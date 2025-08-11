«Primaria no tiene que trabajar más, sino usar mejor sus recursos»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

En la presentación de Eva Asensio como nueva gerente de Atención Primaria de Burgos, apuntó que había dejado el fonendo para asumir la gestión con ilusión y con ganas. No se arrepiente de aparcar la parte asistencial de su vida menos en un momento. «Menos cuando voy a mi pueblo, veo a mis pacientes, para mi siguen siéndolo, sí que me da un poquito de pena». Medio año como responsable de la Atención Primaria, la puerta de entrada de los pacientes al sistema sanitario pero la más ninguneada, sigue empeñada en adaptar este servicio, que ve como «el pilar de la sanidad pública» a la nueva realidad.

Pregunta- Tras estos primeros meses de contacto, ¿está la Atención Primaria mejor o peor de lo que esperaba?

Respuesta- Ha sido una época muy intensa, con muchísimo aprendizaje, muchos nuevos retos, tanto profesionales como personales. Y, bueno, pues el escuchar a mis compañeros, escuchar a los compañeros de los centros de salud, escuchar también al resto de los gerentes, pues me ha ayudado a ser más consciente de la realidad que la Gerencia de Atención Primaria de Bordos es muy compleja.

P- ¿La dispersión es un hándicap?

R- Estamos en una provincia con una dispersión enorme. Tenemos más de 200 kilómetros de norte a sur y más de 14.000 kilómetros cuadrados. Cubrimos todo con 37 centros de salud, de ellos 15 son urbanos, con las peculiaridades que tienen los centros urbanos, y 22 centros rurales, que son totalmente diferentes y que también tienen sus peculiaridades. En números globales, para cubrir todo eso, tenemos 1.400 trabajadores, y con todo ello cubrimos en torno a 360.000 cartillas. Como burgalesa no es algo que me pillara por sorpresa, pero encontrarte esto encima de la mesa al llegar da vértigo. Al mismo tiempo es ilusionante y apasionante.

P- ¿Cuáles son esas debilidades detectadas que quiere atacar de manera prioritaria?

R- Primero, tenemos que intentar aumentar la accesibilidad a los centros de salud urbanos que es una de las cosas que nos demanda la población. Y, por otra parte, creo que es necesario reorganizar los recursos el servicio al medio rural, con el fin de que haya soluciones más realistas, más adaptadas a la realidad actual de nuestros pueblos. La infraestructura de la Atención Primaria no ha cambiado en décadas, pero nuestros pueblos no son los de hace 20 años. Tenemos que ajustarnos a lo que necesita el paciente.

P- ¿Cómo se articularía ese nuevo enfoque a los centros rurales siempre más difíciles de cubrir de profesionales?

R- Hay que dar mayor protagonismo para la enfermería, tanto en la atención urgente en los ámbitos urbanos como en la atención al paciente crónico en el ámbito rural. La característica hoy de los pueblos es el envejecimiento de la población y eso genera mucha patología crónica donde el seguimiento de la enfermería es fundamental. La manera de reorganizar todo el sistema pasa por reorganizar la enfermería. Es una línea de planteamiento que se ha tardado en ver, pero ahora ya estudios suficientes que lo avalan.

P- ¿A qué se refiere cuando apunta a mejorar la accesibilidad de los centros de salud?

R- La accesibilidad es la capacidad que tiene un equipo de Atención Primaria de dar respuesta a la demanda del usuario. Es decir, cuando un paciente pide consulta, la capacidad que tiene ese equipo de resolver la demanda de ese paciente. A veces no es la demanda que él pide, pero sí la demanda que se le puede ofertar de una manera más eficaz. Entonces, ahí creo que tenemos que trabajar. Mejorar la accesibilidad exige generar circuitos de canalización de la demanda más adecuado a cada una de las situaciones que nos plantea el paciente.

P- En el centro de salud no sólo hay médicos ¿no?

R- La tendencia es a preguntar por el médico. Por tú médico de cabecera. Pero una de las grandes fortalezas que tiene la Atención Primaria es el equipo multidisciplinar que forman parte de un centro de salud. En él trabajan celadores, administrativos, TCAS, enfermería, pediatras, odontólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, matronas... O sea, es un equipo multidisciplinar donde cada uno aporta su rol y capacidad resolutiva. Lo que tenemos que hacer es saber canalizar a donde debe ir un paciente para que se resuelva el problema que presenta. Así se podrá dar una respuesta eficaz y, por otro lado, controlaríamos la demora.

P- ¿Cuánto hay que esperar en Burgos para entrar a la consulta del médico de cabecera?

