Termina la obra de los Jardines de Don Diego pero empieza el proyecto contra las filtraciones de la calle San Gregorio

Publicado por Loreto Velázquez Aranda

Superado lo que califican un “verdadero reto técnico y administrativo”, termina la reurbanización de los Jardines de Don Diego, pero las obras continuarán en la calle San Gregorio.

Según explican los concejales de Obras y Hacienda, este tramo ha sido uno de los más complejos, ya que, en intervenciones anteriores, el gobierno del PP solo llevó a cabo “un lavado de cara”, obviando los graves problemas de filtraciones que afectaban a varios portales de viviendas de la calle. “Hemos actuado de forma estructural en la parte incluida en este proyecto, y nuestra intención es continuar con la reurbanización completa a lo largo del año. Es una obra prioritaria y ya cuenta con presupuesto”, anuncia la responsable política de Urbanismo, Ana María Hervás, consciente de que el arreglo implicará un futuro e inevitable nuevo corte del tráfico.

Por el momento, el departamento prepara una licitación que rondará los 460.000 euros. “Es una de las zonas con peor estado de saneamiento de Aranda”, señala.

Jardines de Don DiegoLoreto Velázquez

En el balance de la rehabilitación de los Jardines de Don Diego y parte de su entorno, el equipo de gobierno lamenta la falta de diligencia de un proyecto “heredado” de la anterior legislatura, que estaba “mal diseñado”, con unos plazos “completamente irreales” y carencias determinantes.

Entre ellas destacan la falta de documentación sobre las redes de saneamiento, telecomunicaciones, electricidad y abastecimiento; desconocimiento del trazado de las tuberías existentes; falta de información sobre las afecciones a bodegas subterráneas; errores en cotas, e incongruencias entre la memoria, los planos y las mediciones. “Los servicios técnicos les advirtieron de que el proyecto no estaba maduro para salir a licitación ni preparado para ajustarse al plazo inicial de diez meses, porque no era realista, pero, a pesar de todo, lo sacaron”, reprocha la concejala Ana María Hervás, convencida de que, con una mejor gestión, se podría haber incluido además en los programas financiados por fondos europeos.

Retrasos amparados por la ley

Las numerosas dificultades encontradas obligaron a tramitar, señala, dos modificados y tres ampliaciones de plazo, de los que exime de responsabilidad a la empresa adjudicataria, Arpape. “El retraso está plenamente justificado, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico. Todo está documentado y dentro de los márgenes que permite la ley”, zanja, sin olvidar dificultades extras como la coincidencia con otras obras de la zona, como las del puente Bigar y la red de Calor. “En algunos momentos se ha percibido como que la obra estaba abandonada, pero esas paradas se debían a la falta de datos para poder continuar con seguridad”.

A este respecto, hay que recordar que, aunque la recepción de la obra estaba prevista para el 15 de abril, los trabajos se han retrasado hasta el 20 de junio. “A partir de ahora se inicia un periodo de garantía, que en este caso será de cinco años, uno ordinario y cuatro adicionales”, añade.

En una obra extremadamente compleja, tanto la titular de Obras como el de Medio Ambiente coinciden en destacar el esfuerzo del personal técnico municipal. “Sacar adelante esta obra en estas condiciones dice mucho, y en positivo, de los servicios municipales que tenemos”, subraya Carlos Medina.

Carlos Medina, Guillermo López y Ana María HervásLoreto Velázquez

Unos jardines con más árboles

Aunque durante la obra hubo críticas por el arranque de árboles, el concejal de Medio Ambiente, Carlos Medina, aclara con datos: tras la finalización de la reurbanización de los Jardines de Don Diego y su entorno, la zona cuenta, a día de hoy, con 76 árboles, de los cuales 45 son de nueva plantación. “Se ha producido un incremento de 18 árboles”, concreta, al recordar que, en el planteamiento inicial del PP, se eliminaban árboles sanos “solo por una cuestión estética”. “Los árboles que se han mantenido están en buen estado, y aquellos que se han retirado cuentan con informes técnicos que justificaban su eliminación por el mal estado de salud”.

Con el objetivo de preservar la salud futura del arbolado, en la remodelación se han incorporado mejoras como tubos de riego directo a las raíces para fomentar un crecimiento vertical y evitar problemas con las raíces superficiales, que muchas veces provocan la caída del árbol.

El concejal defiende, además, el uso de corteza vegetal de pino triturado en los parterres, un elemento que ya figuraba en el proyecto original y que tiene como objetivo conservar la humedad, proteger el suelo de las temperaturas extremas y prevenir la aparición de malas hierbas. “La cobertura vegetal se irá degradando de forma natural en los próximos tres años, enriqueciendo el suelo, por lo que cumple una función ecológica”, continua. Por ello, el edil hace un llamamiento para que los ciudadanos respeten estas zonas sensibles y no se utilicen como papeleras, como ya se ha detectado.

De cara al futuro, el equipo de gobierno de Antonio Linaje insiste en la importancia de licitar solo proyectos que estén técnicamente maduros, estableciendo plazos realistas y fases bien delimitadas. “Nuestro compromiso es seguir mejorando para que este tipo de situaciones no se repitan y para que los futuros proyectos se desarrollen con mayor rigor, calidad y planificación”.

La ejecución de la obra también ha supuesto un esfuerzo inversor, al pasar de los 2.400.000 euros adjudicados inicialmente a los 2.720.000 euros finales.

La RPT, una aprobación vital

El equipo de Gobierno lo ha dicho por activa y por pasiva: un ayuntamiento como el de Aranda no puede depender de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del año 2012. “Confiamos en aprobar la actualización cuanto antes por el bien de la ciudad”, apremia el concejal de Hacienda, Guillermo López con la esperanza de solventar la fase de negociación que a día de hoy tiene abierta con los sindicatos y grupos políticos.

La actualización mejoraría de forma ostensible el funcionamiento del ayuntamiento ya que implica el refuerzo de áreas clave como Contratación u Obras, donde faltan ingenieros de obra pública y arquitectos. “Aranda necesita una oficina técnica”, urge la concejala del área, Ana María Hervás.