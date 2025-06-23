La Tizona como símbolo de «excelencia», «desarrollo» y «humanismo consecuente»

Publicado por D. S. M. Burgos Creado: Actualizado:

De bien nacidos es ser agradecidos. No hay mejor refrán para resumir la razón de ser de los Premios Campeadores. Un galardón que va más allá de lo simbólico, de la palmada en la espalda, del reconocimiento público. El brillo de la Tizona, emblema eterno del Cid por los siglos de los siglos, permite poner en valor el desempeño de quienes contribuyen a que Burgos siga creciendo. Y Ricardo García, director de Operaciones de Benteler, se lo merecía con creces.

La primera edición de estos premios impulsados por EL CORREO DE BURGOS - EL MUNDO congregó, en el hotel NH Collection Palacio de la Merced, a representantes de múltiples ámbitos que forman parte del engranaje socioeconómico -tanto público como privado- de una ciudad que no se pone límites. Ahí es donde entran en juego personas como García, que se llevó la Tizona al aunar valores clave como la «excelencia», pasión por el «desarrollo» de la industria local y un «humanismo consecuente» que debiera ser un modelo a imitar.

«Contar con Ricardo entre nuestros paisanos es un aliciente y un aliento», señaló la editora de EL CORREO DE BURGOS - EL MUNDO, Adriana Ulibarri, después de remarcar que «eso que llamamos perfección» solo está al alcance de aquellos que «se dedican con ahínco a una actividad», ya sea a nivel empresarial, asociativo o vital.

No se trata de una «simple concesión» para «idealizar trayectorias». Lo explicó perfectamente el director de este periódico, Ricardo García Ureta, dejando claro que la única pretensión de los Premios Campeadores es «poner el foco en aquellas personas que, desde distintos ámbitos, contribuyen de forma concreta a desarrollar nuestra provincia».

«Un Campeador lucha y sale victorioso», sentenció García Ureta mientras recordaba que la Tizona representa, desde el siglo XI, «la alegría del triunfo del mayor de los hombres». No había, por lo tanto, mejor símbolo para agradecer la «convicción» y la «capacidad para avanzar» del galardonado, tan tenaz como don Rodrigo Díaz de Vivar y «profundamente ligado a esta tierra».

Más de tres décadas de vinculación a Benteler dan para mucho. Lo que más destaca, tal y como expuso Ulibarri, es el afán de García por conseguir «las más altas cuotas de competitividad». «Impecable», a su juicio, la «brillantez de sus éxitos» en una travesía tan larga como «impagable» por la «generosidad» desprendida en todo este tiempo en favor del «beneficio colectivo».

Pese a ello, la editora de EL CORREO DE BURGOS - EL MUNDO advirtió que alcanzar la cima y buscar nuevos horizontes no es un camino de rosas. Para avanzar, según indicó, conviene tener en cuenta que «las prisas y los vértigos no son buenos». Y Benteler, con García situando a Burgos en lo más alto, ha demostrado con creces que «los proyectos se construyen con constancia, tenacidad y determinación».

Visiblemente emocionado, García se mostró «profundamente agradecido» nada más recibir la Tizona. Fiel a su impronta, se comprometió a seguir poniendo todo de su parte para que la industria burgalesa, en este caso ligada al sector de la automoción, continúe siendo todo un referente dentro y fuera de España.

No solo estuvo arropado por su familia. A lo largo de los años, el director de Operaciones de Benteler se ha ganado el respeto y admiración de muchos. Por eso, no faltaron a la cita representantes de todas las administraciones públicas. En primera línea, con ganas de darle la enhorabuena, se encontraban la alcaldesa, Cristina Ayala; el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez; el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente; la vicepresidenta tercera y portavoz del equipo de Gobierno en la Diputación Provincial, Inmaculada Sierra, y el delegado territorial del Ejecutivo autonómico, Roberto Saiz.

Tampoco se perdieron esta primera entrega de los Premios Campeadores el rector de la Universidad de Burgos (UBU), José Miguel García, ni el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Miguel Ángel Benavente. Cabezas visibles ambos de dos estamentos que colaboran, desde diferentes frentes, para que la industria local se fortalezca, innove y plantee nuevas cotas de expansión.

Quedó claro, durante la gala, que Burgos se sitúa en el «epicentro» de «vertiginosos cambios» que no se deben desaprovechar. A este respecto, Ulibarri consideró que la movilidad, que ya «invade todos los órdenes de la vida personal y profesional», constituye una imperante palanca para el desarrollo de una tierra con potencial de sobra en numerosos sectores.