La falta de presupuesto afecta a 12 obras. «La pinza Vox-PSOE ralentiza cuestiones de ciudad»

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, realizó una visita a las obras de remodelación de la sede de Protección Civil donde habló del retraso en la aprobación del presupuesto.SANTI OTERO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Doce son las obras que había previsto el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos y que están sufriendo retrasos en su desarrollo por la falta de fondos. Su financiación está suscrita al presupuesto municipal de 2026. Finalizando el primer trimestre del año aún no está disponible . «Lamento enormemente que la pinza Vox-PSOE haya hecho que se ralentice durante cuatro meses la puesta en marcha de algunas cuestiones de ciudad», señaló la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

Las cuentas se presentaron para su aprobación inicial el 29 de diciembre. Según los cálculos de la primera edil en la tercera semana de enero, tras las alegaciones, se podría haber aprobado. Pero «la pinza Vox-PSOE decició que era mejor que Burgos no tuviera un presupuesto, en el que salvo dos inversiones, en todas las demás estaban de acuerdo, pero cuando se prefiere bloquear que andar conjuntamente, suceden estas cosas», apostilló.

12 obras en 'stand by'

El apartado que preocupa es el de las inversiones. El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Mansó, enumeró algunos de los proyectos que podrían estar ejecutándose o cerca de iniciar las obras pero están paralizados por falta de presupuesto. El proyecto de cubrición del Centro Cívico de San Agustín en la zona Sur; la calle Frías que «está el proyecto acabado y podríamos estar licitando la obra», aclaró; la tramitación de ExpoBurgos; las obras de desarrollo del conjunto de obras de los polígonos; o los accesos a Villatoro «adjudicados desde el año pasado a Herrero Temiño y ha sido imposible empezar la obra porque no tenemos disponibilidad de crédito».

Manso especificó que «hay una larga lista de actuaciones en las que se van a perder cuatro meses, la pérdida por no ayudarnos a sacar adelante las inversiones no es para el equipo de Gobierno es para toda la ciudad porque a estos cuatro hay que quitar el de diciembre que es inhabil y solo quedan siete meses reales del año para la ejecución».

Pleno de abril

Desde Hacienda se trabaja para que en el próximo pleno del mes de abril, en la primera quincena, se pueda llevar a cabo el trámite que permitirá aprobar las cuentas municipales. El siguiente paso será la solicitud de un crédito de 25 millones en el que se priorizarán las inversiones a realizar.