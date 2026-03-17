Las elecciones barrio a barrio: Avenida de la Paz, G-2 y G-3 y la Zona Sur dan la victoria al PP

Una de las urnas desplegadas en el colegio Venerables en las Elecciones de Castilla y Leon este 15 de marzo.Oscar Corcuera

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El bipartidismo se consolida en la ciudad de Burgos tras las elecciones a las Cortes de Castilla y León del 15M. El análisis por distritos confirma la victoria del Partido Popular en la capital burgalesa, aunque con una ligera pérdida de apoyo respecto a las europeas de 2024. Mientras, el PSOE recupera terreno en todos los barrios y Vox se consolida como tercera fuerza política.

Así ha sido la evolución del voto en la capital durante las elecciones autonómicas del 15M

El PP ha logrado 31.570 votos en la capital, lo que le permite volver a liderar el resultado electoral en Burgos, algo que no ocurría en unas autonómicas desde 2015. Sin embargo, los populares pierden algo de impulso respecto al 9 de junio y registran 14.100 papeletas menos que hace dos años, lo que supone un descenso del 4,3%.

Aun así, el Partido Popular se impone en seis de los nueve distritos de la ciudad. El voto popular se concentra especialmente en el centro y en el gran distrito del Centro-Este. Uno de los grandes bastiones populares vuelve a ser el Distrito 5, que abarca la zona centro-este, desde la avenida de la Paz y Reyes Católicos hasta los barrios del G-2 y G-3. Allí los populares suman 11.649 votos, el 36,8% del total, y mantienen su hegemonía electoral desde las generales de 2019. No obstante, estos resultados quedan lejos de sus mejores cifras, registradas en 2016 (15.710 votos) y 2023 (15.072).

En el Distrito 1 (Centro Histórico) el PP obtiene 223 papeletas, mientras que en el Distrito 2 (San Lesmes y Calzadas) alcanza 1.189 votos. El PP también lidera en la Zona Sur (Distrito 6), con 2.582 votos, y en el entorno de Huelgas, Cellophane y La Castellana (Distrito 7), donde suma 2.215 apoyos. En ambos casos la formación gana, aunque pierde algo de apoyo respecto a las europeas de 2024.

El PSOE recupera terreno en todos los barrios

El Partido Socialista mejora resultados en los nueve distritos de la capital, impulsado en parte por la fragmentación del voto a la izquierda del PSOE. Los socialistas mantienen sus feudos tradicionales en Gamonal-Capiscol, donde crecen un 28% con 2.185 votos más, y en San Pedro de la Fuente, Fuentecillas y la barriada San Juan Bautista, donde suman 2.866 apoyos, un 29% más que hace dos años.

Además, el PSOE recupera el Distrito 4, que incluye Vadillos y la avenida del Cid. En esta zona se convierte en la fuerza más votada con 560 papeletas, por delante del PP, que logra 464.

En el conjunto de la ciudad, el PSOE vuelve a superar los 30.000 votos, algo que solo ha ocurrido en cinco ocasiones en las últimas 13 citas electorales. La última vez fue en las elecciones generales de 2023, cuando alcanzó 34.559 apoyos. En comparación con las europeas de 2024, los socialistas recuperan 6.400 votos en la capital burgalesa.

Vox se consolida como tercera fuerza en Burgos

Vox se sitúa como tercer partido en Burgos y logra prácticamente duplicar sus resultados de 2024. La formación obtiene 14.475 votos, frente a los 7.244 registrados en las elecciones europeas. Se trata además de uno de los mejores resultados históricos del partido en la ciudad.

El crecimiento se produce en todos los distritos, aunque es especialmente significativo en Gamonal, donde pasa de 1.657 votos a 3.806. También crece con fuerza en el Centro-Este, donde logra 5.245 apoyos, frente a los 2.686 de hace dos años.

Ciudadanos y Podemos caen a mínimos históricos

La situación contrasta con el desplome de Ciudadanos, que hace siete años llegó a competir con el PP en Burgos. En las generales de 2019 alcanzó 22.628 votos, pero en esta cita electoral se queda en 525 apoyos en toda la ciudad, un descenso del 39%.

En tres distritos no llega ni a diez votos, mientras que sus mejores resultados se concentran en el Centro-Este (188 votos) y Gamonal (122). Podemos también atraviesa uno de sus peores momentos electorales en Burgos. La formación morada se queda en 839 votos, la mitad que en las europeas de 2024.

Por su parte, IU-Sumar-Verdes Equo se sitúa como cuarta fuerza política en la ciudad con 1.732 votos, aunque también pierde apoyo respecto a los 2.565 votos de los anteriores comicios.

SALF pierde la mitad de sus votos en Burgos

El desgaste también alcanza a Se Acabó la Fiesta (SALF). En apenas dos años ha perdido la mitad de sus apoyos en la capital burgalesa. La formación pasa de 2.941 votos en las europeas de 2024 —tras la irrupción de Alvise Pérez— a 1.731 votos en estas elecciones.

Sus mejores resultados se concentran en Vadillos (618 votos) y Gamonal (463). Destaca también el resultado en Cellophane, Huelgas y La Castellana, donde alcanza 203 apoyos y se sitúa como cuarta fuerza.