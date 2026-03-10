Distintas realidades, misma red de apoyo

Amor Cámara (derecha), artífice de la muestra 'Otra Realidad' en el CREER, junto a su hermana Esther, presidenta de Aeppeva.ÓSCAR CORCUERA

Los focos apuntan directamente al funambulista. Avanza con «incertidumbre» por la cuerda floja, aferrado a su pértiga para no perder el equilibrio. Le queda «mucho camino por delante», pero al menos es consciente de que no está solo. El vértigo se atenúa al mirar abajo y comprobar que un círculo humano sujeta una malla enorme. Cada vez que caiga, volverá a coger impulso. Y seguirá hacia delante, aunque sea desde la casilla de salida, avanzando poco a poco bajo una carpa de circo en la que nadie querría actuar.

La imagen descrita es un cuadro. Un regalo de la artista burgalesa Amor Cámara al Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras (CREER) y al conjunto de la sociedad. Puro simbolismo, bajo el título Esperanza y apoyo, donde nada queda al azar. Hasta el más mínimo detalle tiene su propio significado, desde el funambulista (paciente) y su dichosa cuerda floja (patología) hasta la pértiga (diagnóstico). También, cómo no, esa imprescindible red integrada por «familiares, amigos, servicios sociales e instituciones». Lejos en apariencia, cerca de corazón, «se miran y hablan entre sí para ayudar al enfermo» con el firme objetivo de evitar su «aislamiento».

¿Por qué un circo? Para que «haya optimismo» a pesar de todo. Por eso la exposición Otra Realidad, abierta al público en el CREER hasta el 31 de marzo, se nutre de colores, movimiento y un inusual manejo de los ángulos. Frente a lo aparentemente normativo, las obras torcidas -en el fondo rectas- de Cámara ofrecen nuevas perspectivas que «te hacen pensar y jugar con la mente». Gracias a ello, consigue «impactar y sorprender». Pero no porque lo diga ella. Lo corroboran quienes ya han plasmado sus impresiones en el libro de visitas.

Puede que Esperanza y Apoyo, específicamente creado este mismo año para ser donado al CREER, sea el cuadro más representativo de la muestra. Sin embargo, hay piezas como ADN. Todos iguales, todos diferentes que navegan en la misma dirección. Aquí la geometría manda. El planteamiento es mucho más esquemático pero no exento de mensaje. Lo mollar del asunto es que «todos los ojos están a la misma altura aunque miran en distinta dirección». Poco importa el color de cada cual y sus circunstancias. Al fin y al cabo, apostilla la autora, «compartimos entre el 99,6 y el 99,9% del ADN».

Se mire por donde se mire, aunque muchos no quieran verlo, «es más lo que nos une que lo que nos separa». En lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad. Quizá más incluso cuando pintan bastos, bien lo sabe ella y también su hermana Esther. Ahora bien, la idiosincrasia de ADN va más allá de lo que parece. Porque puede, y debe, «representar a las enfermedades raras, el racismo y muchas otras cosas».

Cuatro colecciones forman parte de esta muestra. Cuatro realidades que se retroalimentan entre sí. Inclinadas, dinámicas, sobresalientes y geométricas. En dos y tres dimensiones, cambiando la perspectiva del espectador en un abrir y cerrar de ojos. Ahí está la gracia, más allá del innegable talento de la artista, de una exposición que hace apenas unos días hizo llorar a una madre. De alegría, por supuesto, al observar emocionada cómo su hija, usuaria del CREER, interpretaba las obras con pasmosa genialidad.

Quien cuenta la anécdota es Esther, la mejor relaciones públicas que Amor jamás hubiese deseado. Tomó buena nota el pasado mes de septiembre durante la estancia de Otra Realidad en Covarrubias y ahora se ofrece gustosamente a ejercer de guía. Según cuenta, la obra de su hermana «ha removido la mente de niños y mayores». Y ella, encantada de la vida, disfruta transmitiendo mientras «la persona deja volar su imaginación».

A Esther le toca de cerca todo lo que rodea a esta exposición; no solo por lazos familiares. Presidenta de la Asociación Española de Pénfigo, Penfigoide y Enfermedades Vesiculoampollosas (Aeppeva) y activista sanitaria de armas tomar, presume humildemente de haber colaborado con Fran Herreros en Trazos Sonoros, la colosal obra de 20 metros cuadrados elaborada en directo durante la Noche Blanca de 2014 que todo visitante del CREER observa al poco de entrar. Al principio, reconoce, le daba «mucha vergüenza» contarlo. Ahora todo lo contrario. De hecho, rememora entusiasmada tan «preciosa» experiencia dejándose llevar, hasta arriba de pintura en el Arco de Santa María, por la música de David Romero-Pascual.

«Lo has clavado», le dijo la presidenta de Aeppeva a su queridísima Amor cuando vio los primeros esbozos de Esperanza y apoyo. Como paciente de una enfermedad rara, se sintió «impactada» porque «refleja realmente cómo te sientes». De repente, se acordó de lo mal que lo pasó al tener que explicar a sus sobrinos, que «eran chiquitines», por qué su cuerpo estaba repleto de ampollas. Bien angustiada estuvo, aunque sin motivo, pensando en que «no quería que se asustaran».

De Castilla al mar

Burgalesa de pro, Amor Cámara lleva muchos años fuera de su tierra. En sus primeros recuerdos emerge una caja de acuarelas, su juguete predilecto «antes que cualquier otra cosa». Por circunstancias de la vida, ha ido «dejando y cogiendo» la pintura hasta que en 2019 decidió montar su propio estudio en Jerez de la Frontera (Cádiz), su lugar de residencia desde hace más de 25 años.

Su afán por la «innovación» para «sorprender al espectador» transita por enclaves imaginarios y otros muchos, afortunadamente reales, que conoce como la palma de su mano. Como la Catedral de Burgos de cuerpo entero o la enigmática vidriera del Sarmental. Y el sur, desde luego, con el mar siempre presente. Dos mundos, en apariencia contradictorios, a los que jamás se vería capaz de renunciar. Porque el frío, aunque pele, jamás arruga los paisajes castellanos que tanto le enamoran.