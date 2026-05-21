Burgos licita los dos próximos Salones del Libro y los traslada al Fórum Evolución

Imágenes de la inauguración del XVIII Salón del Libro Infantil y Juvenil de Burgos 'Libros a Escena' y primeras visitas escolares.TOMAS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno ha aprobado la licitación del contrato para diseñar y desarrollar las dos próximas ediciones del Salón del Libro Infantil y Juvenil, una de las actividades educativas y culturales más consolidadas de la ciudad. La principal novedad será el traslado del evento al Fórum Evolución Burgos debido a la previsión de continuidad de las obras del Monasterio de San Juan, espacio habitual de celebración en los últimos años.

La portavoz municipal, Andrea Ballesteros, indicó que el contrato contempla tanto el diseño de los espacios expositivos como las actividades de dinamización asociadas al Salón del Libro para las campañas 2026-2027 y 2027-2028.

La licitación se divide en dos lotes. El primero corresponde a la creación, montaje y desmontaje de las estructuras y elementos decorativos, mientras que el segundo incluye talleres, visitas teatralizadas y actividades dirigidas especialmente al público escolar.

El presupuesto base asciende a 184.487 euros para ambas ediciones. Según detalló la popular, el objetivo es sacar el contrato con suficiente antelación para que las empresas puedan presentar propuestas "sólidas" y preparar todos los detalles relacionados con la producción y la programación cultural, adecuada al nuevo escenario en el que se realizará, el Fórum Evolución.

La edición prevista para finales de 2026 y comienzos de 2027 girará en torno a la ciudad como espacio de descubrimiento y convivencia. La propuesta buscará que los niños conozcan elementos urbanos como bibliotecas, mercados, teatros o parques a través de una "miniciudad" construida principalmente con cartón.

Para la campaña siguiente, el eje temático será la biodiversidad y el medio natural, con figuras y montajes inspirados en animales y ecosistemas.

Una de las novedades de la nueva licitación es que el Ayuntamiento de Burgos busca un formato más sostenible, basado en materiales reciclables y reutilizables, con el cartón como principal elemento constructivo.

Durante la comparecencia, Ballesteros subrayó además que el Salón del Libro seguirá siendo una iniciativa municipal organizada desde el área de Educación de la Gerencia de Cultura, aunque el desarrollo técnico y artístico continúe externalizándose mediante contratos públicos. La portavoz defendió que la nueva licitación abierta permitirá ampliar la concurrencia empresarial y reducir el recurso a contratos menores para este tipo de actividades.

Cubierta del Polideportivo de San Amaro

Además, la Junta de Gobierno Local aprobó la adjudicación de las obras para rehabilitar la cubierta del polideportivo de San Amaro, una actuación pendiente desde hace tiempo en una de las instalaciones deportivas municipales con mayores problemas de mantenimiento. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Cubiertas y Pinturas Hergar SL por un importe de 278.737 euros IVA incluido.

Ballesteros señaló que la intención del área de Deportes es que las obras puedan comenzar "cuanto antes" tras la formalización del contrato, con el objetivo de que la instalación pueda disponer de una nueva cubierta en condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad deportiva.

El equipo de Gobierno reconoció también las dificultades surgidas con la licitación de la planta de machaqueo y reciclaje de escombros, que ha quedado desierta al no presentarse empresas interesadas. El siguiente paso será la revisión de los pliegos para volver a sacar el servicio a concurso en los que ya trabaja el área de Medio Ambiente. Se analizarán primero las posibles causas de la falta de ofertas, entre ellas si los precios previstos "no estaban actualizados" o si existía algún aspecto técnico que haya podido desincentivar a las empresas.

Por último, en los temas tratados en la reunión semanal del PP se aprobó la adjudicación a la empresa IGMO del contrato de comida a domicilio que realiza la Gerencia de Servicios Sociales, cofinanciado por la Junta de Castilla y León. El importe unitario por menú será de 5,39 euros con el IVA incluido, que es de un 4%. El contrato se firmará por dos años con la posibilidad de prórroga por dos más, año a año.