicio de la legislatura, el Ayuntamiento no tenía esa capacidad debido al endeudamiento con los consorcios. Lo que hemos hecho es gestionar y cerrar ese tema para recuperar nuestra capacidad crediticia. Como este año hemos ejecutado muchísimo —cerca de 60 millones en actuaciones que los burgaleses pueden ver—, solo nos quedaba un margen de 7 millones para nuevas inversiones. Por eso pedimos un crédito de 25 millones: para mantener en 2026 el ritmo inversor que hemos consolidado en 2025. Es una cuestión de ambición; hemos gestionado bien económicamente y el haber asumido los consorcios nos permite esta herramienta.

P.- Entiendo que este crédito es fundamental y, por tanto, quiera sacar sí o sí este presupuesto adelante. ¿La intención es acudir a la cuestión de confianza?

R.- Eso lo veremos. Si se confirma el voto en contra de PSOE y Vox quedan dos opciones: prorrogar el presupuesto o acudir a la cuestión de confianza. Ambas posibilidades están abiertas, aunque es probable que utilice la cuestión de confianza, que no es más que un instrumento legal para sacar adelante un presupuesto cuando te lo bloquean.

P.- Este un presupuesto distinto al del año pasado; se ha planificado para ser expansivo y ya incluye la posibilidad del crédito. Es un «traje amplio» para que el PP tenga una variedad de estrategias para el próximo año y medio. ¿Es una herramienta fundamental por la definición que se ha hecho de él?

R.- Es la principal herramienta. Claro. Si no hubiera tenido el presupuesto de 2025, no hubiera sido capaz de gastar los 60 millones en inversión que hemos sido capaces de invertir este año. Queremos que la ciudad siga avanzando al mismo ritmo y obviamente utilizaremos todas las estrategias legales para aprobarlo.

P.- Respecto al PSOE y Vox, aunque no hubiera elecciones autonómicas a la vista, supongo que prevén que en un año y medio habrá municipales y negarle este presupuesto es una estrategia política.

R.- Tendrán que explicarlo a los ciudadanos. Las inversiones que planteamos incluyen proyectos difícilmente cuestionables: acabar el centro cívico de Fuentecillas, crear las vías de acceso a Villatoro y Cortes —barrios que no tienen acceso hasta ahora—, mejorar las instalaciones de las piscinas de El Plantío o la demolición del velódromo. ¿Alguien está en contra de esto? Son posiciones puramente políticas.

P.- A eso quería llegar. ¿Le está ocurriendo en el Ayuntamiento lo mismo que al presidente Mañueco en las Cortes, donde PSOE y Vox han pasado de no saludarse a hacer una «pinza» contra el Partido Popular?

R.- No es casualidad. Como persona que milita desde hace mucho tiempo en un partido con vocación de gobierno, no entiendo que alguien renuncie a la posibilidad de cambiar la realidad. Si eres una parte del gobierno, puedes influir en una parte de las políticas, pero no puedes imponer el 100%. Los partidos políticos estamos para cambiar la sociedad desde el gobierno, con nuestra visión, a veces más acertada y otras menos. Que Vox haya decidido salirse del gobierno, tanto a nivel autonómico como en Burgos, demuestra claramente que es un partido que está más cómodo en la oposición que gobernando con el Partido Popular.

Que alguien esté más cómodo en la protesta que en la acción de construir su ciudad me parece terrible, especialmente viniendo de personas que militan en partidos con vocación de gobierno.

P.- ¿Cómo califica que tilden el presupuesto de «socialista» cuando ellos mismos están alineados con el PSOE?

R.- Es una buena pregunta. Precisamente, cuando hacen «pinza» con el Partido Socialista constantemente, como ocurre con las comisiones de investigación, son ellos quienes están alineados. Vox sabía que en esta comisión no iba a sacar absolutamente nada; ya se lo dije en un Pleno: habrá tantas comisiones como ellos quieran. Si pretenden utilizar eso para desgastar el brillo de la gestión de ocio en la ciudad, cada uno responderá ante los burgaleses. Ellos serán quienes decidan si les convence la gestión del Partido Popular.

