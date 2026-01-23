La DGT fija un cupo de siete examinadores para Burgos, dos más de los que hay ahora

Reunión de la Asociación Provincial de Autoescuelas con el jefe de la DGT en Burgos y el subdelegado del Gobierno.TOMÁS ALONSO

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Con un centenar de nuevos examinadores en plantilla, la Dirección General de Tráfico (DGT) pretende establecer una ratio de 21 por cada millón de habitantes. Por lo tanto, a Burgos le corresponderían siete funcionarios. De momento, son cinco los que prestan dicho servicio aunque uno de ellos se jubilará próximamente. No obstante, ya se está trabajando para cubrir su vacante lo antes posible mientras se espera la llegada de un sexto.

Eso sería «lo ideal», apunta el jefe de la DGT en Burgos, Raúl Galán, pese a considerar que «la capacidad que tenemos es adecuada a la demanda». Al menos «de momento», aunque obviamente confía en alcanzar el cupo fijado desde Madrid. Teniendo en cuenta de antemano, eso sí, que «hay provincias que están bastante peor que nosotros y se han de asignar los recursos de la manera más objetiva posible».

No comparte esta visión la Asociación Provincial de Autoescuelas de Burgos (APAB), que mantuvo este jueves una reunión con el propio Galán y con el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, para abordar las principales reivindicaciones del sector. Sobre la falta de examinadores, la presidenta de APAB, Laura Sedano, recuerda que «hemos tenido hasta ocho». Por eso, y porque «hay más lista de espera ahora que en agosto», la ratio actual le parece totalmente insuficiente.

«En el mejor de los casos vendrá uno». Así se lo transmitieron a Sedano, pendiente de esta reunión desde el pasado mes de octubre tras un encuentro previo, en agosto, a raíz de las protestas promovidas por las autoescuelas en verano frente a la Delegación Provincial de Tráfico. Y aunque ha habido momentos peores, con «2,5 examinadores» por distintas circunstancias, lamenta que no se conceda a Burgos la posibilidad de incorporar funcionarios itinerantes.

La disparidad de criterios entre las autoescuelas y la Jefatura de Tráfico deriva de esta problemática. Las autoescuelas denuncian una demora de cuatro meses. Un «embotellamiento», tal y como lo define Sedano, en el que «la Administración está limitando la producción». Según los datos que maneja APAB, hay «entre 900 y 1.000 alumnos en disposición de presentarse» ahora mismo al examen.

Galán, por su parte, se remite a los cifras oficiales de la DGT partiendo de la base de que la provincia suma alrededor de 2.900 personas con el teórico aprobado. Teniendo en cuenta que las autoescuelas suman un total de 92 profesores -una plantilla «insuficiente», a su juicio-, cada uno debiera asumir la formación de unos 32 alumnos que, de media, requieren entre 25 y 30 clases. Así las cosas, achaca gran parte del problema a ese déficit de profesionales.

«Este problema tiene muy difícil solución», esgrime la presidenta de APAB haciendo hincapié en la escasez de examinadores. Sea como fuere, la patronal de las autoescuelas descarta -a corto plazo por lo menos- volver a movilizarse en la calle porque resulta más efectivo «pelear a nivel administrativo».

Otro factor a considerar es la implantación del sistema CAPA, basado en un algoritmo para asignar las plazas de examen a cada autoescuela. Según detalla Galán, «penaliza a las autoescuelas que tienen muchos suspensos y da más capacidad a las que tienen muchos aprobados porque el objetivo es mejorar la formación y no tener a los alumnos tanto tiempo examinándose». Dicho de otra forma, «el que viene a examinarse tiene que estar preparado».

Por otro lado, el jefe provincial de la DGT subraya que el porcentaje de aprobados en Burgos (40%) se sitúa por debajo de la media nacional (46%). De acuerdo al sistema establecido, el pasado ejercicio culminó con un 9% de plazas sin asignar, aunque siempre existe una opción de reserva para aquellas autoescuelas con mayor número de alumnos preparados para sacarse el carné de conducir.