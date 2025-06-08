La Feria del Libro de Burgos ya vislumbra su 50 aniversario: «Va a ser muy especial»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«Cuando me hice librero, hace ya seis años, pensaba que me había hecho del equipo perdedor. Ahora mismo no lo cambio por un bar como modelo de negocio ni de broma». Más claro, agua. No pudo haber tomado mejor decisión Víctor Arnaiz cuando decidió asumir junto a Sara, su pareja, las riendas de la librería Dina 4 en Gamonal. Sin evaluación de riesgos ni estudios de mercado previos, tan solo por puro amor a las letras. Desde entonces, no se pierden ni una edición de la Feria del Libro de Burgos, que este domingo baja la persiana cosechando un notable incremento de las ventas respecto al año pasado.

«Una de las claves cuando sacas libros a la calle es el clima», apunta el presidente de la Asociación de Libreros de Burgos, Álvaro Manso, al corroborar el éxito de la presente edición tanto en ventas como en participación. Lo mismo daba que se tratase de presentaciones o actividades paralelas. «Los autores han tenido, todos los días, un lleno más o menos importantes. Eso significa que eran los adecuados y que la gente les esperaba». Y a destacar, por supuesto, la «participación de los chavales los fines de semana».

«Todos los días, prácticamente, hemos facturado más que el año pasado», confirma Arnaiz incapaz de explicar a ciencia cierta el por qué de este fenómeno. «No sé si es el factor tiempo, la Noche Blanca o que la luna está creciente». Quién sabe, puede que sea una mezcla de todo y algún que otro aliciente que se nos escape. Lo importante, a fin de cuentas, es que el resultado no puede ser más satisfactorio.

Sara, de la librería Dina 4, en su caseta de la Plaza Mayor.TOMÁS ALONSO

La Feria del Libro echa el cierre, pero la edición de 2026 ya está sobre la mesa. Más antelación de la debida, pero tiene su lógica al cumplirse 50 años de existencia. «Tiene que notarse», enfatiza Manso mientras adelanta, plenamente convencido, de que «va a ser muy especial».

«Como asociación tenemos que estar muy orgullosos», subraya el representante de los libreros burgaleses. Para subir el listón, ardua tarea, no solo se pondrá el foco sobre los autores. También se pretende «innovar» en cuanto a formatos, configurar una «programación mejor» e incluso apostar por el streaming para amplificar las diferentes citas de la feria. De momento «hay muchas ideas», pero el principal objetivo es que «la gente lo recuerde».

Variedad y sorpresas

Arnaiz se autodefine como «mal vendedor». Así lo percibe, entre risas, porque -salvo excepciones muy puntuales- ofrece una «oferta diferente». Demasiado underground, podría decirse. Lo bueno, tal y como ha podido constatar desde su primera incursión en la feria, es que en la variedad está el gusto. Además, «si todas las casetas tenemos lo mismo no tendría sentido».

Lo que no imaginaba el librero de Dina 4 es que Ser fascista está mal, de Don Julio, se situaría en el top de ventas. También le sorprendió gratamente el éxito de Anarquía para jóvenes (y para quienes no lo son tanto), de Carlos Taibo, que «curiosamente es mucho más relevante de lo que cabría suponer». De igual manera, le llamó la atención la acogida de Contramemoria. Una historia oral de más de cuatro décadas punkis y feministas, de Maritxu Alonso. No lo tenía en su catálogo, pero lo incorporó a petición de un cliente y ha venido para quedarse.

A punto de desmontar las casetas y con un balance inmejorable, salta a la vista que el sector atraviesa un buen momento. Y ferias como ésta, tal y como apunta Manso, «son simplemente un reflejo de esta situación». Arnaiz, por su parte, recuerda que «cuatro de cada cinco lectores son mujeres, le pese a quien le pese». Sea como fuere, lo cierto es que Burgos ha vuelto a demostrar su pasión por la lectura y capacidad de atracción con grandes autores como Javier Cercas, Rosa Montero, Fernando Aramburu o José Ángel Mañas.