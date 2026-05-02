Burgos ampliará el puente del río Vena para conectar los carriles bici de Castilla y León e Islas Canarias

Con la ampliación de la anchura del puente se podrá construir un carril bici bidireccional sin perder la anchura de la acera peatonal.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El proyecto recientemente aprobado para conectar los carriles bici de la avenida Castilla y León con la avenida Islas Canarias, una actuación clave para dar continuidad a la red ciclista en esta zona de la ciudad y mejorar la seguridad vial, contempla la ampliación del puente sobre el río Vena.

Este es uno de los elementos más destacables de esta actuación que promueve el Ayuntamiento de Burgos, desde la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Y es que ganar anchura, aproximadamente 2,70 metros, resulta imprescindible para poder incorporar un carril bici bidireccional sin eliminar el espacio peatonal. De esta manera, se consigue redistribuir el espacio y habilitar tanto el paso ciclista, que ahora mismo no existe en ese punto, como una acera más amplia.

El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, destaca que este punto de la ciudad, en el que confluyen una glorieta que tiene muchísimo tránsito de vehículos, así como carriles bici y varios pasos de peatones, necesitaba una solución, ya que es un punto en el que se han producido atropellos en los últimos años.

Los itinerarios ciclistas que discurren a ambos lados del río Vena se encuentran «totalmente desconectados», lo que obliga a los usuarios de bicicleta a circular por la calzada o por las aceras en un entorno con tráfico intenso.

El proyecto plantea una intervención integral en este punto con el objetivo de unir ambos trazados y facilitar un recorrido continuo y seguro. Para ello, se contempla la creación de nuevos tramos de carril bici, especialmente en el entorno de la glorieta que conecta ambas vías, donde actualmente no existe infraestructura ciclista.

No se genera un tramo amplio de carril bici, pero sí importante y necesario para prevenir accidentes y dar mayor seguridad a todos los usuarios de esa glorieta de la avenida Castilla y León, por la que se accede a Islas Canarias. La vía ciclista que se crea en la rotonda continúa por el puente, con la ampliación del tablero antes mencionada, para unirse a los carriles ya existentes a ambos lados del río Vena, así como por el que prosigue por la avenida Islas Baleares.

El Ayuntamiento invertirá para mejorar la conexión ciclista en la avenida Castilla y León con Islas Canarias.© TOMÁS ALONSO

Además de esa conexión con el parque lineal del Vena, se reordenan los cruces de peatones y de ciclistas para ganar en seguridad. Por último, se modifica el actual sistema de riego de los jardines de modo que no afecte a la normal circulación de peatones y ciclistas cuando esté en funcionamiento.

En total, la intervención contará con un presupuesto algo superior a los 773.000 euros, incluyendo IVA. Solo la ampliación del puente, con dos nuevas vigas, tendría un coste de unos 210.000 euros.

La Junta de Gobierno aprobó hace pocos días el proyecto, redactado por la empresa MBG Ingeniería y Arquitectura, y con este paso se abre el proceso para redactar los pliegos que conduzcan a la licitación de la obra. El equipo de Gobierno considera esta actuación prioritaria y, por ello, está incluida en el presupuesto municipal de 2026 con la cantidad de 300.000 euros, suficientes para comenzar la intervención urbanística, igual coincidiendo con el último cuatrimestre del año.

La idea que se maneja es que las obras se puedan iniciar antes de que acabe este ejercicio, una vez completados los trámites de licitación, para continuar y terminar en el año 2027. El proyecto aprobado plantea un tiempo de ejecución de obra de 10 meses, aunque el concejal del área considera que se podría realizar en menos plazo. Sin embargo, se ha realizado esa previsión para contar con el margen que podría demorar el suministro de las vigas del puente.

En febrero de 2025 se activó el concurso público para redactar el proyecto para buscar soluciones a esta conexión; se adjudicó en agosto a la empresa citada y ahora ya está revisado por los técnicos municipales y aprobado por el equipo de Gobierno.