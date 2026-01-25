Sodebur cierra una excelente participación de la provincia de Burgos en Fitur

Entrega de la distinción de Pueblo Más Bonito de España a Santa Gadea del Cid.ECB

Sodebur ha participado un año más en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Madrid del 21 al 25 de enero. La participación se ha articulado mediante una completa agenda de presentaciones, encuentros profesionales y actos institucionales orientados a reforzar la proyección del destino.

Uno de los ejes de participación de la provincia ha sido la apuesta por 'Burgos, Caminos en flor: agroturismo ligado al paisaje'. Un programa que articula cinco rutas temáticas vinculadas a distintos periodos de floración en la provincia de Burgos.

Las rutas incluyen los almendros en Poza de la Sal, los narcisos en el Geoparque de Las Loras, los cerezos en el Valle de las Caderechas, los gamones y sabinas en el Valle del Arlanza, y la lavanda y las encinas en el entorno de Caleruega.

Cada itinerario ofrece alternativas en coche o moto, BTT y senderismo, acompañadas de recursos naturales, patrimoniales y actividades complementarias que permitirán descubrir iniciativas agroturísticas, así como eventos culturales y gastronómicos del territorio. Programa que ha tenido una gran acogida por el visitante en la Feria.

La propuesta de Burgos en Fitur incluyó asimismo la presentación de contenidos vinculados al eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, un acontecimiento de alcance internacional que situará a la provincia como punto destacado de observación.

Durante los días de feria se sucedieron diferentes presentaciones vinculadas al turismo cultural y patrimonial, entre ellas la incorporación de Santa Gadea del Cid como octavo municipio burgalés a la red de Los Pueblos Más Bonitos de España. Donde el presidente de Sodebur Carlos Gallo, fue encomendado en el stand de TourEspaña para la entrega de este distintivo a su alcalde.

Asimismo, se ha dado a conocer los nuevos proyectos de conservación, interpretación y apertura al público del patrimonio histórico-artístico de la Archidiócesis de Burgos a través de la Fundación Ars Burguensis.

La agenda en Fitur también incluyó una presentación centrada en el auge del turismo cinematográfico, a través del espacio Fitur Screen, un ámbito en el que Burgos ha reforzado su posicionamiento en los últimos años gracias a la Burgos Film Commission.

En este marco, se ha puesto en valor la ruta turística asociada a los largometrajes 'El bueno, el feo y el malo' y 'La huella del mal', que rodó Blanca Suarez, y que recorre distintos enclaves de Burgos y permite descubrir el territorio a través de escenarios reales vinculados a los rodajes.

Además, las dos Rutas del Vino de la provincia de Burgos, Arlanza y Ribera del Duero, hicieron varias presentaciones para dar a conocer el enoturismo, así como negocios locales con experiencias diferenciales para el destino.

Durante la feria se han mantenido 19 reuniones profesionales con turoperadores, empresas de movilidad, plataformas especializadas, proyectos vinculados al cicloturismo y al turismo activo, empresas tecnológicas y creadores de contenido turístico, entre otros, con el objetivo de explorar nuevas vías de colaboración y promoción del destino Burgos.

Cultura y proyección creativa

La agenda cultural de Burgos en Fitur ha tenido un protagonismo especial durante el fin de semana. Durante el sábado tuvo lugar la actuación De zarramacos y gallos. El carnaval tradicional en Mecerreyes, una manifestación única que conserva rituales, personajes y simbolismos ancestrales vinculados al ciclo agrícola y las celebraciones de inviernos.

Por otro lado, la Asociación Histórico-Cultural Infanzones 974 de Castrojeriz dio a conocer 'De caballeros villanos a infanzones. La entrega del Fuero de Castrojeriz', una recreación histórica que permite divulgar el pasado jurídico y social de la villa.

Amplia repercusión mediática en el sector

La presencia de Burgos en Fitur ha venido acompañada de una intensa actividad en medios de comunicación, con más de 15 entrevistas y reportajes en radio, televisión y prensa especializada del sector turístico.

Entre otros, el destino ha estado presente en programas como En Clave Turismo de RNE, Agrosfera de TVE2, espacios en Telemadrid y Vive Radio, así como en revistas y medios especializados en turismo, outdoor, viajes experienciales y gastronomía. Estas entrevistas han permitido difundir las principales novedades del destino, con especial atención a Caminos en flor, Santa Gadea del Cid, el astroturismo y las propuestas culturales y rurales de la provincia.

Toda esta labor se ha realizado en coordinación y complementándose con las acciones de la ciudad y su Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos).