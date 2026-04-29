El poder del cómic para fomentar la lectura y el espíritu crítico en las aulas

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Un simple meme refleja a la perfección los tiempos que nos toca vivir. Ese que dice «mucho texto, bro». Se utiliza a modo de chanza cuando alguien se explaya más de la cuenta en un mensaje, pero también sirve para definir a la «sociedad de TikTok» en la que nos movemos, sobre todo las nuevas generaciones.

Baste la siguiente anécdota para ponernos en contexto. La cuenta, desde su propia experiencia, José Ignacio Pérez Maté, profesor del instituto Félix Rodríguez de la Fuente. 27 años en la enseñanza y la pasión intacta aunque a veces dé la sensación de que llueve sobre mojado. «Mandábamos leer El nombre de la rosa. Pasaron los años y dejamos el libro porque a los chicos les costaba, así que poníamos la película en dos sesiones. Después vimos que también se les hacía largo porque muchos, hoy en día, tienen poca atención». Parecía una batalla perdida hasta que salió una novela gráfica «muy visual, con mucho nivel de concreción, que muestra en una sola viñeta una iglesia románica que se describe en cinco o seis páginas».

El cómic, si no como tabla de salvación, al menos como aliciente. Por algo es el noveno arte, capaz de «transmitir una serie de emociones y de recursos que quizás otros géneros, también interesantes como el cine en la literatura, no consiguen». Sergio Izquierdo Betete, docente en el Pintor Luis Sáez y guionista de varias novelas gráficas, comprobó hace tiempo, a pie de aula, que el poder de las viñetas puede alimentar el gusto por la lectura, la inquietud académica y, sobre todo, el espíritu crítico.

Fue a raíz de unas jornadas sobre el mundo del cómic vinculadas al Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE) cuando un grupo de profesores burgaleses llegó a la conclusión de que había que dar un paso más. A través de seminarios con distintas ramificaciones en función de las «asignaturas», el «contexto» y los «niveles» del alumnado, se fue tejiendo una red colaborativa para compartir información y recursos educativos. Al final, dicho proyecto ha cristalizado en Cómic y Didáctica, una plataforma virtual, a modo de «almanaque», que recoge lecturas recomendables y materiales de apoyo para trabajar en clase.

La web, fruto de la contribuciones de cada uno de los implicados, ha sido desarrollada por Pérez Maté e Izquierdo Betete junto a Vïctor Gómez Muñiz (La Merced), artífice de Victorias y Derrotas. La Historia a través del balón, y Carlos Javier Ferrero Martínez, también profesor del Félix. Y como se trata de un proyecto participativo con vocación de ampliar su catálogo, nada mejor que presentarlo en sociedad. Este mismo miércoles, para más señas, en la Biblioteca Pública de San Juan a partir de las 19:00 horas.

«La idea es dejarla abierta para que se pueda unir más gente a nosotros e ir añadiendo materiales», precisa Pérez Maté tras advertir que el cómic «permite a los chicos llegar a determinados conocimientos antes que la lectura porque es más visual». Al hilo de esta cuestión, tanto él como su compañero coinciden en que el manga triunfa hoy en día entre los adolescentes. De hecho, «las estadísticas nos muestran que los chavales de entre 2 y 4º de la ESO, e incluso de Bachillerato, lo están consumiendo de una manera aceleradísima».

No es de extrañar, visto lo visto, que centros como el Pintor o el Diego Porcelos cuenten ya con su propio Club de Manga y Cómic. «Cada vez se está apuntando más gente», indica Izquierdo Betete, gratamente sorprendido, al observar cómo el alumnado devora obras tanto japonesas como europeas de distintas temáticas. Acto seguido, vuelve a la estadística para subrayar que «aunque se lee menos en comparación con las generaciones anteriores, los menores de 30 son los que más y sobre todo mujeres».

A la hora de configurar Cómic y Didáctica, tampoco se puede obviar las aportaciones, en forma de ponencia, de autores como Mikel Begoña (Ötzi), Javier Martínez Sancho (La Promesa. Antoni Benaiges. El maestro que prometió el mar) o Fernando Llor (Subnormal. Una historia de acoso escolar). Gracias a sus ellos, los promotores de esta iniciativa pudieron conocer de primera mano «cómo se hace la obra, qué piensan, qué temas dejan fuera o por qué analizan las cosas desde cierto punto de vista».

En el caso de Subnormal, que Izquierdo Betete trabajó en Medidas de Atención Educativa (MAE), el impacto fue notable. «Al principio les hace gracia el título, pero cuando vamos descubriendo lo que pasó y que está basado en la historia real de un personaje de carne hueso (Iñaki Zubizarreta, a la postre jugador profesional de baloncesto) es verdaderamente duro. Además, en ocasiones da la sensación de que los chavales pueden revivir experiencias o situaciones que han conocido».

Otra experiencia llamativa, aparte de las charlas que ha dado en distintos centros gracias al cómic Demasiado en juego en el que aborda el problema de la ludopatía, fue la presentación de Memorias del Hombre Pájaro en la Semana Cultural del colegio Saturnino Calleja (Quintanadueñas). A Izquierdo Betete le resultó «muy motivador» descubrir que el alumnado, desconocedor de las andanzas de Diego Marín Aguilera, disfrutaba de lo lindo al descubrir «una historia tan sumamente importante en la historia de Burgos como la de la primera persona que inventó un aparato para volar».

Puestos a repasar la trayectoria la trayectoria del docente burgalés como guionista, Pérez Maté rememora su papel como «primer conejillo de indias» cuando vio la luz Gamonal. En el eco de un mismo recuerdo. Tanto le gustó que se llevó a sus alumnos a «revivir el barrio». De esta forma, logró mostrar con todo lujo de detalles esa arquitectura que María de la Fuente «plasma perfectamente» para analizar «cómo ha ido cambiando» y cómo podría articularse en el futuro. Mientras tanto, en el Pintor sirve como punto de «debate» para analizar el contexto crisis económica y luchas vecinales que, hace ya más de una década, copó la atención de todo el país e incluso más allá.