P.- Otra herramienta fundamental para el equipo de Gobierno ha sido el pool de proyectos. ¿Hay alguna novedad prevista para 2026?

R.- El tema del pool lo pensamos mucho porque la tramitación administrativa es desesperantemente lenta. En nuestro país, debido a las sospechas —y en ocasiones certezas— de corrupción, se legisla de forma que la contratación es complejísima. Se toman muchas precauciones que, lamentablemente, no siempre evitan casos como los que estamos viendo estos días con el Partido Socialista.

Ante esa dificultad para contratar, diseñamos el pool de proyectos, dotándolo con 3 millones de euros para no tener que sacar cada proyecto a licitación individualmente con todo el trámite que conlleva. Ha resultado ser una herramienta muy eficaz para proyectos medianos, dándonos una agilidad que de otro modo no tendríamos. Los grandes proyectos de ciudad, por su dimensión, siguen un camino aparte. Para 2026 mantendremos dotaciones amplias para seguir en esta línea.

P.- Estaba pendiente de anunciar la dotación cultural para el Marceliano Santa María.

R.- Queremos esperar a tener todas las «bendiciones» de la Junta respecto a la reversión de los colegios —son tres espacios en realidad— para explicar el proyecto completo. Es una propuesta muy bonita, alineada con la filosofía de la candidatura a la Capitalidad Cultural 2031, que busca descentralizar la cultura y llevarla a todos los barrios. No todos los espacios irán destinados al mismo fin, pero daremos los detalles en cuanto el Ayuntamiento recupere la titularidad de los inmuebles.

P.- ¿Se incluirá ya en este presupuesto?

R.- No, todavía no. Vamos paso a paso.

P.- Respecto al Mercado Norte, ya hay una previsión más concreta sobre el coste tras la actualización del proyecto ¿Qué nos puede comentar?

R.- Me gustaría ponerlo en contexto. Cuando llegamos, el proyecto del Mercado Norte estaba empantanado: no había plan de financiación y los usos previstos no tenían mucho sentido. Yo no quiero vaciar el centro de comercios para llevarlos allí; quiero que el comercio local siga en las calles. Por eso, hemos reorientado el contenido, incluyendo un coworking para jóvenes y espacios en colaboración con la Diputación para publicitar el trabajo de Sodebur y la provincia.

Hemos encarrilado el proyecto económica y técnicamente. Gracias a la gestión de los consorcios, los más de 20 millones que costará la obra se financiarán con lo que antes «tirábamos a la basura» pagando intereses. Eso es gestión. En 2025 ya se ha visto actividad con el derribo, el proyecto está a punto de terminarse y queremos licitarlo cuanto antes a final de este año o principios del siguiente. Al ser un contrato de gran entidad económica, debe publicarse en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea), lo que alarga los plazos. Nuestro objetivo es que la adjudicación se realice en 2026 y puedan empezar las obras. Es un proyecto clave dentro de nuestro plan Xpande, que incluye la calle Santander.

Lo que hemos hecho es adelantar la fase 2. Como el proyecto del túnel se va a dilatar más en el tiempo, hemos priorizado todo lo relativo al mercado; seguimos con la fase 1 y continuaremos con la fase 3 cuando corresponda.

P.- ¿A cuánto se va el pico en esos veintitantos millones, puede concretar más?

R.- En este momento no, porque se está terminando una actualización de precios. Lo sabremos con exactitud en pocos días. Respecto a la previsión de obra para 2026, hemos sido moderados con una partida de 500.000 euros. La tramitación administrativa es larga y calculamos que la adjudicación llegará en el último trimestre del año. No tiene sentido presupuestar 5 millones si no los vamos a poder ejecutar antes. Si el proceso fuera más rápido y no hubiera recursos, siempre cabría la posibilidad de realizar una modificación presupuestaria. Estoy segura de que todos los grupos estarían a favor de poner más dinero en el Mercado Norte si se puede gastar.

