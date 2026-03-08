La Universidad de Burgos triplica los estudiantes con discapacidad desde los grados online

Ana María Lara Palma, de la unidad de Igualdad de Oportunidades, junto a la estudiante Nevenka García y Natividad de Juan, de la Unidad de Atención a la Diversidad.TOMAS ALONSO

La diversidad del alumnado que cursa sus estudios superiores en la Universidad de Burgos es reflejo de las distintas realidades que existen en esta sociedad. Jóvenes con dislexia, TDAH, personas con discapacidad física o sensorial y alumnos que compaginan sus estudios con enfermedades crónicas son solo algunos ejemplos de los universitarios que pasan por el campus de la UBU.

Todos ellos encuentran apoyo en la Unidad de Atención a la Diversidad, un servicio que en los últimos años ha visto crecer de forma notable el número de estudiantes atendidos y también la complejidad de los casos. En este curso 2025/2026 hay 206 alumnos con alguna discapacidad reconocida, es decir, que presentan un certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Por este reconocimiento, según explica la profesional responsable de la unidad, Natividad de Juan Barriuso, tienen derecho a matrícula gratuita en los títulos oficiales y a reserva de plaza. En estos momentos, los dos centenares de alumnos se reparten entre los 162 que cursan un grado, los 28 que están en un máster y los 16 que preparan su doctorado.

A ellos se unen estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo que tienen un diagnóstico, por ejemplo, de déficit de atención, u otras enfermedades que no conllevan reconocimiento de una discapacidad. Este grupo cada vez es más numeroso, «especialmente personas con TDAH y dislexia», que pueden representar en torno al 55% de los alumnos atendidos por el servicio.

Uno de los factores que ha influido en la evolución del número de estudiantes atendidos es la expansión de los grados en modalidad online. Desde 2011/2012, cuando comenzaron a impartirse las titulaciones de Historia y Patrimonio, Lengua y Literatura, Informática, Turismo, Ciencias Políticas y Gestión Pública, hasta el curso actual, se han triplicado las matrículas, al pasar de 69 a 206. Más tarde, en el curso 2023/2024, se añadió un grado más, el de Psicología.

A partir de 2017 se recogió en el censo a los alumnos de doctorado con alguna discapacidad; entonces eran 5, en la actualidad alcanzan los 16, también son el triple.

Más de 100 por curso desde 2022

El curso pasado, la Unidad de Atención a la Diversidad atendió en sus necesidades de apoyo a 154 estudiantes, de los cuales se gestionaron 125 adaptaciones o ajustes. Desde el curso 2022/2023 se viene asistiendo a más de 100 universitarios por curso.

Las demandas más importantes tienen que ver con información, orientación, apoyos en distintos trámites, gestiones de acompañamientos, asistencia a exámenes o gestión de distintos apoyos como portátiles o atriles, entre otros recursos. También se facilita la participación de voluntariado para prestar ayuda personal cuando es necesario.

La mitad de los estudiantes de grado con apoyo de este servicio está matriculada en los títulos online, la otra mitad se encuentra distribuida entre otras 27 titulaciones que se pueden cursar en la UBU, que actualmente permite elegir entre 34 títulos.

Las titulaciones con más demanda son las online; así, 34 alumnos cursan Historia y Patrimonio, Ciencia Política y Gestión Pública (16), y la tercera con más alumnos es el Grado en Español (14).

La Unidad de Atención a la Diversidad se basa en la atención «personalizada», porque, como explica De Juan, ante un mismo diagnóstico pueden cambiar las necesidades del estudiante. Y también es diferente el apoyo necesario si se cursan los estudios online o si se acude presencialmente.

El perfil del estudiante con discapacidad en la modalidad a través de Internet es el de un estudiante más mayor, de mediana edad, muchos con algún otro estudio universitario y, en muchos casos, presenta una discapacidad sobrevenida o de diagnóstico tardío.

En el caso del estudiante presencial, el perfil suele ser más joven, de la misma edad que sus compañeros, a partir de los 18 o 19 años, con una discapacidad, en un alto porcentaje, con diagnóstico en edades tempranas.

Algunos retos

Los retos han sido muchos en estos años, tanto para los estudiantes con alguna discapacidad y con necesidades específicas de apoyo educativo, como para los profesionales que han estado asesorándoles, buscando que logren sacarse la titulación como el resto de sus compañeros. Natividad de Juan recuerda casos complicados como el primer estudiante con baja visión que se fue de Erasmus, la primera estudiante sorda que precisó intérprete de lengua de signos para seguir las clases, así como los primeros estudiantes con problemas graves de salud mental.

Por tanto, indica que no se deja «nunca de aprender». El personal siempre está abierto a seguir formándose y sensibilizándose con estas otras realidades. Así se trabaja dentro de un convenio con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, por el que se crearon estas unidades específicas en las cuatro universidades públicas de Castilla y León.

Al inicio del servicio, el perfil del estudiante que más se atendía era el de personas con discapacidad física, visual o auditiva. En estos momentos, aunque la discapacidad física está bastante presente, hay un número elevado de estudiantes con trastorno del espectro autista (TEA), 28; TDAH, con 34; dislexia o disortografía, con 26; o personas con enfermedades crónicas en diálisis o con alguna cardiopatía. De acuerdo a la experiencia de la Unidad de Atención a la Diversidad, la mayoría de estos estudiantes se titulan.