El PSOE pedirá en el Pleno de Burgos el cese de Francisco Salvador

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista pedirá en el Pleno ordinario de junio el cese inmediato del trabajador eventual Francisco Salvador que «ha sido señalado por supuestas conductas de presión e intento de prebendas fuera del marco jurídico en el caso de las ‘gastronetas’ del Paseo de la Isla». Así lo avanzó la concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Blanca Carpintero.

De esta manera serán dos las proposiciones que se debatirán en la sesión sobre esta cuestión: la presentada por el PSOE y la registrada por Vox, que pide además crear una comisión de investigación al respecto.

Carpintero, que no confirmó si los socialistas apoyarán la propuesta de Vox ya que la formación esperará al debate de la misma para tomar una decisión, calificó de «sorprendente la reacción de la alcaldesa ante esta situación». Y es que, los socialistas lamentan que «el mismo día que se aprobó la autorización para la explotación del espacio a la única empresa que había concurrido, Ayala decidiera anular la feria, castigando así a propios y a extraños».

Carpintero señala que Ayala «no ha tomado responsabilidades respecto a la actuación de este trabajador», pero «ha decidido castigar a empresarios y ciudadanía dejándonos sin propuesta gastronómica en una zona con múltiples actividades durante las fiestas». A este tenor, Carpintero se preguntaba «por qué no continuar con la propuesta gastronómica si todo está bien hecho». «Tire pa’ lante, señora alcaldesa», exclamó la concejal.

PAÑUELO

Al margen de la proposición, la concejal calificó de «vergüenza» las declaraciones del portavoz de Vox, Fernando Martínez- Acitores, sobre su descontento con que se entregue la recaudación de la venta del pañuelo de fiestas a la organización Burgos Acoge.

«Lo hacemos desde el conocimiento de la empatía y el acogimiento que caracterizan a la sociedad burgalesa, no solo con quienes ellos consideran que debe formar parte de ella, sino con todo el mundo», apuntó. La edil recordó que «Burgos Acoge trabaja de forma constante por crear una sociedad inclusiva y desde el PSOE apoyamos la decisión de entregar a la entidad la recaudación», añadió.

Trabajadores Fórum

Por otra parte, la edil avanzó que su formación se reunirá con los trabajadores de Scafo Eventos, empresa encargada de las labores técnicas del espacio, después de que parte de la plantilla haya puesto de manifiesto que la empresa «está incurriendo en supuestas irregularidades e ilegalidades».

En este sentido, señaló que el Ayuntamiento de Burgos es el «responsable último del proceder de la empresa adjudicataria» y «no se pueden echar balones fuera».