P.- En cuanto a otros dos proyectos, el túnel de la calle Santander (Xpande) y Expo Burgos, ¿qué avances habrá en 2026?

R.- El túnel es una parte fundamental de Xpande porque permite conjugar un espacio peatonal con un tráfico fluido norte-sur. Estamos pendientes de adjudicar el proyecto en las próximas semanas para que la empresa diseñe negro sobre blanco toda la fase 1, desde la estatua del Cid hasta el pasaje de Radio Popular.

En relación con Expo Burgos, estamos en un punto similar: finalizando la tramitación administrativa para que el proyecto se adjudique y pueda estar terminado a lo largo de 2026. Al estar dividido en fases, no tiene una entidad económica tan grande como el túnel, pero contamos con una partida para licitar y comenzar la obra una vez tengamos el proyecto.

P.- En infraestructuras deportivas, ¿qué será prioritario? Hay muchos temas abiertos: el polideportivo de San Pedro y San Felices, el campo de rugby en CLH o el velódromo de San Cristóbal...

R.- Hay mucho por hacer. Además de lo que mencionas, destaca la inversión de más de un millón de euros en las piscinas de El Plantío. El Partido Popular tiene un plan de ciudad ambicioso que combina los grandes ejes con el desarrollo urbano. Xpande es un gran proyecto, pero también lo es la Ciudad del Deporte.

Hemos aceptado la posibilidad de que el Ayuntamiento aporte el 40% de un proyecto que inicialmente se estimaba en 30 millones, pero que ya alcanza los 50 millones. Nosotros aportaremos un máximo de 20 millones. Es un proyecto de futuro que supondrá un punto de inflexión a medio plazo. Paralelamente, seguimos trabajando en la demolición del velódromo de San Cristóbal, el proyecto de CLH y el polideportivo de San Pedro y San Felices. A veces pasa mucho tiempo desde que se empieza a hablar de estos temas hasta que se sustantivan por la complejidad administrativa, pero son compromisos firmes.

También seguiremos impulsando pruebas deportivas. Lo hemos visto con la carrera Lux Mundi y esa milla urbana que acabamos de estrenar. En 2026 también estrenaremos una media maratón, que se sumará a clásicos como la San Silvestre o el Cross de El Crucero. Una de las revoluciones de este equipo de gobierno es que los fines de semana ahora están llenos de actividad. La gestión en ProBurgos y en todo lo relativo al ocio ha dado un cambio espectacular, atrayendo turismo y dinamizando la ciudad. Los burgaleses así me lo transmiten cuando paseo por la calle. Creo que hemos puesto el acento en que eventos como las Navidades, San Pedro o la Semana Cidiana sean de mayor calidad para atraer turistas.

P.- Respecto a El Plantío, tengo la sensación de que hay muchas presiones sobre lo que debe hacer el Partido Popular en la reforma o los planes de la entidad deportiva del Burgos Club de Fútbol. Da la impresión de que el club quiere hacer algo que el equipo de Gobierno no termina de ver claro.

R.- Al contrario, estamos absolutamente alineados con ese proyecto; lo que queremos es que se haga. Agradecemos que un empresario internacional decida poner el foco e invertir en Burgos financiando el 60% de la obra. Creemos que será un punto de ambición para la Ciudad del Deporte y transformará una zona privilegiada junto al río, entre Gamonal y el centro.

La intención política es total, pero debemos ajustarnos a la normativa vigente. El empresario se tendrá que ajustar a la legalidad, como es lógico. Ya dijimos que esto no sería una subvención a fondo perdido, sino que trabajaremos con certificaciones de obra: conforme se invierta y se presente la certificación, el Ayuntamiento abonará su 40%. Además, el club ha agradecido nuestras recomendaciones respecto al impulso del fútbol femenino y el precio de los abonos. Queremos que sea un centro tractor y una zona de ocio para la ciudad.

