Aguas de Burgos alcanza el 55% de inversiones ejecutadas (y en ejecución) de su Plan Quinquenal

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Sociedad Municipal Aguas de Burgos lleva ejecutado y en ejecución aproximadamente el 55% del Plan Quinquenal de Inversiones 2024-2028, que contempla una dotación global de 54,5 millones de euros. En concreto, la cifra alcanza los 28,3 millones de euros entre actuaciones ya ejecutadas y en ejecución, según detalló el vicealcalde y presidente de la entidad, Juan Manuel Manso, tras el último Consejo de Administración.

"Estamos contentos con estas cifras", explicaba el concejal popular, que transmitió los últimos datos presentados a los grupos de la oposición, PSOE y Vox, a quienes detalló la hoja de ruta de las actuaciones realizadas y pendientes.

El plan, con vigencia hasta 2028, se encuentra casi en el ecuador de su desarrollo tras algo más de dos años desde su puesta en marcha. Durante 2024 se superaron las previsiones iniciales con un grado de ejecución del 116% entre obra adjudicada y en marcha, mientras que en 2025 se alcanzó cerca del 99% en estos términos, aunque parte de las actuaciones quedaron pendientes de certificación administrativa. Si se habla de cuantía económica, Manso detalló cifras como los 16.725.350 euros que se invirtieron en 2024 y reconoció que en 2025 se paró el ritmo para acelerar con las intervenciones vinculadas a los fondos europeos. Así, "se ejecutó y pagó" en esa anualidad el 61,5%, 7,5 millones de euros de una previsión de 13.950.000 euros.

Para 2026, la previsión pasa por continuar avanzando en la ejecución hasta acercarse a los 40 millones acumulados, manteniendo el ritmo de inversión previsto.

A la vez comentó también el desarrollo de las inversiones vinculadas a los fondos europeos Next Generation, PERTE del Agua, que se distribuye en los proyectos 'Digitaguabur' y '+Webur', que tienen como fechas de justificación el 1 de junio y el 30 de junio, respectivamente. "Tenemos prácticamente salvado el primer PERTE porque tenemos ejecutado y pagado el 95,74%", explicó, a la vez que alegó que el Ministerio amplió el plazo de justificación hasta el 1 de junio, por lo que "está garantizado que lo vamos a acabar". En concreto, se trata de 12.284.621 euros.

En cuanto a '+Webur', con plazos más ajustados, puesto que se conoció la resolución el pasado agosto de 2025, tiene licitadas actuaciones por 6.700.000 euros, de los cuales están contratados 5.900.000 euros. En este caso, el PERTE asciende a 5.051.000 euros y se ha adjudicado por encima de esa cantidad "para tener la seguridad de que vamos a llegar correctamente al 100%".

Tasa de reposición

Por otro lado, en el último Consejo de Administración de la sociedad municipal se aprobó la tasa de reposición (alcanza el 120%) que permitirá poner en marcha 10 contrataciones, ante las 8 jubilaciones previstas en este ejercicio.

Manso reconoció que existe una "pequeña polémica" con varios procesos de contratación de personal, porque se presentaron varias alegaciones por parte de algunos participantes. Aseguró que no se tomaron decisiones al respecto en la última reunión, porque faltaban varios informes jurídicos y se aplazó, por tanto, hasta el consejo del 20 de abril.

Parque Tecnológico

Durante la comparecencia, el presidente de Aguas de Burgos avanzó en los pasos para garantizar el suministro de agua al Parque Tecnológico, lo que requerirá la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Burgos y el de Cardeñajimeno, al ubicarse el recinto en ambos términos municipales.

El objetivo es suministrar agua en alta al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), encargado de la gestión del parque, lo que supone un nuevo avance para la puesta en marcha de esta infraestructura.