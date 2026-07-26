Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La peregrinación a Santiago de Compostela vive desde hace unos años un tiempo de cambios. Las modas han puesto en boga otras rutas jacobeas frente al tradicional Camino Francés y las cada vez más frecuentes olas de calor del verano comienzan también a modificar los hábitos de unos caminantes que buscan etapas menos exigentes y temperaturas más amables para alcanzar la capital gallega.

Así lo atestigua el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos, Jesús Aguirre, gran conocedor de la Ruta Jacobea y de los viajeros que pernoctan en las instalaciones del albergue municipal de Burgos, en la casa de los Cubos, en la calle Fernán González.

Con motivo del día de Santiago, este sábado, Aguirre repasa cómo van los datos de pernoctaciones en lo que va de este año y explica la importancia que tiene este 25 de julio, Día del Apóstol Santiago, con numerosos actos culturales, que se desarrollarán hasta el 2 de agosto. Burgos vuelve a reivindicar su papel como una de las grandes etapas del Camino Francés.

Son muchos los peregrinos, que retrasan su viaje al otoño o lo anticipan a la primavera en busca de temperaturas más suaves, mientras otras rutas jacobeas ganan protagonismo entre quienes se deciden a emprender la marcha.

El calor empezará a dejarse notar en las cifras del albergue municipal con los datos que se vayan conociendo de julio y agosto. Hasta el pasado 30 de junio, un total de 8.500 peregrinos habían pernoctado en las instalaciones que gestiona la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos, alrededor de 400 menos que en las mismas fechas del pasado año. Un ligero descenso que desde la asociación califican de «simbólico», pero que atribuyen tanto a las olas de calor que en junio dejaron días de elevadas temperaturas como al auge de otros itinerarios jacobeos, especialmente el Camino Portugués.

«Con este calor se hace mucho más duro el Camino», explica el presidente de la asociación, que añade que la razón fundamental de ese ligero descenso está en el «excesivo calor, que invita a reflexionar antes de comenzar a andar». Las altas temperaturas obligan a modificar las rutinas habituales de los peregrinos, que adelantan la hora de salida para evitar las horas centrales del día y buscan etapas menos exigentes durante la etapa estival.

Normalmente, los meses más fuertes de actividad en el albergue municipal de cara al incremento de pernoctaciones son mayo, septiembre e incluso, últimamente, octubre por las temperaturas más benignas. Si bien es cierto que julio y agosto continúan siendo meses importantes al coincidir con el periodo vacacional, cuando las personas tienen más tiempo libre para plantearse una ruta de estas características.

El fenómeno afecta especialmente a quienes recorren el Camino por etapas y cuentan con una mayor flexibilidad a la hora de organizar el viaje. Por el contrario, los peregrinos que llegan desde países más alejados mantienen sus planes con mayor frecuencia al dedicar varias semanas para completar los 800 kilómetros que separan los Pirineos de Santiago de Compostela. «Los que vienen de Corea del Sur o de Estados Unidos empiezan en Roncesvalles o en Somport para hacer el Camino completo y es más complicado que cambien sus fechas», explica Aguirre.

Precisamente, el carácter internacional del Camino continúa siendo una de las principales señas de identidad del albergue municipal burgalés. Ocho de cada diez peregrinos alojados en la Casa de los Cubos durante el primer semestre del año procedían del extranjero. De las 8.500 personas que han pernoctado en el albergue hasta el 30 de junio, 7.000 eran extranjeros frente a los 1.500 peregrinos españoles registrados.

Las nacionalidades apenas varían respecto a ejercicios anteriores. Los peregrinos surcoreanos continúan encabezando la lista, seguidos de italianos, franceses, estadounidenses y alemanes. Entre los españoles, la comunidad de Cataluña vuelve a situarse a la cabeza, seguida del País Vasco, la Comunidad Valenciana y Madrid.

No obstante, desde la asociación recuerdan que las cifras del albergue municipal únicamente representan una parte del volumen total de peregrinos que llegan a Burgos. Muchos optan por alojarse en hoteles, hostales, pensiones o viviendas turísticas, lo que convierte al Camino en uno de los principales motores turísticos de la ciudad durante buena parte del año. El albergue cerró 2025 con 19.840 estancias, 714 menos que en 2024, cuando pernoctaron 20.554 personas.

Los números evidencian también cómo el Camino Francés ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente veraniego. La estampa de miles de peregrinos concentrados durante julio y agosto comienza a dar paso a un flujo más repartido a lo largo del calendario, impulsado tanto por la búsqueda de temperaturas más suaves como por una mayor diversificación de los perfiles de los caminantes.

A ello se suma la creciente competencia de otras rutas jacobeas que han ganado popularidad durante los últimos años. El Camino Portugués se ha convertido en una alternativa cada vez más demandada entre quienes buscan recorridos más cortos o menos masificados, una circunstancia que también contribuye a explicar el ligero descenso registrado este año en Burgos.

Pese a ello, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago se muestra optimista respecto al futuro del Camino Francés. La mirada está puesta ya en el próximo Año Santo Compostelano, que se celebrará en 2027, y que esperan sirva para reforzar la proyección internacional de la principal ruta jacobea que atraviesa la provincia burgalesa.

«Deseo que se potencie fundamentalmente este Camino, que es el que tenemos la suerte de que pase por Burgos capital y provincia», reivindica Aguirre, quien recuerda la importancia histórica y cultural que el Camino Francés ha tenido para la ciudad durante siglos.

Día del Apóstol

La festividad del apóstol Santiago servirá precisamente para poner en valor ese vínculo. Los actos organizados por la Asociación de Amigos del Camino comenzaron este viernes con un concierto en la iglesia de San Nicolás de Bari abierto tanto a peregrinos como al público en general. La actuación de ‘El Cuarto de Cristal’ fue una oportunidad de disfrutar de la música en uno de los tesoros del patrimonio eclesiástico de la ciudad.

Las celebraciones continuaron este sábado con un pasacalles de bandas de gaitas ‘Foles e Ferreñas’, del Centro Gallego, que recorrió el centro histórico entre las 18.30 y las 19.30 horas para desembocar en la plaza de Santa María para la misa solemne en el altar mayor de la Catedral de Santa María, con el arzobispo emérito burgense, Fidel Herráez. La misa estuvo armonizada por componentes de los Coros de Cámara Tiento y Vadillos, así como por el Quinteto emiHolia.

Al finalizar la eucaristía, estaba prevista la actuación en la plaza de Santa María del Grupo de Danzas Burgalesas Tierras del Cid.

El Coro Iubilo Bilbao realizará, por su parte, unas etapas haciendo el Camino de Santiago por la provincia y, por este motivo, van a ofrecer dos conciertos en la ciudad y otro en Castrojeriz. Serán el viernes, 31 de julio, en la iglesia de San Lorenzo, con la participación en la misa y después la actuación coral de sus integrantes, con entrada libre hasta completar aforo.

El programa de este año se extiende hasta el 2 de agosto, cuando la coral bilbaína tiene previsto llegar a Castrojeriz. La actuación se desarrollará en la iglesia de San Juan.