P.- ¿Ve algún cambio en la relación con el PSOE ahora que hay un nuevo portavoz?

R.- Me gustaría que hubiera una buena relación porque es lo suyo. No tiene por qué haber una mala relación personal entre líderes con distintos proyectos de ciudad. Espero que la relación con Josué Temiño sea positiva. No pretendo que el PSOE asuma el proyecto del Partido Popular, sería absurdo, pero las formas deben estar por encima de los posicionamientos políticos.

P.- Sobre un tema muy concreto que preocupa en la ciudad, el número de atropellos en la ciudad. ¿Hay previsión de nuevas medidas de calmado del tráfico?

R.- La Policía Local detecta que, desde la pandemia, hay mucha más distracción al volante. Hay que llamar la atención de los conductores y también recordar al peatón que debe cumplir las normas, pero quien está en posición de generar daño es el automóvil. El año 2023 fue tremendo, con una cifra de fallecidos muy alta. Actualmente, sigue habiendo atropellos, pero son menos graves.

El Ayuntamiento ha implementado medidas en puntos conflictivos, como el barrio G-3, instalando semáforos y otros elementos. Según la policía, el problema no suele ser el exceso de velocidad, sino la falta de atención por el uso del móvil o la música. Hemos actuado en 54 pasos de peatones con medidas diversas, porque si el conductor se acostumbra a ver siempre lo mismo, deja de prestar atención. Seguiremos trabajando en pacificar el tráfico y en concienciar sobre que un vehículo puede ser una herramienta muy lesiva.

P.- En cuanto a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), aunque hay margen para las multas hasta febrero de 2027, ¿se va a trabajar en incrementar frecuencias de autobuses para que los burgaleses dejen el coche en su casa?

R.- Esa es otra de las claves de nuestra gestión: hemos mejorado enormemente las cifras del transporte público. Hay más de un millón de usuarios adicionales al año respecto a cuando llegamos al gobierno, lo cual es muy positivo.

Sobre la ZBE, hay que decir claramente que el proyecto del Partido Socialista era una barbaridad. Nosotros hemos reducido en dos tercios el ámbito de aplicación. Burgos no es una ciudad contaminada, aunque eso no significa que no debamos tomar medidas para que el tráfico sea más amable.

Mi punto de vista es que fomentar el uso de la bici o el transporte público no es compatible con basar la ZBE únicamente en el castigo. Como se ha visto en muchas ordenanzas anuladas, estas medidas suelen perjudicar a quienes tienen menos recursos; quien los tiene, compra un coche eléctrico y soluciona el problema. No podemos permitir que la ZBE se convierta en una prohibición de movilidad para las capas más desfavorecidas.

Nuestra apuesta por una ciudad saludable se basa en políticas persuasivas, no prohibitivas: hemos inaugurado numerosos carriles bici uniendo polígonos, la Avenida de la Constitución o la zona de Las Huelgas. Además, hemos fomentado que los mayores de 65 años tengan el autobús gratis, lo que ha contribuido a ese incremento de más de un millón de usuarios en esta legislatura. Esa es nuestra forma de hacer política sostenible: ofrecer alternativas reales en lugar de limitarnos a poner multas.

P.- Pasando al ámbito político y comparando la situación de las Cortes con el presidente Alfonso Fernández Mañueco, el anterior portavoz socialista en Burgos, Daniel de la Rosa, va a tener un papel protagonista en la etapa preelectoral autonómica. ¿Qué juego espera que dé como oponente?

R.- Le deseo mucha suerte en este nuevo camino. No me gustaría juzgarle; serán los ciudadanos quienes lo hagan cuando esté en las listas de las Cortes. A todos los exalcaldes les guardo respeto, porque es un trabajo muy intenso, así que le deseo acierto en esta etapa.

P.- Él hace dupla con Carlos Martínez, alcalde de Soria, quien compatibiliza varios cargos. A veces parece que si esto lo hace el Partido Popular se critica, pero si lo hace el PSOE no.