R-La demora media en la provincia de Burgos es de 2,8 días. En algunos un poco más en otros un poco menos … Al final, la demora es un número que va ligado a un programa informático y que no podemos modificar. Es verdad que es una guía y que es un índice que nos ayuda a conocer algo que me parece que es muchísimo más importante, que es la accesibilidad de la que hablábamos antes, que es la de dar una respuesta rápida al problema que presenta un paciente. Pero ganar en accesibilidad no puede ser a costa de la calidad. No por aumentar mucho las agendas y aumentar mucho las citas, vamos a dar más calidad. Es decir, Atención Primaria no tiene que trabajar sino utilizar mejor los recursos que tenemos.

P- ¿Qué estrategias están implementando ese mejor uso de los recursos?

R- Las agendas son como un cuaderno con cuadrados libres. 35 huecos. El sistema asigna esos huecos libres. Pero no se pueden sobrecargar agendas y eso lo logramos mediante una correcta canalización de la demanda que nos llega al centro de salud. Lo que tenemos que intentar hacer primero es no sobrecargar las agendas mediante una correcta canalización de la demanda de atención. Así cuando se acude con una urgencia la enfermera gestora de casos urgentes, figura en la que estamos trabajando mediante un sistema de gestión compartida de la demanda, valora primero a los pacientes que llegan sin cita ese día y, después de la exploración, pasa al médico o si necesita otro tipo de atención y controlar así la presión asistencial.

P- ¿Ya está en funcionamiento?

R- Hay varios modelos y lleva tiempo funcionando en todos los centros la gestión compartida de la demanda. Aunque cada centro de salud tiene su peculiaridad y estamos intentando adaptar esos modelos a cada uno de ellos para ver cuál se adapta mejor y optimizar todos los recursos. No es algo nuevo. Es una continuidad del trabajo donde buscamos mejorar la accesibilidad pero no a costa de la calidad.

P- ¿Cómo están las plantillas de médicos? ¿Se han cubierto todas?

R.- Ahora tenemos las plantillas con las vacantes prácticamente cubiertas. Nos faltarían dos en la zona norte que estamos ya a punto de cubrir. Hemos conseguido que de los últimos MIR R4 se hayan incorporado 13 al sistema sanitario. Dos están fidelizados y otros 11 están con contrato. De esta manera, hemos podido cubrir todas las plazas de Urbano y hemos podido crear dos plazas nuevas que Burgos llevaba tiempo necesitando, pero que no habíamos podido hacerlo por falta de personal. En el medio rural es lo que tenemos pendiente. Aunque más que reforzar es poder adaptarnos a una demanda cambiante.

P- ¿A qué se refiere?

R- Es que, a veces, como pasa ahora mismo, la Zona Norte especialmente se llena de personas que no pertenecen a la población habitual y la demanda de servicios se dispara pero tenemos recursos para la situación ordinaria. Entonces lo que nos falta en realidad son refuerzos para esta zona. Estamos cubriendo ese pico de demanda en gran parte por la carga de ese refuerzo la llevan los profesionales encima.

P- ¿Hay otras zonas críticas por el incremento de población en verano?

P- En la parte norte hay mucha población, sobretodo del País Vasco, que ya no solo están en verano sino que van alargando su estancia. Y en la parte sur de la provincia tenemos a la gente de Madrid que también acuden para allá. Son zonas que a lo largo del año están despobladas, pero en momentos puntuales hay una sobrepoblación a la que hay que prestar servicio.

P- Hablando del vecino País Vasco, ¿es difícil competir con Osakidetza y servicios de otras comunidades por los médicos disponibles?

R- El foco de atracción al final depende de muchos factores. Tener unos estudios de Medicina en la ciudad será clave. Estamos hablando de una carrera que lleva diez años mínimo y en ese tiempo quien más quien menos se ha echado una pareja, ha formado una familia, se arraiga a un territorio y es más difícil que se vaya. La gente suele terminar en los lugares donde se ha formado. Y mientras tenemos eso, hay que trabajar para que cuando conozcan este lugar como espacio de trabajo quieran quedarse.

P- ¿ ¿Cómo se hace atractivo?

