«Si vamos a lo de siempre, estamos contribuyendo a matar la escena»

Si el día de mañana surgiese una titulación universitaria de Rock, Jesús Alijo podría postularse como catedrático. Siempre y cuando sus compañeros de Burgos Heavy Metal le permitan compatibilizar dicho cargo con el de vicepresidente y ojeador de lujo en la asociación. No le soltarían el brazo fácilmente por lo mucho que pilota de historia (pasada, presente y futura) de la música. Y eso, unido al buen olfato que se requiere para que un concierto funcione, es oro puro.

Dicen que quien no arriesga no gana. Verdad a medias. Hay eventos que, incomprensiblemente, generan pérdidas. Otros, en cambio, superan las expectativas previstas de antemano. Lo importante, al menos en Burgos Metal City, es imprimir pasión en lo que uno hace y dejar huella. Como la que dejará, sin duda alguna, el bueno de Darren Wharton el sábado 28 de febrero en la sala Andén 56.

Primer concierto del teclista de Thin Lizzy en España con Renegade, el mejor tributo posible a una banda irrepetible. Ya iba tocando, aunque no ha sido fácil. Resulta que «la gran mayoría de promotores no vieron la viabilidad del proyecto o no creyeron en él» pese a que «en el resto de Europa están llenando festivales y grandes pabellones». Alguien tenía que dar el paso, tarde o temprano, y Alijo lo tuvo claro. Era ahora o tal vez nunca.

La intención de Burgos Heavy Metal es brindar un «gran triunfo para la ciudad» a través de un evento especialmente dirigido a «melómanos que buscan conciertos diferentes». De lo que se trata, por lo menos en esta ocasión, es de «acercar la cultura del rock a un público mayor y mostrar que el heavy metal no es solamente berridos y guitarras destripándose».

«Vamos a traer a uno de los grandes iconos de la música desde finales de los años 60 hasta la actualidad», enfatiza el vicepresidente de BHM sin pasar por alto la influencia de Thin Lizzy en bandas como Metallica o Bon Jovi. Hasta el punto de mostrar pública y musicalmente su más profundo respeto en forma de versiones al igual que Pearl Jam y Europe, por citar algunos ejemplos de renombre.

Junto a Darren, amigo íntimo de Phil Lynott (1949-1986) y compañía, otras dos propuestas que merecen mención aparte. La inclusión de los asturianos November en el cartel, confiesa Alijo, «nos llovió de casualidad». Todo un lujo contar con Dani Dynamita, vocalista y técnico de monitores del mismísimo Steve Vai. La historia tiene su miga, ya que el célebre guitarrista estadounidense «siempre ha sido muy reacio a los in-ears para escucharse hasta que conoció a Dani». A partir de ahí, «quedó tan prendado que solo quiere trabajar con él y se le lleva por todo el mundo».

La «reputación intachable» de Dani Dynamita viene de lejos. Desde la época de DarkSun como mínimo. Además, el nuevo álbum de November (The Long Way Home, 2025) es considerado «uno de los mejores del año pasado y está recibiendo críticas positivas de manera unánime». Por no hablar de que «arrasan en cada escenario».

Lo cierto es que, dado el prestigio ganado a pulso durante años, Burgos Heavy Metal recibe cada dos por tres «un montón de propuestas de bandas increíblemente válidas». Sin embargo, el tercer fichaje para este concierto estaba cantado. Ian Wilde, «una persona increíblemente entrañable que transmite muchísimo sentimiento y que se está pateando los escenarios desde cero». Solo ante el peligro pero muy bien arropado, con Wild Freedom en barbecho, evoca la «el lado más nostálgico de finales de los 80 y principios de los 90» sin esconder «su debilidad por las melodías radiables de fácil escucha».

«No necesita grandes guitarrazos para transmitir. Se ha dado cuenta de que bajando un poco la agresividad de su música puede encontrarse con un público más cercano y ser más él mismo». Aparte de esta consideración, Alijo destaca la «calidad vocal» de un artista al que muchos se rifan para colaborar. Su sello de identidad, más allá del plano estrictamente sonoro, es la «pasión por lo que hace».

Con este trío de ases, BHM realiza una «apuesta arriesgada» pero tremendamente solvente. Mejor innovar que estancarse. Dicho de otra forma: «Si vamos a lo de siempre, estamos contribuyendo a matar la escena». Lo suyo es revitalizarla. Lo fácil, desde luego, sería «coger a grupos que sabemos que no fallan y repetir el ciclo continuo de festivales que el día de mañana, cuando muchos grupos que ya están trasnochados dejen de girar, dejarán una escena completamente huérfana».

A por el 13

Hubiese sido curioso que el aniversario se celebrarse en viernes por aquello de ser el número 13. Al final será el sábado, 11 de abril, cuando Burgos Heavy Metal sople velas -de nuevo en el Andén- junto a Koma, Legion DC y Antecessor.

La noche promete. Por la sencilla razón de que los grupos elegidos son capaces de congregar a distintos tipos de oyentes. Los cabezas de cartel, con el incombustible Brigi a la cabeza, son un «revulsivo absoluto». Su público abarca desde «el heavy clásico y thrasher hasta el hardcore o el punk». Los Koma, desde siempre, han sabido «crear comunión» y su directo, por mucho que pase el tiempo, sigue siendo «una barbaridad».

También están de enhorabuena los otrora insumisos o quienes hicieron el servicio militar a regañadientes. Volverá a sonar el mítico Mili KK de la mano de Legion DC junto a otros «grandes clásicos». También nuevos temas que, por lo que cuenta Alijo, «suenan muy bien».

Barriendo para casa, los Antecessor encajaban como anillo al dedo para este aniversario. Una «decisión lógica», apunta el vicepresidente de BHM, porque «se lo merecen». Sobre todo después de quedarse a las puertas del Zurbarán Rock tras competir en la final del festival de Las Candelas, con sus hermanos de Khorea, el 31 de enero en la plaza Nueva de Gamonal.

Por si no tuviesen suficiente con tanto sarao, entre medias un homenaje a Ozzy Osbourne a cargo de una súper banda burgalesa que se estrenó por sorpresa, a mediados del mes pasado, en el Never Die Fest!

Sin prisa pero sin pausa, con hambre de espectáculo para rendir homenaje al príncipe de las tinieblas, Ozzmaniacs prometen armar una buena el sábado 7 de marzo en el hotel Spirit Ciudad de Burgos (Rubena). Sin excesos ni destrozos, pero sí con una merienda para chuparse los dedos antes de encomendarse a uno de los padres del heavy metal.