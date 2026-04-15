«Se necesitan compañías para jóvenes que sirvan de puente al oficio de bailarín»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El bailarín y coreógrafo Aleix Mañé recala este fin de semana en Burgos con dos iniciativas diferentes que se unen en su nuevo objetivo profesional: acercar la danza profesional a los jóvenes bailarines en formación. Lo hace a través de dos de sus nuevas líneas de trabajo, tras 17 años en la Compañía Nacional de Danza, donde fue bailarín solista.

En la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León (EPDCYL) ‘Ana Laguna’, en Burgos, impartirá dos clases organizadas por grupos de enseñanzas profesionales. Por la tarde, coordinará el trabajo de 15 bailarines de la Joven Compañía Larreal, del Real Conservatorio Superior de Danza Mariemma de Madrid, en la II Gala de Danza que Concordovita organiza en el Teatro Casino de Salas de los Infantes a partir de las 20 horas.

Larreal es una de las pocas compañías de danza vinculada a un conservatorio que permite a los bailarines de últimos cursos conocer, probar y testear lo que se encontrarán en una compañía profesional, algo poco habitual. «Se necesitan este tipo de proyectos como puente entre el conservatorio y el mundo profesional; es un paso por el que las administraciones que gestionan los centros formativos deberían apostar. Es necesario porque suaviza el salto al mundo laboral», defiende.

Formar parte de esta compañía es voluntario, está destinado a estudiantes del último ciclo (5.º y 6.º) y es ajeno al programa pedagógico del centro. «Es una propuesta artística y escénica, una compañía donde ellos entienden el proceso coreográfico y la actividad de una compañía», explica. Allí se conocen los roles que no se ven en el ámbito educativo: los aspectos técnicos de la iluminación, el linóleo, el trabajo de entrenamiento, que no es lo mismo que en clase… También aprenden a gestionar la frustración de entrenar y no salir al escenario, de ser cuerpo de baile, primer grupo o segundo grupo, y a conocerse como bailarines para dar pasos más definidos cuando salgan al mundo real, si así lo desean. «Cuando terminan, salen muy perdidos; no hay un contacto con el oficio, y este tipo de proyectos es muy dinámico. Les ayuda a entender cómo es una compañía y a decidir si es el camino que quieren seguir o no», remarca.

El trabajo en esta joven compañía les ayuda también a definir su propia identidad. «Ellos se van descubriendo, creando su identidad como artistas, porque ser un buen bailarín no es solo tener calidad técnica: hay que desarrollar calidad artística, definir tu personalidad bailando, y por eso este tipo de compañías permiten un menor fracaso laboral». Aunque reconoce que, en los años que está al frente de Larreal, es un momento complicado: «Estaría bien que tuvieran un curso más, porque sexto es muy exigente en la danza, pero también en los estudios, donde afrontan la EBAU y manejan mucho estrés. Tener un año de transición más tranquilo les ayudaría a crecer más», sostiene.

Este grupo tiene su propio organigrama de trabajo, independiente de las clases, y sus giras. Han estado recientemente en Bruselas y Asturias. Ahora llegan a Salas, pero en primavera serán un fijo en la RESAD y en el teatro Paco Rabal, con funciones para público juvenil.

Un grupo de 14 bailarines interpretará cinco piezas, conformando el grueso de una gala en la que también participarán Dantza Konpainia y bailarines burgaleses y salenses como Jimena y Daniel Martínez García, el Billy Elliot burgalés Pablo Bravo y su hermana Daniela Bravo, y las bailarinas María Izquierdo y Lucía Padilla.

La danza llena teatros

Un ejemplo de que los espectáculos de danza pueden ir más allá de los grandes escenarios de las capitales españolas. La programación en los teatros españoles centrada en danza apenas supera el 5 %, una situación que los profesionales como Mañé achacan al desconocimiento.

Aleix Mañé coreógrafo y bailarín.

«El proyecto de Salas es el esfuerzo de una familia muy comprometida, pero demuestra que, si se conoce, es posible. El problema es que quienes deciden lo que se programa desconocen la realidad de la danza». Señala que, para ello, lo mejor es vivir la danza de cerca y asesorarse.

«Lo primero que tienen que hacer los concejales es ir a un espectáculo de danza, ver cómo el teatro se llena y cómo gusta».

«Lo primero que tienen que hacer los concejales es ir a un espectáculo de danza, ver cómo el teatro se llena y cómo gusta». Añade que tampoco se puede programar de todo y que, para eso, «en cada ciudad hay, estoy seguro, un profesional de danza que puede asesorar para tener programación de calidad».

Masterclass

La visita a Burgos volverá a acercar a Aleix Mañé, que este curso también dirigió un taller coreográfico en la EPDCYL de Valladolid, a la sede de Burgos. «Estuve en 2019, en el taller de profesores especialistas, y me hace ilusión volver. Aquella experiencia me gustó mucho porque tienes tres meses y te permite hacer un trabajo muy detallado con cada bailarín, ya que puedes conocerlos bien», explica.

El workshop, organizado en colaboracon con el AMPA de la EPDCYL 'Ana Laguna' Burgos,es en realidad dos cursos. Uno adaptado a cada grupo de enseñanzas profesionales por niveles. «En estas clases preparamos algo intermedio: trabajaremos piezas de mi repertorio intentando adaptarlas al nivel de cada curso, y muchas veces vas sobre la marcha, viendo a los asistentes, porque si hay posibilidad se pueden modificar aspectos para que lo aprovechen mejor». La inscripción para las últimas plazas sigue abierta. Más información en ampadanzaburgos@gmail.com

Si como bailarín se mantuvo 17 años en la élite, bajo las directrices de Nacho Duato, Hervé Palito, José Carlos Martínez y Joaquín de Luz, como coreógrafo logró el primer premio ‘Emerging Dancer’ del English National Ballet en el Sadler’s Wells de Londres con ‘Self’. También ha recibido premios con ‘Exilio’, creada con la compañía americana Milwaukee Ballet, con quienes creó también ‘Sixth Breath’. En Burgos creó en 2019 la pieza ‘Arlanza’, y en Valladolid ‘Crisóstomo’ y ‘Silent Scream’.

Aparte de esta vertiente formativa como mentor de nuevos talentos, Mañé sigue su labor coreográfica por diferentes puntos del mundo. Aunque su proyecto principal es liderar Larreal profesionalizada, continúa trabajando como coreógrafo. En septiembre tendrá una estancia en Estados Unidos y acudirá como bailarín a México, donde llevará a cabo un workshop de una semana. «Toda esta actividad la compatibilizo con el trabajo con estudiantes que dan el salto a profesionales, que es en lo que me estoy especializando».