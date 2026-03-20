San José, «el héroe en el silencio»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Todavía resonando este fin de semana su onomástica, acaecida el pasado jueves, san José es uno de los personajes más importantes pero a la vez menos conocidos del culto cristiano, a pesar de su gran presencia en la tradición católica. Además del 19 de marzo, donde celebramos su condición de padre putativo de Jesús, también el 1 de mayo conmemoramos su condición de trabajador con la festividad de San José Obrero. Sin ir más lejos, su presencia en la ciudad de Burgos es enorme.

El cementerio municipal lleva su nombre y están la parroquia de San José Obrero (calle San Pedro de Cardeña), el convento de San José y Santa Ana (plaza de Santa Teresa) y el convento de San José (calle Emperador). Además, una de las mejores capillas de la Catedral lleva su nombre, aunque también es conocida por la Presentación y la Consolación, y san José está presente en dos grandes obras de arte: la imagen de San José con el Niño, de Juan Pascual de Mena, y el lienzo de la Sagrada Familia, pintura valiosísima de Sebastiano del Piombo, donde san José apenas se deja entrever a la derecha del cuadro.

«José siempre ha sido una figura secundaria. Por ejemplo, en el arte casi siempre aparece en el bastón florecido, que es el símbolo de su elección divina como esposo de la Virgen María, y otras veces en sus trabajos de carpintería, reforzando su labor humilde y silenciosa... El gran elemento de la figura de san José, y así creo que lo quiso el Creador, es reforzar el papel de que muchas veces lo pequeño hace grandes las historias de los personajes», destaca Raúl María Mir Coll, autor de la novela ‘El evangelio secreto de José de Nazaret’, recién publicada por la editorial San Pablo.

Mir Coll es natural de Barcelona y vive en Monzón (Huesca). Trabaja como gestor de aguas para comunidades de regantes y mucho de su trabajo lo desarrolla en provincias de Castilla y León. «Desde hace nueve años tengo una vinculación muy estrecha con la provincia de Burgos. Por mi trabajo paso mucho tiempo en la Ribera del Duero, el entorno de Lerma, Castrojeriz, Sasamón, Villadiego, Melgar... Tengo una ingeniería con una delegación en Aranda y desde ahí damos servicio a todas estas localidades. Es una tierra que me encanta, al igual que sus gentes», indica.

San José con el Niño, obra del escultor toledano Juan Pascual de Mena, en la capilla de San José o de la Presentación de la Catedral de Burgos.DARÍO GONZALO

Este es el cometido profesional de Mir Coll desde 2011, pero antes se dedicaba a algo muy diferente: la labor editorial. «Trabajé en Herder, fui director editorial en el Grupo Planeta, creé las editoriales Belacqva y Styria... Me considero padre de más de 900 libros», dice con simpatía y cita al totémico editor y traductor Enrique Murillo como su maestro en el universo libresco. «Pero, tras un grave problema económico, dejé los libros y me reinventé. Siempre me ha interesado mucho el medio ambiente y, gracias a las vinculaciones de mi familia con la agricultura y la viticultura, vi que había que dar soluciones a la actividad hídrica para las comunidades de regantes. Ahora estamos trabajando para unas 200 de toda España», explica.

Por su labor profesional, el autor está muchísimas semanas fuera de casa y eso le facilita su vocación literaria. «Paso bastante tiempo viajando solo, lo que me ofrece mucho tiempo para reflexionar y hacer oración. Suelo apartarme de las autovías, prefiero conducir por carreteras nacionales donde hay poquísimo tráfico. Se disfruta de una paz increíble yendo por esos paisajes maravillosos, así puedo pensar sobre pasajes de la obra literaria en la que esté trabajando e incluso grabar audios para que no se me olvide, claro», ríe.

El Jesús literario

Hay una cierta tradición en la literatura sobre reinterpretar los textos de los cuatro evangelistas y abordar la figura de Jesucristo desde varios prismas, ideologías y corrientes políticas, algunas con resultados más que polémicos. Novelas tan famosas como ‘Rey Jesús’ (Robert Graves, 1946), ‘La última tentación de Cristo’ (Nikos Kazantzakis, 1953), ‘El Evangelio según Jesucristo’ (José Saramago, 1991) o ‘El Evangelio según el Hijo’ (Norman Mailer, 1997), son algunos ejemplos. Entre las publicaciones españolas recientes podemos destacar ‘El evangelista’ (Adolfo García Ortega, 2016) o ‘El profeta’ (José María Zavala, 2025), sin olvidar del éxito mundial de la saga ‘Caballo de Troya’ de J. J. Benítez. Pero la obra de Raúl Mir Coll va por otro lado.

