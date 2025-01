Ayala troceará las inversiones pendientes dispuesta a negociar con el PSOE y Vox

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La lista de propósitos para 2025 de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, recoge la imperiosa necesidad de alcanzar acuerdos con la oposición, tanto a derecha como izquierda, para sacar adelante futuras inversiones. No le queda otra al PP tras su sonada y mediática ruptura con Vox, de ahí la «mano tendida» a sus exsocios de Gobierno sin obviar al PSOE -por lo menos de entrada- pese a sus numerosos encontronazos a lo largo de este mandato. Así las cosas, la regidora buscará el consenso con la oposición troceando en «pequeños paquetes» las modificaciones de crédito del presupuesto municipal. Pasará, como ya dijo en su momento, del 'partido a partido' al «proyecto a proyecto».

Ayala es consciente de que las negociaciones serán de todo menos coser y cantar. No obstante, ve «probable» que Vox apoye sus propuestas dadas las coincidencias entre ambas formaciones en numerosos proyectos de ciudad. Aparte, asegura no tener «ningún problema» en hablar con los socialistas. De hecho, le parecería «incomprensible» que unos y otros rechazasen aquellas inversiones orientadas a la «mejora de la ciudad». En tal caso, dicha postura obedecería a «cuestiones sectarias».

No oculta la alcaldesa esa «espina» aún clavada por la fractura del bipartito que, lógicamente, se traduce en una «pérdida de estabilidad» que obliga a realizar concesiones. Y aunque prefiera no echar más leña al fuego porque tampoco le conviene tensar la cuerda con Vox, insiste en que «nadie les ha echado, se han echado ellos solos». De esta forma, pretende recalcar que «la estabilidad de la ciudad no podía depender de quitar la ayuda a tres asociaciones» mientras hace hincapié en su «disponibilidad» para que prosperase una moción de censura que finalmente no ha tenido lugar.

Más allá de este revés en lo político, Ayala considera que «Burgos está en marcha». Nada que ver, a su juicio, la situación actual con la de hace año y medio. A su modo de ver, el regreso de los 'populares' a la Alcaldía ha servido para evidenciar la «inoperancia absoluta» del PSOE. No solo durante los cuatro años de mandato de Daniel de la Rosa, sino también a día de hoy, desde el Gobierno de Pedro Sánchez, con los presupuestos generales del Estado prorrogados desde 2022 y con «proyectos para Burgos que se eternizan o no llegan». Por ejemplo, el «Tren Directo».

«Es bastante triste que haya gente a la que le moleste que la ciudad prospere». Con estas palabras, la regidora saca pecho de un 2024 concebido para «empezar a trabajar los proyectos» y que ha culminado con 80 obras ejecutadas, una decena a punto de arrancar «en los próximos días», otras diez pendientes de finalización este año y 18 que se licitarán en cuestión de «semanas».

De lo ya ejecutado, con una inversión superior a los 10 millones de euros, Ayala destaca la remodelación del parque Félix Rodríguez de la Fuente, las mejoras en calles en los polígonos industriales de Villalonquéjar y Burgos Este, las campañas de asfaltado o la apertura de dos centros para que los mayores puedan jugar a las cartas.

También percibe un «cambio absoluto» en la forma de potenciar el ocio desde el Ayuntamiento. Según Ayala, se trata de una de las apuestas más «relevantes» de su Ejecutivo de cara a generar «más atracción» de puertas hacia fuera. Partiendo de esta premisa, celebra que actualmente «viene más turismo que nunca» gracias a eventos como la Semana Cidiana y nuevas propuestas, quizá más orientadas para los propios vecinos, como los Bailes de Tarde o los Domingos en el Espolón.

Otro de los grandes «hitos» del equipo de Gobierno sería la reconversión de la antigua Sociedad de Promoción Promueve en ProBurgos. Para Ayala, el cambio ha sido «muy sustancial». Sobre todo porque «antes se dedicaba a tener al vicealcalde (Vicente Marañón, de Ciudadanos) colocado y en silencio». Ahora, con el recién estrenado centro de interpretación Burgos Industria junto a la cafetería del Fórum Evolución, el objetivo es potenciar la candidatura a Ciudad Europea de la Cultura 2031, que al mismo tiempo se verá reforzada con la celebración de la Dance World Cup el próximo mes de julio.

El «desatasco» del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Cortes -«prácticamente en ruina»- tras el convenio con la Sociedad de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), la disolución de los consorcios de Villalonquéjar y del Desvío Ferrovario, el «punto de inflexión» en el pueblo antiguo de Gamonal con la pretensión de construir viviendas para jóvenes... Ayala no desaprovecha la ocasión de apuntarse tantos reprochando la «incapacidad» del anterior Ejecutivo, que se extiende a otros proyectos como el centro cívico de Fuentecillas o el Mercado Norte, que por fin parece tener fecha para su demolición.

A punto de empezar están estas dos actuaciones y otras tantas, con un montante global de 6,5 millones de euros, como el aparcamiento disuasorio de El Silo, la ampliación del bulevar o la remodelación del puente Castilla. Pendientes de licitación quedarían algunos de los proyectos estrella del PP como Expoburgos o el polémico ambigú del parque de La Isla.

Entretanto, Ayala también pone de manifiesto el «trabajo callado y muy duro» que se ha realizado desde el área de Personal para cubrir plazas vacantes y fijarse como meta, a lo largo de este 2025, la valoración de puestos de trabajo y un estudio de calidad del propio Ayuntamiento. A más corto plazo, el equipo de Gobierno confía en culminar su Plan de Industria antes de acabar el trimestre y el Plan de Talento, susceptible de contar con partida a partir de marzo a través de una modificación de crédito.