Los accidentes con patinete eléctrico caen a la mitad en Burgos en lo que va de 2026

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Hace apenas un año, los accidentes con patinete eléctrico encendían las alarmas en Burgos. Hoy, la tendencia da un giro o quizá es solo una tregua, pero a estas alturas de 2026 los siniestros se han reducido a la mitad.

El año pasado por estas fechas, los incidentes registrados por el Centro de Emergencias 1-1-2 sumaban 26, entre los 23 percances circulatorios entre vehículos de movilidad personal (VMP) y turismos, y otros 3 atropellos. Entre enero y abril de 2026, son 12 los avisos recibidos para atender emergencias con un patinete eléctrico involucrado, de los cuales 9 se consideran accidentes viales al producirse en calzada y con dos vehículos afectados, mientras que el número de atropellos, en este caso a peatones, es el mismo: 3.

La disminución porcentual en el número de siniestros es de casi un 54% y resulta muy llamativa la comparación en este comienzo de año, puesto que durante 2025, los accidentes se dispararon. El ejercicio anterior acabó con más de un centenar de percances, hasta 104, mientras que en el 2024 se contabilizaron 58.

Los datos de los accidentes en los cuatro primeros meses de este 2026 son incluso más moderados que los que se reflejaban en la estadística de 2024. En estas mismas fechas se contabilizaban hasta 16 incidentes, de los cuales dos fueron atropellos. Por tanto, en este año la estadística del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León refleja que hay cuatro percances menos que en un año en el que la siniestralidad fue más comedida que en 2025.

Coincidiendo con el incremento del uso de los patinetes eléctricos, se acrecentó el debate ciudadano sobre la seguridad de esta forma de circular por las ciudades, especialmente porque muchos de los percances se saldaron con algún herido de gravedad y en ocasiones los lesionados eran menores de edad.

En los 9 accidentes contabilizados este año en vías públicas como el bulevar, la calle Vitoria, plaza Castilla, Mariana Pineda o la calle Emperador, donde se produjo una colisión entre coche y patinete eléctrico, fue necesario movilizar a los servicios de emergencia para atender a heridos. Lo mismo sucedió en los tres atropellos que se han producido entre marzo y abril en calles como Islas Baleares, calle Vitoria y Esteban Saez de Alvarado. En los 12 percances contabilizados este año hubo al menos un herido.

Los factores que hay detrás de la disminución de accidentes con vehículos de movilidad personal son múltiples. Y van más allá de lo que se podría pensar, que en estos primeros meses del año se usa menos el patinete eléctrico por culpa de las inclemencias meteorológicas que afectan a la ciudad, porque ahí está la comparación con el mismo periodo del año pasado, de 26 a 12.

Así que se puede decir que entre las causas de esa reducción de la siniestralidad está el mayor control por parte de los agentes de Policía Local sobre el uso de este tipo de vehículos para moverse por la ciudad. También se puede relacionar con la entrada en vigor de nuevos requisitos para circular en patinete eléctrico puestos en marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Con la aprobación del real decreto que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Vehículos, la DGT activó una medida necesaria para aplicar la Ley 5/2025. Esta norma, en vigor desde el 2 de enero, exige que todos los vehículos de movilidad personal (VMP) cuenten con un seguro. Sin embargo, ese seguro no podrá contratarse si el vehículo no está previamente inscrito en el registro. Por tanto, a la hora de circular por las ciudades, los agentes municipales ya pueden solicitar al usuario este tipo de documentación.

Esta circunstancia se une al hecho de que a comienzos de este año, la Policía Local de Burgos anunció que se iban a dotar de un dinamómetro homologado, que ya se utilizaba de manera pionera en otras ciudades como Valencia, para medir con exactitud la velocidad que alcanzan los patinetes eléctricos.

Así, son cada vez más las herramientas de control para vigilar el correcto uso de los patinetes eléctricos en las ciudades, que contribuyen a la prevención de los accidentes. En este tiempo en el que ha aumentado el uso de esta forma de moverse por las ciudades, también se notó que las llamadas al teléfono de incidencias del Ayuntamiento de Burgos, el 010, aumentaban para denunciar quejas por el tránsito de patinetes por las aceras.