‘El evangelio secreto de José de Nazaret’, publicado por la editorial San Pablo, comienza con el viejo artesano lidiando con sus últimos estertores de vida, acompañado por su mujer María y su hijo Jesús, mostrando una lúcida consciencia de que le queda poco tiempo para pasar a la otra vida. «Os he pedido que estéis conmigo esta noche porque mi corazón ya no puede callar más. He vivido en silencio casi toda mi vida... el silencio del carpintero, del siervo y esposo fiel, del guardián del misterio. Pero este silencio, hoy, quiero romperlo para que lo llenen mis últimas palabras, palabras que nacen del alma y que hablan del amor que os tengo. Y compartir con vosotros el sentido verdadero de mi vida».

La procesión de San José Obrero en Burgos se celebra cada 1 de mayo.DARÍO GONZALO

«En los evangelios canónicos, san José aparece muy poco. Le podemos encontrar en la Anunciación, en el nacimiento de Jesús y en algunos episodios de la infancia de Cristo, como cuando se pierde en el templo. Y nada más», señala el escritor. «Además, es el único de la familia de Jesús que nunca habla en primera persona ni se registra ningún discurso suyo. Se ha generado la idea de un José con un silencio contemplativo, que actúa más que habla, protegiendo y cuidando a su familia, pero no tenemos un recorrido vital como personaje», indica y subraya que «en mi obra he intentado llenar con imaginación los huecos que los evangelios dejan vacíos. Pero no como la creación de un nuevo evangelio, sino como una meditación literaria y espiritual», admite el autor de obras como ‘El equilibrio vital’ (Alféizar, 2019) o ‘El pozo de la promesa. Cartas de la samaritana de Sicar’ (Mensajero, 2026).

La vida de Jesús no está totalmente contada en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entre los cuatro narran su nacimiento, infancia y luego hay un gran vacío de casi dos décadas hasta que comienza su ministerio público alrededor de los 30 años. Esa es la época en que Mir Coll mete su pluma e imagina la vida de José y su familia. «En la novela quiero reflejar cómo era esa vida sencilla, de acompañamiento, de protección, de trabajo en la carpintería, de sus conversaciones con Jesús, de sus relaciones con los demás», explica. «También cómo José fue modelando el corazón de Cristo para cuando marchara de casa y comenzara su predicación. A lo largo de la novela voy anunciando en pequeñas pinceladas lo que sería a posteriori el mensaje de Jesús. No se puede entender la vida pública de Jesús si no ha habido anteriormente una intensa relación entre padre e hijo».

Devoción por san José

«En ese taller humilde, rodeado del aroma de la madera fresca y el susurro del viento que entraba por la ventana, comprendí que mi labor no era solo manual, sino espiritual. Era parte de un plan que trascendía el tiempo, una llamada a mantener viva la fe y la esperanza de su pueblo, mientras esperaba que el Mesías viniera a cumplir la promesa hecha a sus antepasados», dice san José en un pasaje de la novela.

La Virgen María y san José sostienen al Niño Jesús en la escena central del retablo mayor de la capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos. Las tres tallas son obra de Diego de Siloe.DARÍO GONZALO

Mir Coll admite que la figura de san José le ha sido de gran auxilio para su crecimiento personal. «Le tengo una gran devoción... Soy padre de familia, tengo un hijo que nació con una discapacidad que ha tenido varios problemas de salud muy graves y la dimensión espiritual de san José me ha ayudado a entender cómo la paternidad se puede vivir aceptando la voluntad divina», asevera. «En algunos pasajes que san José habla del dolor, del sufrimiento, de infortunios sobrevenidos... era mi propio corazón el que hablaba. Que la novela se narre en primera persona hace que sea mucho más cercana y que aumente la empatía con el lector y la fuerza del mensaje espiritual y humano que yo buscaba».

Preguntamos a Raúl Mir Coll por cómo se vive la fe en los tiempos que corren. Y es muy claro en su respuesta. «Los valores profundos como el sacrificio, la humildad, el desprendimiento o la entrega a los demás se están diluyendo. Vivimos en un sociedad en que prima el interés personal y los ‘likes’ en las redes sociales y en los medios de comunicación, en vivir deprisa sin apreciar algo tan importante como el silencio, donde, además de con Dios, cada persona se encuentra con uno mismo», reflexiona. «Esa espiritualidad ‘light’ que se está poniendo de moda busca beneficios inmediatos, pero no un compromiso profundo como el que adquirió san José, el héroe en el silencio, que tuvo un papel fundamental desde el no reconocimiento».

Además de los cuatro evangelios canónicos, Mir Coll se ha servido de los evangelios apócrifos, la encíclica de Juan Pablo II ‘Redemptoris custos (Guardián del Redentor)’ y la encíclica del papa Francisco ‘Patris Corde (Con corazón de Padre)’, publicada por el 150º aniversario de la declaración de san José como patrono de la Iglesia Universal por parte del papa Pío IX. «Y también otros muchos libros, pero principalmente la novela es una recreación literaria de mi imaginación», concluye el escritor.

‘El evangelio secreto de José de Nazaret’ de Rául Mir Coll está a la venta en la librería de la Casa de la Iglesia (C/ Eduardo Martínez del Campo, 10 bis), pero también se puede encargar en cualquier otra librería de Burgos.