P- Teniendo buenas condiciones laborales, trabajando ya no solamente en lo que es la consulta que a todos los profesionales les gusta, pero quizás ir más allá que lo que es puramente clínico. Hacer investigación, hacer docencia, técnicas de diagnóstico más actualizadas como estamos haciendo con retinografía, la ecografía, hacer equipos multidisciplinares con trabajo con comunidad. Es decir, enriquecer la atención sanitaria y que vaya más allá del trabajo de pasar consulta. Se trata de trabajar en equipo con otros profesionales, trabajar en comunidad, relacionarte con otros compañeros a nivel hospitalario. Permitir trabajar con más flexibilidad, pero además de ofrecer retos profesionales, éstos redundan en una mejora de la atención sanitaria del día a día del profesional y del usuario.

P- Antes de captar a los profesionales especializados en Medicina Familiar y Comunitaria, ¿Cómo se puede atraer a profesionales a esta especialidad?

R- Es que la Medicina de Familia y Comunitaria no se conoce. En las facultades durante muchos años no se ha explicado, no todas las facultades tienen una asignatura como tal y no se ha reconocido no sé si por la población, por la sociedad… o no se ha sabido transmitir como una especialidad. Y lo que no conoces, no te puede atraer. Yo espero que los estudios de Medicina en Burgos pongan el foco en la formación en Atención Primaria.

P- ¿Burgos es atractiva a nivel formativo de Médicos Internos Residentes en Medicina de Familia?

R- Desde luego que marcamos la diferencia. Tenemos la unidad docente más grande de Castilla y León, y no estará muy lejos de ser la más grande de España. Contamos con 98 tutores, para formar 126 profesionales en MIR e IR, en formación, y con 18 equipos de atención primaria como docentes y reconocidos como centros docentes. Estamos preparados para recibirlos y formarlos en una especialidad que es apasionante.

P- Además de consultas, fonendos y servicios hay ladrillo del que hablar. ¿Cuándo se pondrá en marcha el nuevo Centro de Salud García Lorca?

R.- A fecha de hoy nosotros no tenemos comunicación de que se vayan a modificar los plazos, con lo cual entendemos que se van a mantener.

P.- ¿Están preparados para ponerse manos a la obra en cuanto se recepcione el edificio?

R.- En lo que nos corresponde a la Gerencia de Atención Primaria tenemos todo el mobiliario en el almacén listo para instalarlo y poner inaugurarlo cuanto antes. Estamos deseando dar esa buena noticia a los pacientes y usuarios de esa zona básica de salud que llevan tanto tiempo esperando por un centro de salud nuevo pero también para los profesionales que puedan trabajar en un espacio más cómodo. Y para acortar al máximo los plazos, en lo que a nosotros competen, hemos comprado todo el tema de mobiliario para que, en cuanto tengamos la recepción, empezar a instalarlo. No queríamos esperar a recepcionarlo para licitar el equipamiento porque son tiempos que no queremos perder.

P.- Y la obra de ampliación de las Huelgas, ¿en qué momento están?

R.- Es el siguiente centro que tenemos en marcha con el proyecto aprobado. En este caso va a ser una ampliación que nos va a permitir tener más espacio para prestar los servicios desde Atención Primaria. Tanto lo que hacemos ahora como los servicios que queremos aumentar de cada al futuro y este espacio nos permitirá realizar.

P.- ¿Qué servicios son esos que queréis hacer en el futuro?

R.- Pues iremos mirando a ver según los espacios que tenemos pero por ejemplo tenemos la Unidad de Afrontamiento del Dolor Crónico que es un proyecto muy bonito que estamos haciendo desde el año pasado. Nos permite dar respuesta a los pacientes con dolor crónico a través de la fisioterapia y de un equipo multidisciplinar que trabaja con ellos. Lo tenemos ahora en las Torres y vamos a intentar llevarlo ahora a las Huelgas con el fin sobre todo de tener más espacio para poder hacerlo. Luego tenemos muchos proyectos que, si tenemos más espacio, iremos ampliando, pero serían unas unidades específicas de este tipo según un poco lo que se necesite

P.- ¿Y aquí que plazo se maneja?

R.- Lo que a mí compete que es el equipamiento y ponerlo en marcha haremos como con el Centro de Salud de las Torres, empezaremos a trabajar lo antes posible para acortar plazos del equipamiento teniéndolo antes de la entrega del proyecto.

P.- La ampliación del Centro de Salud de Huelgas, ¿conllevará movimiento de cartillas de otros centros de salud cercanos?

R.- Esto es algo que no podemos decidir todavía porque a corto plazo no va a ser y la ciudad es un espacio vivo. Hay que saber por dónde va creciendo para ver cómo ajustar la población a los centros de salud y que éstos sean lo más eficientes posible. Entonces cuando se vaya acercando el momento de entregar la obra veremos lo que nos vamos a encontrar, ahora es pronto para anticiparnos si va a haber una organización o no.