R.- Efectivamente. Recuerdo que cuando yo ocupaba varios espacios se decía que era como un mono agarrado a distintas ramas. La hemeroteca es dura y cada uno es esclavo de sus palabras. Pero, yendo a lo importante, el presidente Mañueco puede acreditar una fantástica labor de gobierno. En lo que respecta a Burgos, ha desbloqueado proyectos históricos: la Facultad de Medicina va sobre ruedas gracias también al gran trabajo del rector; el Parque Tecnológico por fin verá cerrado su capítulo y el nuevo centro de salud ya atiende a sus primeros pacientes.

Además, Castilla y León lidera los rankings nacionales en educación y servicios sociales, y está entre las mejores en sanidad. Si me quito el traje de política y me pongo en el lugar del ciudadano, creo que la gente lo que quiere es menos ruido —este ruido ensordecedor y la polarización son agotadores— y más gestión. Es un drama que la política divida incluso en las cenas de Navidad.

P.- ¿Cómo se vive desde dentro de la política la polarización y el enfrentamiento?

R.- El ciudadano lo que espera de quien gobierna, sea en el Ayuntamiento, la Junta o el Gobierno Central, es que haga cosas que mejoren su vida. Y los datos en Castilla y León están ahí: somos referentes en educación, servicios sociales y potencia industrial. Burgos, con su capacidad exportadora, está en los primeros puestos económicos gracias a esa gestión que prioriza los resultados sobre el ruido.

Nadie hace todo bien siempre, pero creo que Burgos puede estar muy satisfecha con la gestión de un presidente serio del que se sabe qué esperar y que cumple en infraestructuras. Proyectos que no terminaron de culminar con Juan Vicente Herrera los ha cerrado Alfonso Fernández Mañueco. Él acuñó el término autonomismo útil y yo aspiro a lo mismo: quiero que el paso de este equipo de gobierno por el Ayuntamiento sea recordado como el del municipalismo útil.

P.- Sobre ese concepto de municipalismo, Daniel de la Rosa se marcaba como objetivo electoral repetir los resultados del PSOE en Burgos en las próximas autonómicas, lo que supondría ganar al PP. ¿Qué objetivo se marca el Partido Popular y qué papel jugará usted como alcaldesa?

R.- Nos marcamos el objetivo de mejorar. Creemos que las cosas se han hecho bien en la circunscripción de Burgos y aspiramos a incrementar nuestro número de procuradores.

P.- Recientemente, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido encuentros con el presidente Mañueco y los alcaldes de las grandes ciudades. ¿Considera que Alfonso Fernández Mañueco está ganando peso como barón dentro del partido?

R.- Sí. En Castilla y León a veces nos cuesta vendernos, pero el objetivo de gestión es lo que contará. Alfonso es un buen gestor y la comunidad está en buenas manos. Nosotros no nos dedicamos al ruido, queremos las nueces: el fruto de una buena gestión. Él es un líder indiscutible; quizás otros se vendan mejor, pero él tiene el derecho acreditado por sus éxitos para ser un referente en el baronazgo del Partido Popular.

En las distancias cortas le veo muy bien; es un animal político con una experiencia inmensa: ha sido secretario general, alcalde, presidente de la Diputación y consejero. Conoce perfectamente los tiempos y los objetivos. Está cómodo porque tiene gestión detrás. Cuando vas a una provincia como Burgos y puedes decir, os prometí la Facultad de Medicina, el Parque Tecnológico y terminar el centro de salud del Silo, y aquí están, vas al examen con los deberes hechos.

P.- Usted que estuvo años en el Senado y en la Comisión Constitucional, ¿imaginaba que se deterioraría tanto la imagen de la vida política?

