«Quedarnos sin autobús hubiese sido una penuria. Estoy muy agradecida»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Cuando vio aparecer el autobús azul, uno de los 40 cedidos por el Ayuntamiento de Madrid tras el incendio de las cocheras municipales el pasado 21 de abril, Ana no podía ocultar su alegría. Menudo alivio confirmar que su madre podrá seguir yendo cada día a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Burgos (Afabur). Lo contrario, bien lo sabe, hubiera supuesto un «trastorno» para los cuidadores de aquellos usuarios que se benefician del servicio.

«Me ha hecho mucha ilusión comprobar que no nos quedamos sin autobús porque hubiese sido una penuria», confiesa Ana, aliviada y «muy agradecida» por la «buena acción» del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Y es que gracias a esta cesión, gestionada en tiempo récord, se ha evitado mucho «sufrimiento» a colectivos vulnerables que utilizan la línea especial 100. Entre ellos, los usuarios de Afabur o Down Burgos.

Tal y como explica Ana, el servicio no ha dejado de prestarse a raíz del incendio. Sin embargo, «no era seguro para las próximas semanas» pese a que Afabur lo tiene contratado para favorecer la movilidad de las personas con alzhéimer que lo necesitan por cuestiones de conciliación de sus familias.

La reacción en Afabur no podía ser otra. Se mostraron «muy agradecidos y contentos», al igual que Ana, después de constatar que se seguirán cubriendo los dos viajes de ida y los otros dos de vuelta en las paradas previamente solicitadas por los cuidadores de cada usuario.

Cierto es que el color poco importa cuando se trata de prestar un servicio imprescindible para quienes más lo necesitan. Aun así, a Ana le hace especial ilusión que su madre viaje en los autocares azules que lucen el eslogan de «Madrid con Burgos». Un «detalle muy bonito», en su opinión, en una época en la que «no estamos muy acostumbrados a cosas buenas».