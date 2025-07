Caio Pacheco dice adiós al Tizona tras dos temporadas brillantes

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El CB Tizona se despide de quien ha sido su faro en la cancha durante las dos últimas temporadas. Caio Pacheco, referencia indiscutible del equipo tanto en juego como en carácter, no continuará en el club la próxima campaña. Su salida, aunque esperada por el alto nivel que ha demostrado y el interés que despertó en otros equipos, supone una pérdida notable para la estructura deportiva del conjunto burgalés.

Caio Pacheco llegó al Tizona procedente de un Real Betis que lo había relegado tras sufrir una lesión y fue el recordado Diego Ocampo quien confió en un director de juego con juventud, potencial y una inteligencia táctica de la que pronto sacó partido el entrenador gallego.

El jugador vivió en "dos años maravillosos" un idilio con Burgos del que se ha despedido en un vídeo colgado en su perfil de la red social X en el que expresa su reconocimiento al club "porque confió en mí desde el primer día", haciéndolo extensivo a todo el personal de la entidad, desde la parte técnica a los servicios sanitarios, entre otros, y, en especial a sus compañeros. "A todos esos con los que compartí cancha en estos dos años tan especiales y que me hicieron mejor como jugador y como persona", agradeció.

No se olvida Caio Pacheco de reconocer a "toda la gente de Burgos y del Tizona. A todos los aficionados que me hicieron sentir como si fuera mi casa desde el primer día y me abrazaron como si fuera su familia y eso lo valoré mucho y lo sigo valorando", explicó.

Pacheco dice adiós recalcando que su salida del club no es una despedida definitiva sino un "hasta luego". "Aúpa Tizona", exclama para poner fin a su aventura deportiva en Burgos.

Tras una primera temporada muy prometedora, el base brasileño renovó con Tizona para una segunda campaña en Primera FEB en la que ha sido mucho más que un director de juego. Aportó inteligencia táctica, liderazgo silencioso y una capacidad anotadora que sostuvo al equipo en algunos de los momentos más exigentes del pasado curso.

En 34 partidos disputados en LEB Oro en la 2024/25, firmó una media de 13 puntos y 5,3 asistencias por encuentro, cifras que le valieron para igualar el récord de asistencias de toda la competición. Fue, además, el segundo mejor asistente del equipo, un dato que subraya su peso en la construcción del juego.

Durante la campaña anterior ya había dejado señales de su crecimiento, con actuaciones como la que le valió el reconocimiento como MVP de la Jornada 21, tras anotar 26 puntos y repartir 8 asistencias. Por actuaciones como esa y por su personalidad en la cancha, la grada de El Plantío lo recibió como uno de los suyos desde su llegada.

La afición construyó una gran conexión con el base brasileño.TOMAS ALONSO

Desde el club se ha subrayado su capacidad de entrega y su identificación con los valores que definen al Tizona. “Caio no ha sido solo un jugador. Ha sido un líder, un ejemplo y un reflejo del carácter que define a este club”, señala la entidad, que también ha querido destacar que “ha dejado cada gota de sudor en la pista, en cada partido y en cada entrenamiento. Ha jugado con el alma y ha conectado con la grada de una forma muy especial”.

A lo largo de estos dos años, la figura del base brasileño, que llegó al equipo con Diego Ocampo al frente del banquillo, se convirtió en símbolo del esfuerzo colectivo y en una pieza insustituible en el vestuario. El Tizona pierde a un jugador clave que encarnó los valores de compromiso, humildad y ambición que el club azulón defiende.

La entidad burgalesa confirma su salida y se despide con gratitud y reconocimiento. “Hoy toca decir adiós, pero su huella quedará para siempre en el Coliseum, en el vestuario y en el recuerdo de una afición que lo sintió como uno de los suyos”, señalaron en un comunicado.

Bajas en la plantilla

La salida de Pacheco se une a la de Abdu Thiam, otro de los jugadores que se ganó un hueco en el corazón de los aficionados desde los tiempos de LEB Plata, conocida esta semana y las ya sabidas de Mo Soluade, Lance Jones, Jaume Lobo, Tidjan Keita, Đorđe Simeunović y Jordi Rodríguez.

Tizona se refuerza

Por el lado de los refuerzos, el club azulón ha incorporado a Gerard Jofresa, quien ya militó en las filas del Tizona en la temporada del regreso a la LEB Oro, así como a Jan Zidek, pívot checo de 2,04 metros de altura y 25 años; el base sueco Félix Terins; y el ala-pívot Gabriel Gil.

A mayores, han renovado para seguir vistiendo los colores del club nombres tan significativos como Ayoze Alonso, quien sumará su séptima temporada en Burgos; el catalán Arnau Parrado, cuya renovación se anunció este jueves; y el burgalés Totte Alonso.

Seoane, cuyo futuro aún no se ha desvelado, charla con Parrado, que acaba de renovar.TOMAS ALONSO

A estas alturas de preparación de la próxima campaña tras la incorporación de Jordi Juste como nuevo entrenador del primer equipo para la temporada 2025/2026, el Tizona cuenta con siete jugadores confirmados para comenzar la liga y queda por conocer el futuro de cuatro de los nombres que finalizaron la temporada pasada.

Tres de ellos son jugadores nacionales muy apreciados por la afición burgalesa y asentados en el club. Se trata de Ramón Vilá, Jacobo Díaz y Rodrigo Seoane, tres talentos nacionales cuyo futuro aún no ha sido desvelado, al igual que el del ala-pívot franco-guineano Tidjan Keita.

En el supuesto caso de que Tizona renovara a estos cuatro jugadores, aún dispondría de una o incluso dos plazas más en la plantilla, ya que el club azulón prefiere cerrar plantillas de 13 jugadores en previsión de posibles lesiones o circunstancias sobrevenidas.