R.- Es absolutamente terrible. Nunca se pensó que los mecanismos de control (los checks and balances o sistemas de contrapesos) pudieran ser dañados de esta forma desde el propio Gobierno. Jamás se previó que un Fiscal General, cuya misión es defender la legalidad, actuara como ha señalado la justicia, ni que un presidente fuera capaz de pactar una amnistía o indultos que él mismo había negado solo por mantenerse en el cargo.

Como apasionada del constitucionalismo y defensora de la Constitución Española, —aunque crea que requiere ciertas modificaciones—, me duele ver cómo se rompen las costuras de un Estado de derecho que funcionaba. Quizás hubo cierta ingenuidad al redactar las leyes, porque nadie pensó que alguien desde la presidencia del Gobierno actuaría así. Es inaudito pactar con partidos cuya única obsesión es que España sea un Estado fallido.

P.- La energía es un vector clave para la competitividad de Burgos, tanto para atraer empresas como para el crecimiento de las actuales, y para abrir la puerta al hidrógeno verde. Sin embargo, la capacidad eléctrica parece bloqueada y la autopista del hidrógeno no termina de arrancar. Con el Parque Tecnológico casi terminado, ¿qué va a pasar en el ámbito energético?

R.- Es complicado de entender, pero hay que explicar el contexto: Castilla y León es la comunidad que más energía limpia produce de España, y Burgos es la provincia líder. Tenemos 80 plantas eólicas, frente a las 43 de Soria, que es la segunda. Lo que no es razonable es que, siendo líderes en producción, cuando pedimos consumir una parte de esa energía para crecer, se nos deniegue por falta de capacidad en la red. Es como la parábola de los talentos: si yo aporto cinco, lo lógico es que reciba en consonancia. El tema eléctrico es fundamental.

También es vital el proyecto del hidrógeno, que compartimos con Soria. En las últimas décadas, las energías limpias tardaban 15 años en ser rentables; con el hidrógeno, ese plazo puede reducirse a 3 o 4 años. Si no nos subimos a ese tren, quedaremos fuera de un vector de desarrollo estratégico. Ya firmamos el proyecto europeo hace meses y estamos presionando para que la autopista del hidrógeno de Enagás pase por Burgos. Fui a Enagás siendo senadora porque vi claro que, siendo un polo de generación y de gran consumo industrial, Burgos debe estar en ese mapa. Aunque la primera fase es 2030, la planificación asegura que estaremos ahí por mérito propio.

P.- Sobre el Parque Tecnológico, el suelo pertenece a la Administración Autonómica. ¿Cómo va a colaborar el Ayuntamiento en su promoción?

R.- Nuestra misión es darle la mayor promoción posible para que la Junta venda ese suelo cuanto antes. La Junta me traslada que polígonos en zonas con menos tradición industrial están funcionando como un tiro, por lo que las expectativas para Burgos son muy positivas. Aquí tenemos la potencia de la empresa auxiliar: si una industria necesita un servicio, lo tiene al lado, no tiene que irse a otra provincia.

Nosotros ayudaremos promocionando Burgos en nuestras reuniones semanales con las industrias locales. Ayer, por ejemplo, el Grupo Refresco nos contaba sus planes de inversión y su intención de crear un centro tecnológico. Les sugerimos que el Parque Tecnológico sería un lugar ideal para ese tipo de iniciativas o para futuras startups. Colaboraremos estrechamente con la Junta para que la comercialización sea exitosa y rápida.

P.- ¿Habrá algún equipo administrativo específico en el Ayuntamiento para agilizar estas gestiones, dado que la burocracia ha sido un problema histórico del Parque?

R.- Los trámites de compra-venta de parcelas dependen de la Junta, no están residenciados en Burgos. No obstante, nosotros estaremos en paralelo para facilitar todo lo posible. Hay que tener en cuenta que la mayoría del polígono no está en el término municipal de Burgos, aunque la licencia de obra de la parte que nos corresponde se gestionará con agilidad. Ojalá nuestro mayor problema sea tener tantos proyectos que no demos abasto con las licencias; significaría que el éxito ha llegado pronto.