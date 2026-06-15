Séptima generación de ganaderos y la mejor leche de cabra de Castilla y León

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Toda la vida entre vacas y ovejas hasta que decidieron apostar firmemente por el caprino. Allá por 2009, los hermanos Porres (Fernando y Francisco) adquirieron 40 ejemplares de murciano-granadina. Después otras 60. Y tan bien les fue que decidieron ampliar la explotación. La misma que acaba de alzarse con el Premio Cincho 2026 en el apartado de Calidad de la Leche de Cabra de Castilla y León.

Fernando (veterinario con Máster en Dirección y Administración de Empresas) y Francisco (ingeniero técnico agrícola) lideran la séptima generación de ganaderos de su familia. «De forma ininterrumpida», apostilla Fernando, con orgullo, mientras repasa la fraternal trayectoria de FPD Agro Gen, la explotación que siempre soñó tener en su querida Tordómar (Burgos) para demostrar a todo el mundo que «el medio rural está lleno de oportunidades».

Mantuvieron los hermanos Porres el ovino lácteo hasta la pasada Navidad. Ahora se centran en el caprino, con una explotación que ronda los 700 animales, sin renunciar de todo al vacuno cárnico. Si de leche hablamos, su principal cliente es Quesos Cerrato (Baltanás, Palencia), cuya pertenencia a la cooperativa Agropal facilita la adquisición de materia prima a FPD Agro Gen. Comercio de proximidad, de tú a tú, para mantener vivos los negocios familiares en los pueblos.

Aun así, la autosuficiencia es marca de la casa en esta explotación burgalesa. Gracias a la agricultura, los hermanos Porres disponen de sus propios forrajes y aprovechan el estiércol como abono. También prescinden de herbicidas, por lo que su modelo es «prácticamente ecológico». Partiendo de esta base, Fernando revela que «cada decisión, desde la alimentación hasta el manejo del ganado o el control sanitario, influye en la calidad final de la leche».

El objetivo, como no podía ser de otra manera, siempre fue «alcanzar los más altos estándares de excelencia». La clave, según Fernando, reside en compaginar «trabajo, formación y mucha dedicación». Día a día, con los pies en la tierra pero sin ponerse límites. Y siendo conscientes, en todo momento, de que «todavía tenemos mucho que mejorar».

«Nunca llevamos a las cabras al límite de su capacidad productiva» Fernando Porres, veterinario y ganadero

Bien sabe este veterinario burgalés que «es imposible dedicarte a la ganadería si no te gusta». Y no duda en ensalzar el desempeño de Francisco, quien «lleva la carga fuerte de la explotación». No se le escapa, en cualquier caso, que el sector -sobre todo si hablamos de lácteo- afronta múltiples problemas. El más acuciante, por norma general, es el de la «rentabilidad».

«Ahora mismo no estamos en un mal momento», reconoce a sabiendas de que ahora mismo «con los precios que hay se puede funcionar». Sin embargo, recuerda que «ha habido épocas en las que tenias que secar animales porque había que poner mucho dinero al mes». Sea como fuere, los hermanos Porres siempre han primado la calidad por encima del rendimiento. Dicho de otra forma, «nunca llevamos a las cabras al límite de su capacidad productiva».

Con planes de futuro y el afán de seguir creciendo paso a paso, Francisco aboga por el desarrollo de una «ganadería moderna, sostenible y capaz de competir al máximo nivel». Y añade, mirando hacia su patria chica, que «trabajamos desde Tordómar con la convicción de que la calidad no entiende de tamaño ni de ubicación».

El reconocimiento de FPD Agro Gen en los Premios Cincho 2026, promovidos por la Junta de Castilla y León a través del Itacyl, no ha pasado desapercibido en su entorno geográfico. Para la alcaldesa de Tordómar y vicepresidenta de la Diputación Provincial, Inmaculada Sierra, este galardón «es un orgullo para todo el pueblo y para toda la comarca del Arlanza», ya que «reconoce el esfuerzo, la constancia y el compromiso con la calidad de una empresa que genera actividad económica, empleo y oportunidades en nuestro medio rural».

«Tordómar es un pueblo pequeño, pero cuenta con grandes profesionales y empresas que trabajan cada día para construir futuro», enfatiza la regidora sin pasar por alto que «Fernando y Francisco representan una nueva generación de empresarios rurales que combinan conocimiento, innovación y arraigo a la tierra». Dicho esto, concluye que el Cincho 2026 obtenido por FPD Agro Gen «sitúa a nuestro municipio en el mapa de la excelencia agroalimentaria y refuerza la imagen de una comarca dinámica, moderna y con enormes posibilidades de desarrollo».

Agradecidos por el reconocimiento aunque sin perder de vista el horizonte de crecimiento sostenido que ambos se marcaron hace tiempo, los hermanos Porres consideran que el Premio Cincho 2026 a la Calidad de la Leche de Cabra de Castilla y León «también pertenece a Tordómar y a la comarca del Arlanza». Su vinculación a la tierra que les vio nacer y desarrollarse profesionalmente constituye, sin lugar a dudas, un impulso más que necesario para mantener la ilusión intacta. No es de extrañar, por lo tanto, que se sientan «orgullosos de contribuir a proyectar una imagen de calidad, innovación y futuro» que va mucho más allá de la provincia de Burgos.