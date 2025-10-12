La UBU busca espacio para el Laboratorio de Evolución Humana

Trabajo de siglado de los restos recuperados en esta campaña en el yacimiento de Portalón. De fondo las cajas que conservan parte del material para el que se reclama más espacio.OSCAR CORCUERA

La Universidad de Burgos (UBU) busca espacios para cubrir las necesidades inmediatas de espacio para el Laboratorio de Evolución Humana (LEH). Por las paredes de las instalaciones de la segunda planta del Edificio de I+D+i se apilan cajas de fósiles, puesto que en los armarios habilitados ya no caben más. Analizan huesos largos de la Sima de los Huesos, que es la labor investigadora de parte del equipo, tienen la mayor colección de esqueletos de la Edad Media (3.700 restos) que, además de su estudio, permiten realizar comparaciones anatómicas y las piezas arqueológicas rescatadas en Portalón de Cueva Mayor de Atapuerca.

El director de LEH y codirector de los yacimientos de Atapuerca, José Miguel Carretero, demanda espacio «para poder crecer, no solo por espacio para investigar, sino también espacio para las colecciones, para poder ampliarlas pero, también, para tener un espacio cómodo en el que recibir a los investigadores que vengan», señala.

Desde la institución universitaria están en una fase de búsqueda de espacios para desahogar las instalaciones del LEH. «Estamos buscando una alternativa de ampliación, dada la necesidad de expansión que tienen por la investigación que se realiza, estamos buscando una solución a corto y medio plazo entre los espacios ya existentes en los diferentes centros», señala la vicerrectora de investigación de la UBU, Verónica Calderón.

Una necesidad que se incrementará en los próximos años una vez se deposite más material fósil para su estudio del que aparece en el proyecto vinculado a Cueva Mayor que integra Portalón, que ya se analiza en estas instalaciones, pero también Sima de los Huesos y Estatuas sobre los que comparten dirección con la Universidad de Alcalá. «El depositario final es el Museo de Burgos que, tras un acuerdo de la Junta, cede este material de manera definitiva en el Cenieh pero con los permisos de investigación puedes trabajar con ellos en el laboratorio por cinco años con opción de prórroga».

Algo necesario porque el registro de fósiles de la Sima de los Huesos se corresponden con 29 individuos de una misma especie con restos craneales y postcraneales de todo tipo. Unos 7.000 se han recuperado en 40 años de trabajo pero no todo está completo. Al cráneo 5, Agamenón o Benjamina le falta la cara. Hay muchas piezas postcraneales por encajar. Y ese proceso de investigación se va a realizar entre la Universidad de Burgos y la Universidad de Alcalá como centros coordinadores. «Para hacer esa labor, no es suficiente tener una mesa en un despacho, necesitas unas instalaciones que no tienen que ser sofisticadas, pero bueno, sí, unas condiciones de amplitud y una serie de medios», reivindica Carretero.

Una vez solventadas las necesidades actuales, el objetivo es ir un poco más allá. «Ahora mismo la capacidad de gestión es buscar acomodo dentro de lo que ya tenemos, después se verá, un espacio acorde a lo que supone el proyecto Atapuerca, que es un referente mundial de investigación, en un proyecto que complemente al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y, esperamos, con el apoyo de la Junta Castilla y León», resalta Calderón.

La idea es contar con un centro de investigación que vincule ecología y evolución humana. «La ecología humana es un concepto que podría incorporar investigación de muchas disciplinas y se podría unir a la evolución humana», avanza Carretero. El objetivo es que la ciudad pueda contar con un circuito único del estudio de los orígenes del hombre que pudiera incorporar el Cenieh y la Universidad. «Creo que la UBU, que en el fondo es la Junta, merece esa relevancia, se ha invertido en un equipo de seis profesores, hay postdoctorados, se obtiene financiación para proyectos de investigación regionales, nacionales y europeos y la universidad ha confeccionado un Doctorado y un Máster en evolución humana, creo que es un buen momento para dar un pasó mas», defiende el director del Laboratorio de Evolución Humana de la UBU.

Con el inicio de Carretero como codirector de las excavaciones de Atapuerca, la posición de la universidad burgalesa también ha escalado en el proyecto. «Es un espaldarazo al liderazgo de la excelencia en la investigación que ha realizado Carretero, él es el alma de Atapuerca en la Universidad y somos conscientes de que la riqueza de todo lo que se va extrayendo es enorme», destaca Verónica Calderón.

proyectos

El Laboratorio de Evolución Humana de la UBU trabaja en tres lineas de investigación (paleoantropólogos que estudian los restos humanos , arqueólogos que estudian el Holoceno de Portalón, las cerámicas con análisis de isotopos estables y ADN y el estudio de las colecciones medievales). En lo que se refiere a la investigación en Atapuerca se han obtenido 442.865 euros en los Proyectos de Generación del Conocimiento de la Agencia Estatal de Investigación. Es la mayor financiación recibida entre los 10 proyectos elegidos en la UBU. Se realizarán seis lineas de investigación: análisis de sedimentos y procesos geológicos, estudio de vertebrados y fósiles humanos, investigación de la domesticación y primeros pastores, conservación y creación de colecciones digitales y físicas y difusión social del conocimiento generado.

En total han captado más de cinco millones para investigación entre los que destaca la investigación en ADN con la arqueóloga molecular Cristina Valdioseras que ha obtenido una de las 14 ERC Advanced Grant dotadas con 2,5 millones de euros, entre otros. Los investigadores asociados se completan con Rebeca García, Eneko Iriarte, Colin Smith, Sonia Díaz, Julia Muñoz y Guillermo Zorrilla.