Obús: «Es más difícil sobrevivir en el mundo del rock que en una isla desierta»

Constancia y pasión. Con el viento a favor o remando contracorriente. Solo así es posible forjarse una carrera musical fructífera y duradera. Porque los días de vino y rosas pueden dar lugar a tragos amargos, resacas que se antojan eternas pero que no tienen por qué serlo. Y Obús, banda de referencia en el heavy metal español, ha demostrado con creces su resiliencia durante casi medio siglo.

La vida pasa en un suspiro, pero aún queda mucha tela por cortar. El grupo al completo da fe de ello y sabe de sobra que la próxima cita, en el festival BurgoRock este sábado 4 de octubre, se juega en una «plaza importante». De nuevo en la sala Andén 56, esta vez en compañía de Triaje, Akaldo, La Excavadora y Parabellum; volverá a estallar el Obús.

Pregunta. Casi medio siglo al pie del cañón. ¿Da vértigo pensar lo rápido que pasa el tiempo?

Respuesta. Es increíble lo rápido que ha pasado. Una vida entera. Pero bueno, estás en un concierto, encima del escenario, y parece que estás todavía en los años 80, que no ha pasado el tiempo. Ha sido en un suspiro. Cuando haces algo que te gusta, que es tu pasión, el tiempo pasa muy rápido

P. Nuevo tema (Siempre hacia delante) y concierto en el Palacio de Vistalegre el 13 de diciembre con la formación original. Una fecha histórica, sin duda.

R. Un nuevo tema, simple y sencillamente. Acompañado, por supuesto, de lo más importante: el concierto en el Palacio de Vista Alegre con la formación original. Hacía mucho tiempo que no estábamos con nuestros antiguos compañeros. Con Juan Luis Serrano hace ya 21 años y con Fernando Sánchez 17.

Realmente, va a ser un concierto histórico. Y muy importante para nuestros seguidores. Hay cantidad de gente joven que nunca pudo ver a la formación original y va a ser una oportunidad única. Entre otras cosas, porque en principio solo vamos a hacer este concierto de reunión.

P. ¿Alguna sorpresa que se pueda avanzar sobre esta cita? Imagino que habrá lista de invitados...

R. Queremos que sea la formación original de Obús al cien por cien, así que no habrá invitados. Las sorpresas vendrán de cara al repertorio. Hemos preparado canciones que muchos de nuestros seguidores, desde hace mucho tiempo, esperan escuchar en directo. Por supuesto, toda esta presentación musical estará rodeada de una muy buena puesta en escena; es algo que siempre hemos cuidado.

P. ¿Cabría la posibilidad de replicar este reencuentro de cara a 2026?

R. En principio va a ser un concierto único, no hay ningún plan para replicar más en 2026. Es un concierto único que nadie debería perderse. Sobre todo la gente que nos lleva siguiendo durante muchos años.

P. El mes de julio fue sumamente intenso. Argentina, Colombia, Chile, Ecuador… ¿Sigue respondiendo como siempre el público latinoamericano?

R. Siguen respondiendo los fanáticos, como allí los llaman, que tenemos desde hace mucho tiempo. Ha sido una gira muy bonita, el público lo ha dado todo y, la verdad, hemos venido muy satisfechos. Posiblemente, el año que viene volvamos por las tierras de nuestros hermanos americanos.

P. En nada, la segunda edición del BurgoRock. ¿Qué significa Burgos para Obús?

R. Es una plaza importante. No solo porque Fortu naciese allí. Siempre hemos encontrado en Burgos una gran acogida y estamos deseando que llegue ya el sábado para tocar en el BurgoRock. Sabemos que nos va a acompañar cantidad de gente y no vamos a defraudar. Lo vamos a dar todo, como siempre hacemos.

P. Vais a compartir cartel con Guille, guitarrista de Akaldo. Solo tiene 15 años y es un crack. ¿Algún consejo?

R. ¡Madre mía! Eso me recuerda a mis tiempos de juventud, cuando empecé con esa edad más o menos (o algo menos).

Tiene toda una vida de música por delante. Que insista, que nunca baje los brazos, que siga siempre hacia adelante. Siempre digo que es muy difícil vivir de la música, pero si es tu afición no tienes por qué estar guiada hacia la profesionalidad. Se puede disfrutar de la música sin vivir de ello. Si te planteas vivir sí o sí, igual luego vienen muchas frustraciones.

Lo importante es tener tu banda, tocar y divertirte. Si luego surge algo más, pues genial. Personalmente, cuando empecé no me planteaba vivir de la música. Me compré mi guitarra, mi primer ampli; monté mi primera banda y cogimos un local de ensayo. Otros amigos del instituto igual iban a jugar al fútbol o al tenis los fines de semana. Yo iba a tocar porque era lo que me apasionaba. Después fuimos afortunados y hemos podido vivir durante mucho tiempo de de la música. Aun así, la música no tendría que ir unida al dinero. Es algo para disfrutar y divertirse.

P. Después de la gira, ¿cuáles son los planes de futuro de Obús?

R. Continuar con otra gira. Seguiremos lanzando de vez en cuando material nuevo y esperemos que la salud nos siga acompañando para aguantar todavía unos cuantos años más. Seguimos teniendo salud, ganas e ilusión.

P. ¿Qué es más difícil: sobrevivir en el mundo del rock o en una isla desierta?

R. Es mucho más difícil sobrevivir en el mundo del rock. La verdad es que ha sido un camino muy duro. Hemos tenido una trayectoria muy larga, pero no una trayectoria lineal de estar siempre arriba y de mega éxitos. Hemos tenido nuestras subidas y nuestras bajadas. Muchos compañeros no han podido continuar, se quedaron en el camino. Apenas salían conciertos y mucha gente tuvo que abandonar.

También vas cumpliendo años, vienen responsabilidades familiares, hijos y demás. Hay que pagar facturas, hay que comer, hay que cuidar de la familia. Por eso mucha gente se quedó en el camino, porque realmente es muy duro sobrevivir y vivir del rock.