El paro sube en Burgos en 2.400 personas pese a mantener una de las tasas más bajas

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El inicio del año ha sido flojo en términos de empleo. Hay más personas en edad de trabajar, pero, sobre todo, ha crecido el número de parados. La Encuesta de Población Activa (EPA) refleja que entre enero y marzo la bolsa de parados aumentó hasta los 14.300 desempleados. Son 2.400 más que en el trimestre anterior, marcado por picos de actividad por el comercio y el turismo, pero preocupa la comparativa interanual. Son 500 parados más que en el mismo periodo del año pasado. La cifra supone un repunte del 3,6% interanual, ya que entre enero y marzo de 2025 había en Burgos 13.800 desempleados.

A pesar del aumento del paro en la provincia burgalesa, la tasa de desempleo que calcula la EPA está entre las diez más bajas del país. Se sitúa en el 8,09%, lo que coloca a la provincia como la séptima con el mejor ratio de desocupados frente a activos, solo superada por Huesca (5,56), Lleida (7,3), Cantabria (7,49), Coruña (7,64) y Madrid (7,91). A nivel regional, Burgos es la tercera provincia con la tasa de desempleo más baja, tras Segovia (7,03) y Palencia (7,45).

El número de activos se ha incrementado en el último trimestre en 1.400 trabajadores más. En total son 176.300 las personas que pueden trabajar. No obstante, esta cifra es inferior a la registrada hace un año. 2025 arrancó con 178.100 activos en Burgos. La masa laboral que más ha crecido es la que se encuentra en la franja de edad entre 25 y 54 años. Suponen 126.500 activos, cantidad que presenta una variación interanual positiva del 6,2% en un año. 2025 arrancó con un total de 119.100 asalariados en esta franja de edad. El dato apenas subió en 800 personas a final de año, pero en este último trimestre se ha disparado. También cotizan al alza en los últimos tres meses los activos mayores de 55 años, que han pasado de 40.900 en diciembre a 42.100 en marzo. El volumen es inferior a los 49.100 del primer trimestre de 2025.

La franja de edad de activos que se desploma es la que se sitúa entre los 20 y los 24 años, que ha pasado de 12.200 al finalizar el año pasado a 7.200 en el primer trimestre. El número es más parecido al inicio de 2025, en el que había 8.300 activos en el primer lustro de la veintena. También bajan los menores de 19 años. Pasan de 1.600 hace un año a 600 en el inicio de 2026.

En cuanto a los sectores con más activos, el de servicios sigue en aumento. Son el 63,8% del total. Industria también cuenta con una buena masa laboral, que supone el 25,3% de los burgaleses en edad de trabajar. De lejos se sitúa la construcción, con el 4%, y la agricultura, con el 3,7%. Además, se incluyen a los parados que buscan su primer empleo o que llevan más de un año en paro. Estos suponen el 3,2% de los activos, con 1.700 personas en total. Este valor ha subido en 800 personas en un año y en 200 en el último trimestre.

Ocupados a la baja

Más de la mitad de los activos están ocupados. En total son 162.000 burgaleses en edad de trabajar que tienen empleo. El dato son 900 menos que en el mes de diciembre, pero la comparativa interanual es más profunda. Hay 2.100 menos que hace un año.

El 65% de los ocupados trabajan en el sector servicios. El peso de la actividad industrial es más importante que la media regional (16,5% del empleo lo genera la industria) y nacional (el 13,7% de los trabajadores). En Burgos ese indicador escala al 26,4% de la masa laboral. Le siguen ya, de lejos, la construcción, que asume las nóminas del 4,4% de los burgaleses ocupados. En último lugar se encuentra la agricultura, que genera el 3,5% de los puestos de trabajo ocupados por operarios burgaleses.

Burgos pierde masa trabajadora pero crece en población. La cifra total está en 317.700 personas radicadas en Burgos. Este dato supone un incremento de población de 1.600 personas al cierre de 2015, mientras que en un año Burgos ha incrementado su población en casi 5.000 personas, al alcanzar 312.800 habitantes.

Inactivos, al alza

Lo que más crece en Burgos son los inactivos. Apenas son 200 más en la comparativa trimestral, pero repunta en 6.700 personas más respecto a hace un año. En Burgos hay 141.400 inactivos. Los que más crecen son nuevos jubilados, lógico en una provincia envejecida, y estudiantes, muchos que antes trabajaban y han vuelto a formarse. Los primeros son 83.700. La cifra se ha incrementado en 2.800 en un año, lo que supone el 40% del incremento.

Sube más el colectivo de estudiantes, que crece en 3.600 personas en un año y son 29.400. También crecen los inactivos por otras causas (quienes están en situación de inactividad voluntaria, ya que no buscan trabajo, o quienes son rentistas y no necesitan trabajar para vivir). Estos son un millar más y suman 3.400.

Bajan las personas que declaran dedicarse a las labores del hogar. Son 21.500, cien menos en un año. Cae algo más la incapacidad permanente. Son 700 menos en un año y son 3.400 burgaleses quienes la tienen reconocida.